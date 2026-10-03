বোলপুরে বিজেপি নেতাকে পরিকল্পনা করেই খুন, দাবি পুলিশ সুপারের
Bolpur BJP Leader Murder Case: বিজেপি নেতা চন্দন ভল্লা খুনে আরও একজনকে ধরা হয়েছে ৷ আগেও দু’জনকে ধরা হয়েছিল ৷
Published : October 3, 2026 at 10:02 PM IST
বোলপুর, 3 অক্টোবর: পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে বোলপুরের বিজেপি নেতাকে গুলি করে খুনের ঘটনায় বাঁকুড়া থেকে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হল ৷ ধৃতের নাম আমিরুল শেখ । বীরভূমের পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ জানান, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে পরিকল্পনা করেই খুন করা হয়েছে চন্দন ভল্লা নামে ওই বিজেপি নেতাকে ৷
গত 27 সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বোলপুরের ত্রিশূলাপট্টির মিলপাড়া এলাকায় বিজেপির বুথ সভাপতি চন্দন ভল্লাকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হয় ৷ বাড়ি থেকে ফোন করে ডেকে প্রকাশ্য রাস্তায় মাথায় গুলি করে চম্পট দিয়েছিল দুই বাইক আরোহী দুষ্কৃতী ৷
এই ঘটনায় আগেই বোলপুর থানার পুলিশ জমির কারবারি হিসাবে পরিচিত দীপঙ্কর রায় ওরফে টেনু ও মোবাইল ব্যবসায়ী শেখ আনারুলকে গ্রেফতার করেছিল ৷ এবার অন্য জেলা থেকে আরও একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ । ধৃতের নাম আমিরুল শেখ । বাড়ি বাঁকুড়া জেলার কুমারগঞ্জ থানা এলাকায় ৷
জানা গিয়েছে, তাঁকে উত্তরবঙ্গ থেকে গ্রেফতার করেছে বোলপুর থানার পুলিশ । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত বাইক ও বন্দুকের হদিশ মিলেছে । তবে এই খুনের ঘটনা যে হঠাৎ করে ঘটেনি, পরিকল্পিত ভাবেই খুন করা হয়েছে, তা স্পষ্ট করেন বীরভূমের পুলিশ সুপার ৷ এদিন, আরও এক একবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বীরভূমের পুলিশ সুপার বিদিত রাজ বন্দেশ ও বোলপুরের এসডিপিও অর্পিত আর পারেখ ৷
পরে সাংবাদিক মুখোমুখি হয়ে পুলিশ সুপার বলেন, ‘‘আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্তে মোটামুটি সবই পেয়েছে পুলিশ । আরও অনেকে যুক্ত আছে এই ঘটনায়, এমনটাই পাওয়া গিয়েছে । তবে হঠাৎ করে ঘটেনি ৷ পরিকল্পিত খুন, এটা স্পষ্ট । অস্ত্রের খোঁজ মিলেছে ৷ জমি সংক্রান্ত বিবাদেই এই ঘটনা, এটাই প্রাথমিকভাবে উঠে এসেছে ।’’
উল্লেখ্য, নিহত বিজেপি নেতা চন্দন ভল্লা বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে মুহুরির কাজ করতেন । পাশাপাশি, জমিজমা কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । ধৃত বোলপুরের নিচুপট্টির বাসিন্দা দীপঙ্কর রায় ওরফে টেনু জমির কারবারি হিসাবে পরিচিত ও বোলপুরের মুলুকে শেখ আনারুলের মোবাইলের দোকান আছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই আনারুলের কাছ থেকে ঘটনার দুই দিন আগে কোনোরকম নথি ছাড়াই একটি সিম ও টু জি মোবাইল কিনেছিলেন দীপঙ্কর । সেই ফোন থেকে বিজেপি নেতা চন্দন ভল্লাকে ফোন করে ডাকা হয়েছিল । তাই মৃতের ফোন কল রেকর্ড দেখে এই দুজনকে গ্রেফতার করে হেফাজতে নিয়েছিল পুলিশ ।
যদিও, এই দুইজন শ্যুটার নয় ৷ ধৃতদের জেরা করে বাঁকুড়ার বাসিন্দা আমিরুল শেখকে গ্রেফতার করে পুলিশ । যদিও, এই ঘটনার সঙ্গে আরও বেশ কিছুজনের যোগ রয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের ৷ বোলপুরে কমপক্ষে পাঁচ কোটি টাকার একটি জমি বিবাদের জেরেই খুন, এমনটাই উঠে আসছে তদন্তে ৷
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