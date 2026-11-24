পঞ্জাবে ভোটের আগে ফের হাত মেলাল বিজেপি-অকালি, ‘স্বাভাবিক বন্ধু’-কে স্বাগত জানালেন মোদি
BJP and SAD Reunite Ahead Of Punjab Polls: মঙ্গলবার অমিত শাহ, নিতিন নবীন ও সুখবীর সিং বাদল জোটের ঘোষণা করেছেন । অনামিকা রত্নার প্রতিবেদন ৷
Published : November 24, 2026 at 6:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 নভেম্বর: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে পঞ্জাবে বড়সড় রাজনৈতিক বদল ৷ ছ’বছর ফের হাত মেলাল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ও শিরোমণি অকালি দল (এসএডি) ৷ মঙ্গলবার দিল্লিতে দুই দলের জোটের ঘোষণা হল ৷ পঞ্জাবের বিধানসভা নির্বাচনে দুই দল একসঙ্গে লড়াই করবে বলে ঘোষণা করলেন বিজেপির সভাপতি নিতিন নবীন ও অকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল ৷
বিজেপি-অকালির জোট ‘স্বাভাবিক বন্ধুত্ব’ : প্রধানমন্ত্রী
রাজধানীতে বিজেপির সদর দফতরে এই ঘোষণা হওয়ার পরই এ নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘‘পঞ্জাব ও পঞ্জাবিদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে ! আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে শিরোমণি অকালি দল এনডিএ পরিবারে ফিরে এসেছে, আর তাও আবার শ্রী গুরু নানক দেব জির প্রকাশ পর্বের পবিত্র তিথিতে ।’’
Putting Punjab and the welfare of Punjabis first! I am extremely delighted that the Shiromani Akali Dal returns to the NDA family and that too on the Parkash Purab of Sri Guru Nanak Dev Ji. Ours is a natural alliance that will ensure Punjab gets pro-people governance that takes the state to new heights of progress. Nurtured by Atal Ji, Advani Ji and Sardar Parkash Singh Badal Ji, the Akali Dal-BJP Alliance has stood the test of time. I am confident that our Alliance will emerge as the preferred choice of the people of Punjab. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ! ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਨਡੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅਟਲ ਜੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਜਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ। @Akali_Dal_ @BJP4India— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2026
প্রধানমন্ত্রী আরও লিখেছেন, ‘‘আমাদের এই জোট একটি স্বাভাবিক বন্ধুত্ব, যা পঞ্জাবে এমন এক জনকল্যাণমুখী শাসন নিশ্চিত করবে, যা রাজ্যকে অগ্রগতির নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে । অটলজি, আডবাণীজি এবং সর্দার প্রকাশ সিং বাদলজির হাতে গড়ে ওঠা অকালি দল-বিজেপি জোট সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে । আমি নিশ্চিত যে, আমাদের এই জোট পঞ্জাবের জনগণের কাছে পছন্দের বিকল্প হিসেবে উঠে আসবে ।’’
বিজেপির সঙ্গে জোটে পঞ্জাবে অকালি দলই বড়ভাই : অমিত শাহ
অকালি দলের এনডিএ-তে প্রত্যাবর্তনের এই ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনিও অটল-আডবাণী থেকে প্রকাশ সিং বাদলের প্রসঙ্গ তোলেন ৷ অমিত শাহ বলেন, ‘‘আমাদের প্রধানমন্ত্রী, বাদল সাহেব, অটলজি এবং আডবাণীজির মধ্যে বহু বছর ধরে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে । বিজেপি এবং অকালি দলের মধ্যেও রয়েছে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক । বাদল সাহেবের নেতৃত্বে অকালি দল আমাদের দীর্ঘতম মিত্র হিসেবে পাশে থেকেছে । আমরা একসঙ্গে অনেক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি । কখনও জিতেছি, কখনও হেরেছি, কিন্তু আমাদের সম্পর্ক অটুট থেকেছে । আজ, এই সম্পর্ক আবারও নতুন করে জোড়া লেগেছে এবং এতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ।’’
তিনি জানান, এনডিএ পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি নিয়ে সোমবারই তাঁর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নিজেও সুখবীর সিং বাদলের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ৷ বাদলরা ফিরে আসাতে এনডিএ আবার ‘পরিপূর্ণ’ হল বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন ৷ সেই প্রেক্ষাপটেই শাহ বলেন, ‘‘আমি বিশ্বাস করি পঞ্জাবে, সারা দেশে এবং বিশ্বজুড়ে এই জোট হিন্দু-শিখ ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হয়ে উঠবে । উভয়পক্ষই এই পথে একসঙ্গে এগিয়ে যাবে ।’’
অকালি দলকে এই জোটের বড় ভাই বলেও উল্লেখ করেন অমিত শাহ ৷ তিনি বলেন, ‘‘দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা ও অকালি দল কিছু দাবি উত্থাপন করেছি, তার পর এই ঘোষণা করছি ৷ জোটের বিষয়টি যদি ধরি, তবে তারা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলেও আম আদমি পার্টির পরাজয় নিশ্চিত ছিল ৷ আর এখন তাদের অন্তর্ভুক্তির পরে আম আদমি পার্টির পরাজয় সুনিশ্চিত হল ।’’
এই জোটকে মানুষের জোট বলেও উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ শাহ বলেন, ‘‘এই জোট দেশ, রাজ্য এবং শিখ সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য গঠিত হয়েছে । অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল পঞ্জাবকে লুঠ করছে ৷ উন্নয়নের নামে সেখানে কিছুই নেই । আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, একটি 'ডাবল-ইঞ্জিন' সরকারের অধীনে পঞ্জাবের স্বর্ণযুগে ফিরে আসবে । এটা কোনও রাজনৈতিক জোট নয়, বরং জনগণের জোট ৷ কারণ, পঞ্জাবের সাধারণ মানুষ চেয়েছিল যেন অকালি দল বিজেপির সঙ্গে হাত মেলায় এবং রাজ্যে শান্তি ও উন্নয়ন ফিরিয়ে আনে ।’’
করতারপুর সাহিব করিডর নিয়ে কংগ্রেসকে শাহী নিশানা
এদিন করতারপুর সাহিব করিডরের প্রসঙ্গও তোলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ অপারেশন সিঁদুরের সময় থেকে এই করিডর বন্ধ রয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে ৷ ওই করিডর আবার খোলা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন ৷ একই সঙ্গে শাহ উল্লেখ করেছেন, জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয় ৷ এই নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও তিনি তোপ দাগেন ৷ শাহের অভিযোগ, কংগ্রেসের জন্য করতারপুর সাহিব করিডর ভারতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি স্বাধীনতার সময় ৷ সেই সময় বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে করতারপুর সাহিব করিডর অবশ্যই ভারতের অংশ হত ৷
বিজেপি-অকালি জোটের ইতিহাস
অকালি দল ও বিজেপির পূর্বসূরি দল ‘ভারতীয় জনসংঘ’-এর মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে । এই সম্পর্কের শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় 1967 ও 1969 সালের নির্বাচনের পরবর্তী জোটগুলোতে ৷ এমনকী জরুরি অবস্থার পরবর্তী সময়ে 1977 সালে জনতা পার্টির সঙ্গে গঠিত সরকারেও অকালি দল ছিল ।
বর্তমান সময়ের এই জোট 1996 সালে আত্মপ্রকাশ করে । মোগা সম্মেলনে নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অকালি দল কেন্দ্রে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন জানায় । পরবর্তীকালে, উভয় দল 1997 সালের পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে একসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ঐতিহাসিক জয়লাভ করে ।
প্রয়াত প্রকাশ সিং বাদল এই জোটকে পঞ্জাবে ‘হিন্দু-শিখ ঐক্য ও শান্তির প্রতীক’ হিসেবে অভিহিত করতেন এবং একে একটি ‘অবিচ্ছেদ্য বন্ধন’ বলে বর্ণনা করতেন । প্রায় 24 বছর (1996-2020 সাল পর্যন্ত) স্থায়ী এই জোট পঞ্জাবে তিনবার (1997–2002, 2007–2012 ও 2012–2017) সরকার গঠন করেছিল ।
বিজেপি-অকালি জোট ভাঙল কেন ?
প্রায় আড়াই দশক পর, 2020 সালের 26 সেপ্টেম্বর অকালি দল এনডিএ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করে ৷ যার ফলে বিজেপির সঙ্গে তাদের 24 বছরের দীর্ঘ সম্পর্কের অবসান ঘটে । এর কয়েকদিন আগে, 2020 সালের 17 সেপ্টেম্বর, অকালি নেত্রী হরসিমরত কৌর বাদল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন । এই জোট ভেঙে যাওয়ার পিছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল ।
জোট ভাঙার প্রধান ও তাৎক্ষণিক কারণ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের আনা তিনটি কৃষি আইন । পঞ্জাবের কৃষকদের তীব্র বিরোধিতা এবং অকালি দলের গ্রামীণ ভোটব্যাংকের ওপর প্রচণ্ড চাপের কারণে, বিজেপির সঙ্গে জোট বজায় রাখা অকালি দলের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল । এছাড়া, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) এবং 'বন্দি সিং'দের (শিখ বন্দি) মুক্তির মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে উভয় দলের আদর্শগত মতপার্থক্য ও উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছিল ।
পাশাপাশি, 2017 সালের বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ও জোট ভাঙার বড় কারণ । অকালি দল মাত্র 15টি এবং বিজেপি মাত্র তিনটি আসনে নেমে এসেছিল সেবার ৷ আর সেই তখন থেকে পঞ্জাব বিজেপির একটি অংশ দীর্ঘদিনের '23টি আসন' বণ্টনের সূত্রটি পুনর্বিবেচনার দাবি তুলতে শুরু করে । তারা আরও বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল । এমনই নানা কারণে জোট ভাঙে । এবার আবার জোট গঠন করল দুটি দল ।
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