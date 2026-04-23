বুথের 100 মিটারের মধ্যে ভোটারদের প্রভাবিত ! সিপিএম-বিজেপি-তৃণমূলের হাতাহাতি শিলিগুড়িতে
শিলিগুড়ির 24 নম্বর ওয়ার্ডে ভোটকে ঘিরে উত্তেজনা ৷ কেন্দ্রের একশো মিটারের মধ্যে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে ৷
Published : April 23, 2026 at 6:00 PM IST
শিলিগুড়ি, 23 এপ্রিল: বিধানসভা ভোটকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল শিলিগুড়ি । এবার উত্তেজনা খোদ বিদায়ী বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের ওয়ার্ড ও বুথে । বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের 24 নম্বর ওয়ার্ডের জগদীশচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটকে কেন্দ্র করে হাতাহাতিতে জড়ালো বিজেপি, সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেস । পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
এদিন সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট চলছিল জগদীশচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । অভিযোগ, প্রথম দিকে সব ঠিক থাকলেও ভোট শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজেপি কর্মীরা নির্বাচনী বিধি না মেনে ভোট কেন্দ্রের একশো মিটারের মধ্যে ঢুকে ভোটারদের প্রভাবিত করছিলেন । বিষয়টি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে জানালেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ ।
এরপর শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ সস্ত্রীক ওই স্কুলে ভোট দিতে যান । অভিযোগ, সেই সময় প্রার্থীর সঙ্গে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ভোটকেন্দ্রে ঢুকে পড়েন । এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করেন সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা । প্রথমে দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা বাঁধে । পরে পরিস্থিতি হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায় । এদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তুলে সেই সময় কেন্দ্রের বাইরেই বচসায় জড়িয়ে পরে তৃণমূল কংগ্রেস । ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । তারা পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় ।
যুব তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলার সভাপতি জয়ব্রত মুখুটি বলেন, "যত নিয়ম তৃণমূল কংগ্রেস আর অন্য রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে । বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না । আমাদের যেখানে একশো মিটারের মধ্যে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, সেখানে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা একশো মিটারের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে । আর নির্বাচন কমিশন কোনও কাজ করছে না ।"
সিপিএম নেতা তিলক গুণ বলেন, "প্রার্থী লোকজন নিয়ে ভোটকেন্দ্রে ঢুকে পড়ছে । আমরা প্রতিবাদ করলে উলটে আমাদেরই আরও দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে । নির্বাচন কমিশন কোনও কাজ করছে না ।"
বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "আমি তো আমার স্ত্রীকে নিয়ে ভোট দিতে গিয়েছিলাম । এটাতেও তাদের অসুবিধা । তাহলে ভোট না দিয়ে বাড়িতে বসে থাকি । আর এদিকে সকালে সিপিএম আর রাতে তৃণমূল করছে বামেদের অনেকে । এতে কোনও লাভ হবে না ।"