18 জন তৃণমূল সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছেন : সৌমিত্র খাঁ
বৃহস্পতিবার বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ শান্তিনিকেতনে সাংগঠনিক বৈঠক করেন৷ সিউড়িতে বীরভূমের পুলিশ সুপারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তিনি৷
Published : May 28, 2026 at 8:07 PM IST
বোলপুর, 28 মে: তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের প্রতি রোজই কোনও না কোনও নেতা বিষোদগার করছেন৷ ঘাসফুলের অনেক নেতার মুখেই বিজেপির প্রশংসাও শোনা যাচ্ছে৷ ঠিক এই পরিস্থিতিতে বিস্ফোরক দাবি করলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ৷ এই বিজেপি সাংসদের দাবি, 18 জন তৃণমূল সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছেন৷
বৃহস্পতিবার বীরভূমে একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেন সৌমিত্র৷ শান্তিনিকেতনের একটি বেসরকারি হোটেলে বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি৷ পরে সাংগঠনিক জেলা কমিটির সঙ্গেও বৈঠক করেন৷ সেই বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই বিস্ফোরক দাবি করেন সৌমিত্র খাঁ৷
উল্লেখ্য, গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়েছে৷ বিজেপির কাছে হেরে বিরোধী আসনে চলে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ তার পর থেকে সময় যত এগিয়েছে, ততই তৃণমূলের নেতাদের ক্ষোভ সামনে চলে এসেছে৷ বিভিন্ন পুরসভার প্রায় শতাধিক কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন৷ দলীয় পদ থেকেও অনেকে ইস্তফা দিয়েছেন৷ অনেকে শুধু ক্ষোভ জাহির করছেন৷ যাঁরা এই তালিকায় রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের মুখে আবার বিজেপির প্রশংসা শোনা যাচ্ছে৷
রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, অনেকেই বিজেপিতে যোগ দিতে চান৷ তাই পরিস্থিতি বুঝে তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বৃদ্ধি করতে চাইছেন৷ তবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য প্রথমে জানিয়েছিলেন যে এখন বিজেপিতে কাউকে নেওয়া হবে না৷ পরে অবশ্য তিনি জানিয়েছেন যে ভালো তৃণমূলীদের বিজেপিতে নেওয়ার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হতে পারে৷ এই পরিস্থিতিতে সৌমিত্র খাঁ-এর দাবি, এই বিধিনিষেধ সরে গেলে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহী৷
বিষ্ণুপুরের সাংসদের কথায়, দল এখন 'নো এন্ট্রি' করে রেখেছে। তা না হলে তৃণমূলের 18 জন সাংসদ যোগ দিতে ইচ্ছুক৷ এমনকী যোগ দেওয়ার লাইনে আছেন বীরভূমের তাবড়-তাবড় তৃণমূল নেতারাও। এর পর সৌমিত্র খাঁ-এর সংযোজন, "এখনই কাউকে দল নেবে না। তাই প্রকাশ্যে এই নিয়ে বেশি কিছু বলব না।"
এছাড়া দলীয় কোন্দলের বিষয়েও মুখ খোলেন সৌমিত্র৷ তিনি বলেন, "আমাদের দলে একে অপরের বিরুদ্ধে যদি সংবাদমাধ্যম কোনও অভিযোগ করেন, দল ছেড়ে কথা বলবে না৷ তাদের শো-কজ করা হয়েছে। যদি সঠিক উত্তর না দিতে পারেন, দলীয় ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"
প্রশ্ন উঠেছে, সৌমিত্র কি এই কথা বীরভূমের বিজেপির দুই নেতা দিলীপ ঘোষ ও শম্ভুনাথ রায়কে উদ্দেশ্য করে বললেন? কারণ, ভোটের পর এই দুই নেতার মধ্যে বাকযুদ্ধ রাজনৈতিক মহলে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে৷ বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবার বিধানসভা নির্বাচনে বোলপুর কেন্দ্রের প্রার্থী ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও তৃণমূলের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন বোলপুরে যুব মোর্চার সভাপতি শম্ভুনাথ রায়।
পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রথম সরকারের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা কবে গঠিত হবে? এই প্রশ্নেরও মুখোমুখি হতে হয় সৌমিত্র খাঁ-কে৷ উত্তরে তিনি বলেন, "এটাই তো আনন্দের৷ আমাদের সব কিছু আলোচনা করে হয়৷ এই 24 দিনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যা যা কাজ করেছেন, দেখতেই পাচ্ছেন৷ প্রত্যেক দিন একটা করে ছয় মারছেন।"
এদিন সৌমিত্র খাঁ যে বৈঠক করেন শান্তিনিকেতনে, সেখানে বিজেপির লাভপুরের বিধায়ক দেবাশিস ওঝা, আউশগ্রামের বিধায়ক কলিতা মাঝি, কেতুগ্রামের বিধায়ক অনাদি ঘোষ, মঙ্গলকোটের বিধায়ক শিশির ঘোষ, বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন৷ ওই বৈঠকের যোগ দেওয়ার আগে সৌমিত্র খাঁ সিউড়িতে গিয়েছিলেন৷ সেখানে তিনি বীরভূমের পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদবের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন৷
কেন এই সাক্ষাৎ? উত্তরে সৌমিত্র খাঁ বলেন, "ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত হয়নি বীরভূম। তার জন্য জেলা পুলিশ সুপারকে ধন্যবাদ। 2021 সালে মানুষ দেখেছে কী হয়েছিল৷ এবার সেই ছবি দেখেনি বাংলার মানুষ। ওই সময় ভোট পরবর্তী হিংসায় যারা যুক্ত ছিলে, তারা গ্রেফতার হচ্ছে, এটা কৃতকর্মের ফল।"