সিপিএম, এসইউসিআই-ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কার্যালয়ে একযোগে ভাঙচুর ! কাঠগড়ায় বিজেপি

সিপিএম, এসইউসিআই-ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কার্যালয়ে একযোগে ভাঙচুর ! কাঠগড়ায় বিজেপি
ভাঙচুর ও হামলার ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহারে ধিক্কার মিছিলের ডাক দেয় সিপিএম থেকে এসইউসিআই ৷
Published : July 30, 2026 at 11:51 AM IST
কোচবিহার, 30 জুলাই: এক রাতে তিন বাম সংগঠনের জেলা কার্যালয়ে ভাঙচুর ও হামলার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার কোচবিহার শহরে ৷ সিপিএমের কোচবিহার জেলা কার্যালয়ের পাশাপাশি এসইউসিআই-এর জেলা কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর করা হয় । পার্টি অফিসের বাইরে থাকা কয়েকটি ফ্লেক্স ভাঙচুরের পাশাপাশি বেশকিছু ঢিল ছোঁড়া হয় বলেও অভিযোগ ।
এদিকে ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সেই সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, একদল দুষ্কৃতী মোটরবাইকে এসে পার্টি অফিস লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়ছে । এতে পার্টি অফিসের জানলা, দরজার কাচ ভেঙে যায় । পরে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ।
সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মহানন্দ সাহা বলেন, "দিন দুয়েক আগে গুঞ্জবাড়িতে আমাদের কর্মসূচিতে হামলা চালায় বিজেপি । এরপর থেকে জেলায় একাধিক পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালানো হয় । তারপর এদিন রাতে একদল দুষ্কৃতী মোটরবাইকে এসে হামলা চালায় । পার্টি অফিসের গেট বন্ধ থাকায় ওরা ঢুকতে না পারলেও বাইরে থাকা ফ্লেক্স ভাঙচুর করে । বাইরে থেকে ঢিল ছোঁড়ে । বেশকিছু জানলার কাচ ও দরজা ভাঙচুর চালায় ।" ঘটনার প্রতিবাদে বিকেলে ধিক্কার মিছিলের ডাক দেয় সিপিএম ৷
এছাড়া বুধবার ভোররাতে এসইউসিআই-এর কোচবিহার জেলা কার্যালয়ে ভাঙচুর ও হামলার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে । কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি লুটপাটও চালানো হয় । এসইউসিআই নেতা নেপাল মিত্র বলেন, "জয় শ্রী রাম স্লোগান দিতে দিতে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় । বিজেপির দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে । কোতয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।" ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহারে ধিক্কার মিছিল করে এসইউসিআইও ।
অন্যদিকে বুধবার ভোররাতে ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কার্যালয়েও একদল দুষ্কৃতী এসে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ । খবর পেয়ে পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানায় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব । প্রাক্তন বিধায়ক তথা ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলেন, "এদিন ভোর রাতে চার-পাঁচজনের দল এসে হামলা চালায় । দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা না-হলে আন্দোলনে নামা হবে ।"
যদিও অভিযোগ মানতে নারাজ শাসকদল ৷ বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ-সভাপতি বিরাজ বোস বলেন, "তৃণমূল ও বামেদের একাংশ যারা বিজেপিতে যোগদান করতে চাইছে, পারছে না, তারাই এই হামলা চালিয়েছে । পুলিশকে বলব, যারাই দোষী দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ।" কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "সবগুলি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"