বাগদা-গোপীবল্লভপুরে মাতৃশক্তি ভরসা কার্ডের ফর্ম বিলির অভিযোগ, বিজেপির বিরুদ্ধে কমিশনে তৃণমূল

বুধবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড প্রকাশ্যে এনেছেন৷

BJP MATRISHAKTI BHOROSA CARD
এই ফর্ম বিলি নিয়ে উত্তেজনা বাগদা ও গোপীবল্লভপুরে
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 15, 2026 at 9:11 PM IST

বাগদা ও ঝাড়গ্রাম, 15 এপ্রিল: নির্বাচনী বিধি ভেঙে 'মাতৃশক্তি যোজনা'র ফর্ম বিলি করার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। উত্তর 24 পরগনার বাগদা ও ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরে এই অভিযোগ উঠেছে৷ এই নিয়ে উত্তেজনাও ছড়ায়৷ দুই জায়গার ঘটনার ক্ষেত্রেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে৷ তবে বিজেপির তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে৷

এদিকে এই নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয় বাগদায়৷ পুলিশ সেখানে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে৷ তবে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরের ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার বা আটকের খবর মেলেনি৷ দু’টি ক্ষেত্রেই পুলিশ বা নির্বাচন কমিশন কারও কোনও বক্তব্য মেলেনি৷

মাতৃশক্তি ভরসা কার্ডের ফর্ম বিলির অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পালটা প্রকল্প বিজেপির

দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু করেন৷ সেই প্রকল্পে এখন মহিলারা মাসে দেড় হাজার টাকা পান৷ 2021 সালের ভোটের আগে এই প্রকল্প ঘোষণা করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস৷ সেই কারণে মহিলা ভোটের বড় অংশ তৃণমূল পেয়েছিল বলে মনে করেন অনেকে৷

সেই কারণে মমতার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে টেক্কা দিতে বিজেপি এবার মহিলাদের জন্য মাসে তিন হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে নির্বাচনী ইস্তাহারে৷ বুধবার, বাংলা নববর্ষের দিন এই প্রকল্পের জন্য মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড প্রকাশ্যে আনে বিজেপি৷ তার পর উত্তর 24 পরগনা ও ঝাড়গ্রামে ওই কার্ড বিলি করার অভিযোগ উঠেছে৷

বাগদায় ফর্ম বিলির অভিযোগ

উত্তর 24 পরগনার বাগদার বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুরের (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী) নির্বাচনী কার্যলায় রয়েছে রণঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের টালি খোলায়। অভিযোগ, সেই পার্টি অফিসের উল্টোদিকের একটি জেরক্সের দোকান থেকে মাতৃশক্তি ভরসা কার্ডের ফর্ম বিলির করা হয় সকাল থেকে।

মাতৃশক্তি ভরসা কার্ডের ফর্ম বিলি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব মমতা ঠাকুর

রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা বাগদার তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুরের মা মমতা ঠাকুরের অভিযোগ, বিজেপি নির্বাচনের আগে বেআইনিভাবে মহিলাদের প্রলোভন দেখিয়ে এই ফর্ম বিলি করেছে। ফর্ম বিলির নামে মহিলাদের কাছ থেকে তাঁদের ফোন নম্বর ও ব্যাংক অ্য়াকাউন্ট নম্বর নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই ফর্মে উল্লেখ রয়েছে বিজেপিকে ভোট দিন। এমন ভাবে কি ফর্ম ফিলাপ করানো যায়?

মমতা ঠাকুর জানান, ফর্ম বিলির খবর পেয়ে তাঁরা নির্বাচন কমিশন ও পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন তিনি৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগদা থানার পুলিশ। তবে পুলিশ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি৷ যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে জেরক্স দোকানের মালিক আটক করা হয়েছে। দোকান থেকে বেশ কিছু ফর্ম উদ্ধার করা হয়েছে। দোকান মালিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বিজেপির মাতৃশক্তি ভরসা কার্ডের ফর্ম

তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসও নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ‘‘বিজেপি নির্বাচনী ইস্তাহারে বাংলার মহিলাদের তিন হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। নির্বাচনী বিধি ভেঙে বিজেপির কার্যালয় থেকে সেই ফর্ম বিলি করা হচ্ছে। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি। কমিশন যদি ব্যবস্থা না নেয়, আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে রাস্তায় নামব।’’

যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন বনগাঁ জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক মলয় মণ্ডল। তিনি বলেন, ‘‘কোন দোকান থেকে কে কী ফর্ম বিলি করবে, সেটা তার একান্ত ব্যাক্তিগত। বিজেপি তো আর তাঁকে বলে দেয়নি। তৃণমূল বুঝতে পেরেছে হারবে! বাগদায় তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই৷ সেই কারণে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে।’’

মাতৃশক্তি ভরসা কার্ডের ফর্ম বিলির অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

এই নিয়ে বাগদার বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুর বলেন, ‘‘আমাদের নির্বাচনী কার্যালয় থেকে কোনও ফর্ম বিলি করা হয়নি। আমাদের নির্বাচনে ইস্তাহারে মহিলাদের কিছু সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাস্তার পাশের একটি দোকান থেকে কিছু মহিলা সেগুলো জেরক্স করছিলেন বলে শুনেছি। বিষয়টি কোনোভাবেই নির্বাচনী বিধিভঙ্গের মধ্যে পড়ে না।’’

গোপীবল্লভপুরে ফর্ম বিলির অভিযোগ

বুধবার সকাল 10টা থেকে গোপীবল্লভপুরের লোধাশুলি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের উল্টোদিকে বিজেপি নেতা বুলু মাহাতোর বাড়িতে গ্রামের সব মহিলাদের ডেকে মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড বিলির অভিযোগ ওঠে৷ মহিলাদের কাছ থেকে আধার কার্ডের তথ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর সংগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ৷ ঘটনাস্থলে বুলু মাহাতোর সঙ্গে শান্তনু ভকত ও বিজা ভকত৷

এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামের মহিলারা ভিড় জমান৷ সেখান থেকে বিষয়টি জানতে পারেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অজিত মাহাতো৷ এর পরই তিনি তড়িঘড়ি জেলা নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। প্রার্থীর অভিযোগ পেয়ে ছুটে আসেন আধিকারিকরা। আধিকারিকদের আসার খবর পাওয়ার পর সবাই পালিয়ে যায়।

মাতৃশক্তি ভরসা কার্ডের ফর্ম বিলির অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের রেবতী চালক বলেন, ‘‘গ্রামের মহিলাদের ছোটাছুটি দেখে আমার সন্দেহ হয়৷ পরে দেখি বিজেপির কয়েকজন মহিলাদের ডেকে তাদের হাতে ফর্ম দিয়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্য জমা নিচ্ছে এবং ভোটারদের জানিয়েছে এই ফর্ম পূরণ করলে তাঁদের হাতে ভোটের আগে তিন হাজার টাকা অন্নপূর্ণা যোজনার মাধ্যমে দেওয়া হবে এবং ভোটের পরে অ্যাকাউন্টে সরাসরি তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে। এর পরই আমি চারিদিকে খবরটি জানাই৷’’

এই নিয়ে সরব হয়েছেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী অজিত মাহাতো। তিনি বলেন, ‘‘আমি বিষয়টি জানার পর নির্বাচন কমিশনে এবং পুলিশ-প্রশাসনের কাছে জানিয়েছি। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর নির্বাচনবিধি চালু হয়েছে৷ কিন্তু বিজেপি এই নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন করেছে। আমরা থানায় অভিযোগও করব। বিজেপি এইভাবে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে৷ কারণ, তারা জানে তাদের প্রচারে কেউ লোক যাবে না৷ বিজেপিকে কেউ ভোট দেবে না৷ তারা টাকা দিয়ে এইভাবে ভোট কেনার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই ভাবে মানুষকে বিজেপি কিনতে পারবে না।’’

মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড

বুধবার মাতৃশক্তি ভরসা কার্ডের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রতীকীভাবে পাঁচজন মহিলার হাতে তুলে দেওয়া হয় এই কার্ড। বিজেপির দাবি, পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতেই এই উদ্যোগ।

পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ হয়ে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তাকেও উড়িয়ে দেন স্মৃতি ইরানি। তাঁর বক্তব্য, "মহিলাদের জন্য বিজেপির কাজের রেকর্ড গোটা দেশেই প্রমাণিত।" একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে নারীদের সুরক্ষা নেই বলে অভিযোগ করেন৷ এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তিনি আক্রমণ শানান৷

আরও পড়ুন -

