SIR-হয়রানির জন্য মমতাকে কাঠগড়ায় তুলল বিজেপি, ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা বলছে তৃণমূল

SIR-হয়রানির জন্য মমতাকে কাঠগড়ায় তুলল বিজেপি, ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা বলছে তৃণমূল
বুধবার শিল্পশহর দুর্গাপুরে বিজেপির কর্মী সম্মেলন হয়৷ সেখানে বিজেপি নেতারা এসআইআর নিয়ে তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে৷
Published : January 29, 2026 at 5:40 PM IST
দুর্গাপুর, 29 জানুয়ারি: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR)-এ সাধারণ মানুষকে হয়রানির অভিযোগ উঠছে৷ এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বারবার বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগছে৷ তবে বিজেপি সাধারণ মানুষের এই হয়রানির দায় চাপিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের উপর৷ বিজেপি নেতাদের দাবি, রাজ্যের শাসক দলের নির্দেশেই জেলাশাসক থেকে অন্য সরকারি কর্মীরা এসআইআর প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষকে হয়রানির মুখে ফেলছেন৷
বুধবার শিল্পশহর দুর্গাপুরে বিজেপির বর্ধমান বিভাগের একটি কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়৷ সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ আরও একাধিক নেতা৷ প্রত্যেকেই এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় হয়রানির অভিযোগের দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই ঠেলে দিয়েছেন৷ রাজ্যের প্রশাসনকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ করেছেন৷
উল্লেখ্য, গত নভেম্বরের গোড়ায় রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে৷ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিন পর শুরু হয় শুনানি৷ সেই শুনানিতেই হয়রানির অভিযোগ উঠছে৷ একই সঙ্গে তৃণমূলের অভিযোগ, এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে শতাধিক মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে৷ যদিও বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের দাবি, ‘‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এসআইআর শুনানিতে সাধারণ মানুষের হয়রানি হচ্ছে৷’’
তিনি বলেন, ‘‘ আমি জানতে পেরেছি এসআইআর নিয়েও মমতাদিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) খেলা করতে চান৷ এখন দিল্লিতে গিয়ে কাঁদছেন ‘নির্বাচন কমিশন আমাদেরকে সহযোগিতা করছে না’, নির্বাচন কমিশনের জেলাশাসক-মহকুমাশাসকরা আপনার অফিসার৷ তাঁদের আপনি কাঠের পুতুলের মতো ব্যবহার করছেন৷ আর সাধারণ মানুষকে হয়রান করছেন৷ এখানকার ডাক্তার, এখানকার যুবক, এখানকার সাধারণ মানুষকে ডেকে ডেকে হয়রান করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশন তো চাইছে শুধুমাত্র যাঁরা অনুপ্রবেশকারী, তাঁদেরকে চিহ্নিত করে এখান থেকে বের করতে।’’
নিতিন নবীনের আগেই অবশ্য কর্মী সম্মেলনের মঞ্চ থেকে এসআইআর নিয়ে মমতাকে তোপ দাগেন শুভেন্দু অধিকারী ও শমীক ভট্টাচার্য৷ শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশনের সিইও ছাড়া আর কোনও প্রতিনিধি কমিশনের নেই। বাকি সবাই এই রাজ্যের প্রশাসনের প্রতিনিধি। 90 হাজার বিএলও দিয়েছে কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।’’
অন্যদিকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘দিনের পর দিন নিজের প্রশাসনের জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, বিডিও-দের কাজে লাগিয়ে এবং পুলিশকে দলের ফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহার করে এসআইআর-এর বিজেপির হেল্প ক্যাম্পগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা জানি নির্বাচন পর্যন্ত এই অবস্থায় রাজ্যে চলবে। আসলে তৃণমূল বলে আর কিছু নেই, সরকার বলে আর কিছু নেই, এই রাজ্যে এখন যেটা আছে, তা হল জীবন্ত ফসিল। আর মাত্র দু’মাস পর এই ফসিল লুপ্ত হয়ে যাবে।"
বিজেপির এই বক্তব্য় শুনে পালটা তোপ দেগেছে তৃণমূল৷ শাসক দলের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘বিজেপির নেতারা সাধারণ মানুষ যাঁদেরকে অযথা শুনানি ক্যাম্পে ডাকা হচ্ছে, তাঁদের ক্ষোভ শুনতে পেয়েছেন। তাই ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে গিয়ে মিথ্যাচার করছেন। সমস্ত নথি দিল্লিতে অ্যাপ-এর মাধ্যমে জমা পড়ছে। তারপর সেখান থেকে শুনানির নোটিশ জারি হচ্ছে। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে মিথ্যাচার করে এঁরা দায়ী করছেন।’’
তৃণমূল কংগ্রেসের এই বিধায়কের আরও দাবি, ‘‘কিন্তু এঁরা জানেন না সাধারণ মানুষ সব খোঁজ রেখেছে। সত্যিটা কী সাধারণ মানুষ জানে। এই রাজ্যে এখনও পর্যন্ত কতজন রোহিঙ্গা ভোটার ধরা পড়েছে? বিজেপি নেতারা বলুন। আসলে এদের উদ্দেশ্য বাংলার শান্তিকে বিঘ্নিত করা। এদের উদ্দেশ্য বাংলার উন্নয়নকে থামিয়ে দেওয়া। একশো বছরেও বাংলার মানুষ এই বিজেপিকে ক্ষমতায় আনবে না।’’