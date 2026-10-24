দুর্গাপুরে তৃণমূলের শ্রমিক নেতাকে ড্রেনে ফেলে মার, কাঠগড়ায় বিজেপি

দুর্গাপুরে তৃণমূলের শ্রমিক নেতাকে ড্রেনে ফেলে মার, কাঠগড়ায় বিজেপি
TMC Leader Attacked: শনিবার দুর্গাপুরে ঘটনাটি ঘটে ৷ পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে ৷ বিজেপির দাবি, ক্ষুব্ধ মানুষের প্রতিবাদের জেরে এই ঘটনা ৷
Published : October 24, 2026 at 8:15 PM IST
দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 24 অক্টোবর: তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতাকে ড্রেনে ফেলে মারধর ও ডিম ছোড়ার অভিযোগ উঠল শিল্পশহর দুর্গাপুরে ৷ বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ ৷ বিজেপির পালটা দাবি, বান্টি সিং নামে ওই নেতা বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষ্য়ে টাঙানো ব্যানার ও পতাকা খুলে ফেলে দেন ৷ সেই ক্ষোভের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ এই নিয়ে তৃণমূল বা আক্রান্ত বান্টি সিং কারও কোনও বক্তব্য মেলেনি ৷ পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে ৷
আক্রান্ত ওই শ্রমিক নেতার নাম হরদীপ সিং ওরফে বান্টি ৷ তৃণমূলের জমানায় তিনি শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে দাপুটে নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন ৷ সেই বান্টি সিংয়ের সঙ্গে শনিবার বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীদের রীতিমতো বচসা হয় ৷ তাঁকে রীতিমতো দৌড় করানো হয় ৷ দৌড়ে যাওয়ার সময় তিনি রাস্তার পাশের একটি নর্দমায় পড়ে যান ৷ সেখানে নেমেই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় ৷ ডিমও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ ৷
দুর্গাপুরে বিজেপির 1 নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু গায়েনের অভিযোগ, ‘‘বিজয়া সম্মিলনীর জন্য আমরা পতাকা ও ব্যানার লাগিয়েছিলাম । সকালে খবর পাই আমাদের পতাকা ফেলে দিয়েছে বান্টি সিং ও তার আশ্রিত দুষ্কৃতীরা । আমরা তারই প্রতিবাদ করেছি ।’’
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের নিউটাউনে একটি কালীপুজোর সঙ্গে জড়িত বান্টি সিং ৷ কয়েকদিন আগে সেখানে খুঁটি পুজো হয় ৷ সেই পুজোতে হাজির ছিলেন বিজেপির স্থানীয় যুবনেতা পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায়৷ অভিযোগ, তিনি বিজেপিতে আসার চেষ্টা করছিলেন ৷ এই নিয়েও মুখ খুলেছেন দিব্যেন্দু গায়েন ৷
তিনি বলেন, ‘‘চার তারিখের (4 মে) পর তৃণমূলের দুষ্কৃতী বান্টি সিং ও তাঁর দলের কয়েকজন বিজেপিতে আসার চেষ্টা করছে । কিন্তু বিজেপিতে তাঁর কোনও জায়গা নেই । আমরা তাঁকে কোনও জায়গা দেব না । যদি নেতৃত্ব বান্টি সিং-এর মতো লোকজনকে দলে নেওয়া হয়, তাহলে বিজেপির কর্মীদের মনোবল ভেঙে যাবে । তাই আমরা এমন কাজ কখনোই করতে দেব না । আমরা নিচুতলার কর্মী ৷ আমরা অনেক কষ্ট করেই এই দলের কর্মী হিসেবে নিজেদের জায়গা তৈরি করেছি ।’’
সূত্রের খবর, বান্টি সিংকে নিয়ে দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর ঠান্ডা লড়াই চলছে । প্রশ্ন উঠছে, তার জেরেই এদিনের ঘটনা ঘটল ? যদিও এ ব্যাপারে বান্টি ওরফে হরদীপ সিংয়ের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশকর্তা বলেন, ‘‘গোটা বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ । কী হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।’’
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