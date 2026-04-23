লাভপুরে বিজেপির এজেন্টকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মার, ফাটলো মাথা
আহমেদপুরের ভ্রমরকল অঞ্চলের 288 নম্বর বুথের বিজেপি কর্মীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় ৷
Published : April 23, 2026 at 1:47 PM IST
লাভপুর, 23 এপ্রিল: প্রথম দফার ভোটে রক্ত ঝরল বীরভূমে ৷ লাভপুরে এক বিজেপি কর্মীেকে বেধড়ক মারধর করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এই ঘটনায় অভিযোগের তির তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ৷ যদিও অভিযোগ মানতে নারাস শাসক দলের নেতারা ৷
লাভপুর বিধানসভার আহমেদপুরের ভ্রমরকল অঞ্চলের 288 নম্বর বুথে বিজেপির এক এজেন্টকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ 2021 সালে বিশ্বজিৎ মণ্ডল নামে এই ব্যক্তি লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হয়েছিলেন । এবার তিনি নির্বাচনে লাভপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝা ওরফে হাকুর এজেন্ট ছিলেন ৷ তাঁকে এদিন একেবারে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় ৷ এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ আতঙ্ক তৈরি হয় ভোটারদের মধ্যে ৷ আহত অবস্থায় ওই বিজেপি কর্মীকে সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷
এদিকে, বীরভূমের মুরারাইতেও কংগ্রেস কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে । যদিও তৃণমূল দুটি হামলার অভিযোগই অস্বীকার করেছে ।