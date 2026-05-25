তৃণমূল করায় যুবককে পিটিয়ে খুন ! বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের পরিবারের

তৃণমূল করায় যুবককে পিটিয়ে খুন ! বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের পরিবারের
ভোট পরবর্তী হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার বিজেপি নেতৃত্বের ৷ জেএনএম মেডিক্যাল কলেজ ও এনআরএস-এর চিকিৎসা পরিকাঠামো নিয়ে সরব মৃতের পরিবার ৷
Published : May 25, 2026 at 6:33 PM IST
কল্যাণী (নদিয়া), 25 মে: ভোট পরবর্তী হিংসার বলি এক যুবক ! অভিযোগ, তৃণমূল কর্মী ওই যুবককে তাঁর বাড়ি থেকে অদূরে পিটিয়ে মারা হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার গয়েশপুর পুরসভার 18 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ গত বুধবার রাতের ঘটনায় চারদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ওই যুবক ৷ রবিবার রাতে কল্যাণীর এমইস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর ৷ ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের পরিবার ৷
গয়েশপুর 18 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সন্দীপ সরকারের ছেলে পাপাই সরকার ৷ সন্দীপ সরকার এলাকায় তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত ৷ সেই সূত্রে বাবার সঙ্গে তৃণমূল করতেন পাপাই ৷ অভিযোগ, গত 4 মে ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকেই তাঁদের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বিজেপির তরফে ৷ ফলে তখন থেকেই ঘরছাড়া ছিলেন পাপাই সরকার ৷ গত 20 মে তিনি বাড়ি ফেরেন ৷
পরিবারের অভিযোগ, ওইদিন রাতে হঠাৎই তাঁরা খবর পান বাড়ি থেকে অদূরে আহত অবস্থায় পাপাই রাস্তায় পড়ে রয়েছেন ৷ পরিবারের লোকজন দ্রুত সেখানে গিয়ে পাপাইকে উদ্ধার করে প্রথমে জেলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ তারপর সেখান থেকে রাতেই কলকাতায় নীলতরন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরীত করা হয় ৷ কিন্তু, সেখানে পাপাইয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন ৷
পরিবারের অভিযোগ, সেখানেও তাঁর চিকিৎসা ঠিক মতো হচ্ছিল না ৷ এরপর কল্যাণী এইমস হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তাঁকে ৷ সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ নিহত যুবকের বাবা সন্দীপ সরকারের অভিযোগ, "আমি তৃণমূল কংগ্রেস করি ৷ তাই নির্বাচন শেষ হতেই বিজেপি কর্মীরা হুমকি দিতে থাকে আমাদের পরিবারকে ৷ সেই কারণে ছেলেকে অন্যত্র সরিয়ে রেখেছিলাম ৷ কিন্তু, 20 তারিখ বাড়ি ফেরার পরেই ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে ৷"
তবে, স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷ স্থানীয় এক বিজেপি নেতা বলেন, "আমরা জানতাম ওঁ পথ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে ৷ সেটা শুনে প্রথমে ভেবেছিলাম বাড়িতে যাব ৷ কিন্তু, পরে শুনলাম এলাকায় কয়েকজন বলে বেড়াচ্ছে, পুরো ঘটনা আমাদের, মানে বিজেপির চক্রান্ত ৷ আমরা নাকি ওঁকে মেরে ফেলে রেখেছিলাম ৷ তাই আর যাইনি ৷ ওখানে গেলে যদি ফাঁসিয়ে দেয় তাই ৷ আমরা এই কাজ করিনি ৷ বরং একুশের ভোটের সময় আমাদের লোকজনের উপর হামলা হয়েছে ৷ আমরা 6-7 মাস বাড়ির বাইরে ছিলাম ৷ অনেককে মারধর করেছে ৷ সেখানে এবারে আমরা জেতার পর কোনও তৃণমূল নেতা ও কর্মীর গায়ে হাত তোলা হয়নি ৷ বরং কোথাও কোনও ঘটনা ঘটলে, আমি নিজে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছি ৷"