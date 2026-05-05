বাংলার পর কলকাতা দখলের ডাক, মেয়রের ঘরের সামনে মিষ্টিমুখ বিজেপিপন্থী কর্মীদের

বাংলার পর এবার ছোট লালবাড়ি দখল নেওয়ার হুংকার দিলেন কর্পোরেশনের বিজেপিপন্থী শ্রমিক কর্মচারীরা ।

কেএমসি-তে মেয়রের ঘরের সামনে মিষ্টিমুখ বিজেপিপন্থী কর্মীদের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 5, 2026 at 5:56 PM IST

কলকাতা, 5 মে: 207 আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলার মসনদে বসতে চলেছে পদ্মফুল । আর ঘাসফুল ধুয়ে সাফ । এবার সেই জয়ের আঁচ কলকাতার ছোট লাল বাড়িতে । কলকাতা কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে মিলনের ঘরের সামনে আবির খেলা ও লাড্ডু বিতরণ করে মিষ্টিমুখ করলেন বিজেপিপন্থী শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা ।

তৃণমূল কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়েছে নবান্ন । ব্যালট বাক্সে দাপট দেখিয়ে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি । যদিও কলকাতার ছোট লালবাড়ি অর্থাৎ কলকাতা কর্পোরেশন এখনও তৃণমূল পুর বোর্ডের দখলে । এবার সেই ছোট লালবাড়ি দখল নেওয়ার হুংকার দিলেন কর্পোরেশনের বিজেপিপন্থী শ্রমিক কর্মচারীরা ।

বাংলার পর কলকাতা দখলের ডাক (নিজস্ব চিত্র)

এদিন তাঁরা কলকাতা পুরনিগমের মেয়রের ঘরের সামনে গেরুয়া আবিরে একে অপরকে রাঙিয়ে তুলে বিজয় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন । বিভিন্ন জায়গায় ওঠে জয় শ্রী রাম স্লোগান । বিভিন্ন বিভাগ থেকে কর্মীরা জমায়েত হন কাউন্সিলরস ক্লাবে বিজেপির ঘরের কাছে । যদিও শ্রমিক সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, "উপরমহলের নিষেধ থাকায় বড় করে বিজয় মিছিল এখনই নয় ৷ আগে বাংলার সরকার গঠন হবে শপথ গ্রহণ হবে, তারপরেই আমরা কলকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে বিজয় মিছিল করব ।"

তবে উপরমহলের নির্দেশ থাকলে কি আর এতদিনের অসাধ্য সাধনের যে উদ্দীপনা তা আটকে রাখা যায় ! কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ঠেকানো বড়ই দায় । আবির খেলার সঙ্গেই মিষ্টিমুখ করতে দেখা গেল এদিন । মুখে চওড়া হাসি নিয়ে একে অপরকে লাড্ডু খাইয়ে দেন সকলে ।

কেএমসি-তে মেয়রের ঘরের সামনে মিষ্টিমুখ বিজেপিপন্থী কর্মীদের (নিজস্ব চিত্র)

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় মজদুর সংঘের অনুমোদিত কেএমসি শ্রমিক কর্মচারী সংঘ সম্পাদক ধরণীধর দাস বলেন, "যেভাবে রাজ্যে পদ্মফুল ফুটেছে সেভাবেই কলকাতা কর্পোরেশনেও ফুটবে । এবার কলকাতা কর্পোরেশন দখল হবে । আমরা দলমত নির্বিশেষে শ্রমিক কর্মচারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে এসেছি, এবার আরও জোরদার আন্দোলন হবে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে । আমাদের যে দাবিগুলো ছিল, পিএফ লোন নিতে দীর্ঘ সময় লাগছে । বিভিন্ন খাতে টাকা নেই । স্বাস্থ্য বিমার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে ।"

এদিন উপস্থিত পুলিশকর্মী থেকে শুরু করে, সিভিক ভলান্টিয়ার, এমনকি বিভিন্ন দফতরের কর্মীদের মিষ্টি বিতরণ করা হয় কলকাতা পুরনিগমের শ্রমিক কর্মচারী সংস্থার তরফ থেকে । হাসিমুখে সেই মিষ্টি গ্রহণ করেন সকলেই ।

