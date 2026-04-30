ভোট শেষ হতেই হিংসা শুরু, তৃণমূল পোলিং এজেন্টের জমির ফসল নষ্ট, কাঠগড়ায় বিজেপি
ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা এলাকার হরিশপুর গ্রামে৷ তৃণমূলের অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি৷
Published : April 30, 2026 at 5:57 PM IST
বনগাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 30 এপ্রিল: ভোট শেষ হতেই শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক হিংসা। রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের পোলিং এজেন্টের জমির ফসল কেটে দেওয়া হল। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের হরিশপুর গ্রামে। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির পালটা দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে ফসল নষ্টের ঘটনাটি ঘটেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পাল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের বাসিন্দা করিম মিস্ত্রি। তৃণমূল কর্মী হিসেবে এলাকায় পরিচিত। বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের দিন তিনি হরিশপুর গ্রামের 49 নম্বর বুথে তৃণমূলের পোলিং এজেন্ট হয়েছিলেন। মাঠে তাঁর পটল, কাঁঠাল, কলা ও গাঁদা ফুলের চাষের জমি রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি খেতে গিয়ে দেখেন, পটল গাছ ও গাঁদা ফুলের গাছগুলি গোড়া থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু কলাগাছের কাঁদিও কেটে দেওয়া হয়েছে।
করিমের অভিযোগ, তিনি ভোটে তৃণমূলের পোলিং এজেন্ট হওয়ায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর চাষের জমির ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘বুধবার ভোটের দিন আমি আমাদের 49 নম্বর বুথে তৃণমূলের বোলিং এজেন্ট হয়েছিলাম। এদিন সকালে চাষের খেতে এসে দেখলাম, আমার খেতের পটলের চারা, কলা গাছ, কাঁঠাল ও গাঁদা ফুলের চারা তুলে দেওয়া হয়েছে। আমার ধারণা, আমি তৃণমূল করি বলে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমার জমির ফসল নষ্ট করে দিয়েছে।’’
হরিশপুর গ্রামের যুব তৃণমূল সভাপতি আবু তাহের বিশ্বাস বলেন, ‘‘করিম সাহেব আমাদের দল করেন। তিনি চাষবাস করে জীবিকা অর্জন করেন। বুধবার ভোটগ্রহণের দিন তিনি আমাদের পোলিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। বিজেপি হেরে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে তাঁর জমির ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। আমরা পুলিশ-প্রশাসনকে বলেছি, দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।’’
বিজেপি অবশ্য গোটা অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার অন্যতম সম্পাদক সৌমেন সরকার বলেন, ‘‘বিজেপির রাষ্ট্রবাদী দল। আমরা রাজনৈতিক হিংসার বিশ্বাস করি না। কারও জমির ফসল কাটব, এমন কুরুচি আমাদের নেই। আসলে তৃণমূলের অন্দরে প্রার্থিপদ নিয়ে অনেক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে। আমার ধারণা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই করিম সাহেবের জমির ফসল তাঁর দলের লোকেরাই কেটে দিয়েছেন।’’