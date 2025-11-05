তৃণমূল বিধায়কের দুই রাজ্যে ভোটার কার্ড ! SIR শুরু হতেই চাঞ্চল্য
জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের নাকি ভোটার কার্ড রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশে ৷ এসআইআর শুরু হতেই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ বিজেপির ৷
Published : November 5, 2025 at 7:44 PM IST
আসানসোল, 5 নভেম্বর: জামুড়িয়ার তৃণমূল বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের দুটি ভোটার কার্ড ! একটি পশ্চিমবঙ্গে এবং আরেকটি রয়েছে উত্তরপ্রদেশে । SIR শুরু হতেই এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছে বিজেপি ।
কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সাংসদ সুকান্ত মজুমদার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূল বিধায়কের দু'টি ভোটার কার্ডের বিবরণ সামনে এনে এমনই অভিযোগ তুলেছেন । বিষয়টিকে নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালও । যদিও যাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ সেই হরেরাম সিংকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন "আমি কী বলব, নির্বাচন কমিশন তদন্ত করে দেখুক ।"
রাজ্যজুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হয়েছে ৷ গতকাল থেকেই এন্যুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ শুরু করেছে কমিশন ৷ অন্যদিকে, এসআইআর-এর বিরোধিতা করে তৃণমূল কলকাতায় মিছিল করেছে ৷ জেলায় জেলায়ও চলছে প্রতিবাদ ৷ আর এরই মাঝে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল ৷ জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং-এর নাকি দুটি ভোটার কার্ড ৷ এমনই দাবি তোলা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে । বিজেপি সাংসদ তথা রাষ্ট্রমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সোশাল মিডিয়ায় দুটি ভোটার কার্ডের সম্পূর্ণ তথ্য সামনে নিয়ে এসেছেন ।
এই দুটি ভোটার কার্ড নাকি জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং-এর ৷ একটি ভোটার কার্ড রয়েছে এ রাজ্যের । সেখানে তাঁর এপিক নম্বর লেখা আছে WB/38/263/366114। সেখানে নাম লেখা রয়েছে হরেরাম সিং, বয়স 70, স্ত্রী রাধে সিং । পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায়, বহুলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পার্টে, পার্ট নম্বর 91 ও সিরিয়াল নম্বর রয়েছে 646 । অন্য আরেকটি যে ভোটার কার্ড হরে রাম সিংয়ের নামে রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, সেটি উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার সালেমপুর বিধানসভার । সেখানে কন্যা, পিভি মনিয়ার, উত্তর পার্টে পার্ট নম্বর রয়েছে 19 এবং সিরিয়াল নম্বর 88 । ওই ভোটার কার্ডের এপিক নম্বর APD0461244। ওই ভোটার কার্ডে নাম রয়েছে হরে রাম । বয়স 71, স্ত্রীর নাম রাধে ।
সুকান্ত মজুমদার এক্স হ্যান্ডেল লিখেছেন, "ভোটার তালিকায় নকল ও দ্বৈত নাম মুছে ফেলা এবং প্রকৃত ভোটারদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে SIR প্রক্রিয়া অত্যন্ত জরুরি । এতে একাধিক ভোটার কার্ডধারীদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে ।" তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন জামুড়িয়া বিধানসভা এলাকার বিধায়ক হরেরাম সিং-এর ঘটনা, যেখানে অভিযোগ উঠেছে যে তিনি দুটি ভোটার কার্ড রাখেন - একটি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার এবং অন্যটি উত্তরপ্রদেশের বলিয়া জেলার । সুকান্ত মজুমদার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিককে অনুরোধ করেছেন, যেন এই বিষয়টির দ্রুত ও স্বচ্ছ তদন্ত চালানো হয় এবং প্রকৃত তথ্য সামনে আনা হয় ।
বিষয়টিকে নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল । তিনি বলেন, "শুনতে পেলাম জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের দুটি ভোটার কার্ড রয়েছে । আমি উত্তরপ্রদেশ সরকারকে অনুরোধ করব এ বিষয়ে তদন্ত করতে, যে উনি সেখানেও ভোট দিয়েছেন কি না । তবে এটা হরে রাম সিংয়ের দোষ নয় । এটা হচ্ছে তৃণমূলের সংস্কৃতি । তারা এই ভাবেই ভুয়ো ভোটার, রোহিঙ্গা পাকিস্তানি, বাংলাদেশিদের ভোটে জিতে আসছে । এসআইআর হওয়ার পর স্বচ্ছ নির্বাচন তালিকা প্রকাশ হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূলকে যোগ্য জবাব দেবে ।"
যদিও যাঁকে ঘিরে এত বিতর্ক তিনি বিষয়টিকে সেরকম আমলই দেননি । বিধায়ক হরেরাম সিংকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন তদন্ত করুক, তাহলেই পরিষ্কার হবে বিষয়টি । এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই ।" দুই জায়গাতেই তাঁর ভোটার কার্ড আছে কি না একথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তার কোনও সদুত্তর না-দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যান ।