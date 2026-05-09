দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের প্রতিবাদ করায় তৃণমূল নেতাকে অস্ত্রের কোপ ! কাঠগড়ায় বিজেপি

দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের প্রতিবাদ করায় তৃণমূল নেতাকে অস্ত্রের কোপ ! কাঠগড়ায় বিজেপি
আরও এক তৃণমূল কর্মীও ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন । যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি ৷
Published : May 9, 2026 at 1:32 PM IST
তাহেরপুর , 9 মে: বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিনও ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত রাজ্যে ৷ দলীয় কার্যালয় দখল এবং ভাঙচুরের প্রতিবাদ করায় এক তৃণমূল নেতাকে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারার অভিযোগ । রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ওই তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী রিপন দাস । অভিযোগের তির বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার তাহেরপুর থানার ফুলিয়া নিমতলা এলাকায় ।
রানাঘাট জেলা পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "ঘটনার পর দ্রুত তাহেরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে দোকানে চা খেতে এসেছিলেন রিপন দাস ৷ অভিযোগ, সেসময় তাঁকে একা পেয়ে বিজেপি আশ্রিত কয়েকজন দুষ্কৃতী সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে আচমকা তাঁর উপর আক্রমণ করে । ধারালো অস্ত্রের কোপ সরাসরি গিয়ে লাগে তৃণমূল নেতার মাথায় । রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি । এরপর ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায় ওই দুষ্কৃতীরা । তড়িঘড়ি রিপন দাসকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তাঁর সঙ্গে আরও এক তৃণমূল কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
আক্রান্ত তৃণমূল নেতার স্ত্রী তথা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রূপা দাস বলেন, "আমার স্বামী প্রতিদিনের মতো ওই দোকানে চা খেতে গিয়েছিল সকালে । আর ওকে একা দেখে কয়েকজন বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হঠাৎ করে পিস্তল, লোহার রড এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয় । আচমকা আমার স্বামীর মাথায় কোপ মারে তারা । এরপর যখন চিৎকার চেঁচামিতে এলাকার লোকজন জড়ো হয়ে যায়, তখন পিস্তল বার করার চেষ্টা করে ৷ কিন্তু তারা আর সেটা করতে পারেনি । পরে সকলে স্বামীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ।"
জখম তৃণমূল নেতা রিপন দাস বলেন, "এর আগেও ওরা তৃণমূলের একটি পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে । আর সেই রাগ ছিল এই কারণে এই ঘটনা ঘটিয়েছে । আমরা যখন পঞ্চায়েতে জয়লাভ করি যাতে কোনওরকমে অশান্তি না হয় সেই কারণে কোনও বিজয় মিছিল করিনি । আমরা এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলাম । কিন্তু এখন বিজেপি যেভাবে দাপাদাপি করছে তাতে আমরা চরম আতঙ্কে রয়েছি । আমরা এই ঘটনা নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করছি ।"
অন্যদিকে সম্পূর্ণ অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপির স্থানীয় নেতা সুদীপ রায় । তিনি বলেন, "এই ঘটনার জন্য তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দায়ী । এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই ।"