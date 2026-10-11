বিরিয়ানি খেতে হবে হিন্দু দোকান থেকে ! দুর্গাপুজোর মুখে শিলিগুড়িতে পোস্টার-বিতর্ক

বিরিয়ানি খেতে হবে হিন্দু দোকান থেকে ! দুর্গাপুজোর মুখে শিলিগুড়িতে পোস্টার-বিতর্ক
Siliguri Poster Controversy: উৎসবের আবহে ধর্মের ভিত্তিতে ক্রেতা ও ব্যবসায়ীকে আলাদা করে দেখার চেষ্টা হচ্ছে কেন ? হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পোস্টার ঘিরে উঠছে প্রশ্ন ।
Published : October 11, 2026 at 4:42 PM IST
শিলিগুড়ি, 11 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর মুখে শিলিগুড়ি শহরজুড়ে বিতর্কিত পোস্টার ও ব্যানার ঘিরে শুরু হল রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপানউতোর । কেনাকাটা থেকে বিরিয়ানি খাওয়া, এমনকী মাংস কেনার ক্ষেত্রেও হিন্দু মালিকানাধীন দোকানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার লাগিয়েছে 'হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, শিলিগুড়ি মহানগর' ।
কোথাও লেখা, 'বিরিয়ানি খেতে আপত্তি নেই, তবে তা কিনতে হবে হিন্দু দোকান থেকে' । কোথাও আবার হিন্দু দোকান থেকে মাংস কেনার মাধ্যমে হিন্দু ব্যবসায়ীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার আহ্বান জানানো হয়েছে । পুজোর আগে এমন বার্তা ঘিরেই প্রশ্ন উঠেছে, উৎসবের আবহে ধর্মের ভিত্তিতে ক্রেতা ও ব্যবসায়ীকে আলাদা করে দেখার চেষ্টা হচ্ছে কেন ?
শহরের 24 নম্বর ওয়ার্ড-সহ একাধিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে এই পোস্টার । উল্লেখযোগ্য ভাবে, 24 নম্বর ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ । শহরের অলিগলিতে লাগানো প্রায় শতাধিক পোস্টারে শুধু খাবার বা কেনাকাটা নয়, পুজোর সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রেও ধর্মীয় পরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা রয়েছে । দশকর্মা ও পুজোর প্রয়োজনীয় জিনিস হিন্দু দোকান থেকে কেনার আহ্বান জানানো হয়েছে । পাশাপাশি, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে জিনিস বিক্রি করা ফেরিওয়ালাদের পরিচয় সম্পর্কেও সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে ।
পোস্টার ঘিরে বিতর্ক শুরু হতেই নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ । সংগঠনের শিলিগুড়ি মহানগরের সদস্য অভিষেক দাসের বক্তব্য, হিন্দু সমাজকে জাগ্রত করা এবং আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতেই এই উদ্যোগ। তাঁর দাবি, হিন্দুরা যদি হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকান থেকে কেনাকাটা করেন, তাহলে তাঁদের ব্যবসা বাড়বে এবং আর্থিক ভিত মজবুত হবে । তাঁর কথায়, "এটা কোনও নির্দেশ বা ফতোয়া নয় । সামাজিক বার্তা ও পরামর্শ হিসাবেই পোস্টার লাগানো হয়েছে ।"
কিন্তু সংগঠনের এই ব্যাখ্যায় বিতর্ক থামেনি । স্থানীয় বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ চন্দ এই প্রবণতার সমালোচনা করে বলেন, "আমরা বিবেকানন্দ ও চৈতন্যের অনুগামী । ভারতে সবাই ভাই-বোনের মতো বাস করে । কোনও রেস্তরাঁয় খেতে যাওয়ার আগে আমরা খাবারের মান বা পরিচ্ছন্নতা দেখি, মালিকের ধর্ম যাচাই করি না ।" তাঁর বক্তব্য, উৎসবের সময়ে মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হওয়া প্রয়োজন । তার বদলে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কেনাকাটার পরামর্শ উদ্বেগজনক ।
প্রাক্তন মেয়র তথা তৃণমূল নেতা গৌতম দেবও এই ধরনের প্রচারের বিরোধিতা করেছেন । তাঁর বক্তব্য, এমন ঘটনা সুস্থ সংস্কৃতির পরিপন্থী । সমাজে বিভাজন তৈরি করার পাশাপাশি এই ধরনের বার্তা মানবিক মূল্যবোধকেও আঘাত করে । তাঁর মতে, শিলিগুড়ির মতো বহুধর্মী ও বহুভাষিক শহরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখা বিশেষ জরুরি ।
আরও কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন শিলিগুড়ির আরেক প্রাক্তন মেয়র তথা প্রবীণ সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য । তাঁর অভিযোগ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ বিজেপি ও আরএসএসের শাখা সংগঠন এবং সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই ধরনের প্রচার চালানো হচ্ছে । কে কোথা থেকে কেনাকাটা করবেন, কে কী খাবেন বা পরবেন, তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয় । তাঁর দাবি, এই ধরনের পোস্টার বেআইনি ও অসাংবিধানিক । পুলিশ প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার পাশাপাশি পোস্টারগুলি সরিয়ে দেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তিনি ।
বিতর্কে রাজনৈতিক মাত্রা যোগ করেছে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতির বক্তব্য । অরুণ মণ্ডলের কথায়, "প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে । নিজের ধর্মীয় রীতি মেনে চলায় কোনও ভুল নেই ।"
বিতর্ক প্রসঙ্গে এখনও প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । অন্যদিকে, পুলিশ প্রশাসন এই পোস্টার নিয়ে কী পদক্ষেপ করে, সেগুলি সরানো হয় কি না এবং কোনও অভিযোগ দায়ের হয়েছে কি না, সে দিকেও নজর রয়েছে শহরবাসীর ।