দুপুর পর্যন্ত ট্রেন্ডে গেরুয়া ঝড়! এগিয়ে থাকা আসনে 'ম্যাজিক ফিগার' পার বিজেপির, জোর টক্কর ভবানীপুরে

দুপুর পর্যন্ত ট্রেন্ডে গেরুয়া ঝড়! এগিয়ে থাকা আসনে 'ম্যাজিক ফিগার' পার বিজেপির, জোর টক্কর ভবানীপুরে
Published : May 4, 2026 at 12:16 PM IST
কলকাতা, 4 মে: সকাল আটটা থেকে শুরু হওয়া ভাগ্যগণনার পর্ব যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে বাংলার মসনদ নিয়ে লড়াই সহজ নয় । তবে বেলা 12টা পর্যন্ত যে ট্রেন্ড সামনে এসেছে, তাতে এক ধাক্কায় এগিয়ে পদ্ম শিবির । ভোট ফেরত সমীক্ষার ইঙ্গিতকেই যেন বাস্তবে রূপ দিতে শুরু করেছে ফলাফলের ধারা ।
ফলতা কেন্দ্র বাদে মোট 293টি আসনে চলছে গণনা । সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন 148টি আসন। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই এগিয়ে থাকা আসনের ক্ষেত্রে 'ম্যাজিক ফিগার' পেরিয়ে গিয়েছে বিজেপি । বেলা 12টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি 171, তৃণমূল 83 এবং অন্যান্য 4টি আসনে এগিয়ে রয়েছে ৷ বাম, কংগ্রেস ও অন্যান্যরা ছিটেফোঁটা কয়েকটি আসনে লড়াইয়ে রয়েছে ।
তবে এই ছবিকেই এখনই চূড়ান্ত বলে মানতে নারাজ রাজনৈতিক মহল । কারণ, এখনও পর্যন্ত গড়ে মাত্র চার রাউন্ড গণনা সম্পন্ন হয়েছে । সাধারণত প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে 14 থেকে 20 রাউন্ড পর্যন্ত গণনা চলে । ফলে শেষ পর্যন্ত অঙ্ক বদলে যেতে পারে, এই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ।
তার মধ্যেই একাধিক হাই-ভোল্টেজ কেন্দ্রে নাটকীয় লড়াই । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্ভেদ্য' ঘাঁটি ভবানীপুরেও হাড্ডাহাড্ডি টক্কর । কখনও মমতা এগিয়ে যাচ্ছেন, তো পরের রাউন্ডেই পালটা লিড নিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী । তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গেরুয়া শিবিরের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে । এলাকায় বিজেপি কর্মীদের লাড্ডু বিলি ও উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো । সর্বশেষ খবর, নন্দীগ্রামেও প্রায় সাড়ে সাত হাজার ভোটে এগিয়ে শুভেন্দু ।
অন্যদিকে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ে পিছিয়ে পড়েছেন প্রবীণ তৃণমূল নেতা মানস ভুঁইয়া । ডোমকলে সিপিএম প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান এগিয়ে রয়েছেন প্রায় 3 হাজার ভোটে । পানিহাটিতেও এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী, যিনি আরজি কর-কাণ্ডে নির্যাতিতার মা হিসেবে পরিচিত । আবার রেজিনগরে চমক দেখাচ্ছেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীর । তাৎপর্যপূর্ণভাবে, নিজের খাসতালুক হিসেবে পরিচিত বহরমপুরে পিছিয়ে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ৷ সেখানে এগিয়ে বিজেপি ৷
এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, হিংসামুক্ত ভোটগ্রহণ । বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে যা প্রায় ব্যতিক্রম, সেখানে দুই দফাতেই মৃত্যুহীন ভোট নতুন দিশা দেখিয়েছে । কড়া নিরাপত্তা, বিপুল কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন সব মিলিয়ে নির্বাচন হয়ে উঠেছিল এক 'টেস্ট কেস'’ ।
সংখ্যার অঙ্কও ইঙ্গিতবাহী । 92 শতাংশেরও বেশি ভোটদান, অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে । প্রথম দফায় 152 আসনে প্রায় 21 লক্ষ এবং দ্বিতীয় দফায় 142 আসনে 9 লক্ষাধিক অতিরিক্ত ভোট পড়েছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরা এই ভোটবৃদ্ধির অন্যতম কারণ ।
এই বিপুল অংশগ্রহণই ভোটের রসায়নকে করেছে জটিল । কোথাও গ্রামীণ প্রাধান্য, কোথাও শহুরে প্রভাব সংখ্যালঘু, তফসিলি ও উপজাতি ভোটের ভিন্ন অনুপাত তৈরি করেছে আলাদা রাজনৈতিক স্রোত । বিজেপি ভরসা রেখেছে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া, দুর্নীতি ও কর্মসংস্থানের ইস্যুতে । অন্যদিকে তৃণমূল নির্ভর করছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী-সহ একাধিক জনমুখী প্রকল্প এবং বুথস্তরের শক্ত সংগঠনের উপর । তবে এই দ্বৈরথের বাইরেও রয়েছে একাধিক 'এক্স ফ্যাক্টর' । বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোটের ভোটকাটার ক্ষমতা, ডিএ ইস্যু, বেকারত্ব, মহিলা ভোট সব মিলিয়ে সমীকরণ এখনও জটিল ।
সব মিলিয়ে, দুপুরের ট্রেন্ডে পদ্মের ঝড় স্পষ্ট হলেও শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি । গণনার প্রতিটি রাউন্ডেই বদলাচ্ছে ছবি । এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, বাংলার ভবিষ্যৎ কোন পথে মোড় নেয় !
