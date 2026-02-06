ETV Bharat / politics

বিজেপি জিতলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সরকারি প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়বে, জানালেন বিপ্লব দেব

শুক্রবার খড়দায় বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন বিপ্লব দেব৷ বৈঠকের পর তিনি জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে সরকারি পরিষেবার টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

Biplab Kumar Deb
উত্তর 24 পরগনার খড়দায় রাজ‍্য বিজেপির পর্যবেক্ষক ও সাংসদ বিপ্লব দেব (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 6, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

খড়দা (উত্তর 24 পরগনা), 6 ফেব্রুয়ারি: সোমবারই রাজ‍্য বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক জনহিতকর প্রকল্পে সরকারি পরিষেবার টাকা বাড়িয়েছেন। বিশেষ করে ভোটের আগে মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ 500 টাকা বাড়িয়ে দেড় হাজার টাকা করেছেন তিনি। এবার তা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন রাজ‍্য বিজেপির পর্যবেক্ষক তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সরকারি পরিষেবার টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। ডাবল ইঞ্জিন সরকারে কখনও মাইনাস হয় না। প্লাসই হয়। তাই, রাজ‍্যের মানুষ এখন যা পাচ্ছে, সেটা বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্লাস হয়ে যাবে।’’ রাজ‍্য বাজেট নিয়েও রাজ‍্যের প্রশাসনিক প্রধানকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপির এই কেন্দ্রীয় নেতা।

বিজেপি জিতলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সরকারি প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়বে, জানালেন বিপ্লব দেব (ইটিভি ভারত)

তাঁর মতে, "রাজ‍্য বাজেটেই স্পষ্ট মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সরকার থেকে চলে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। বাজেটের মাধ্যমে রাজ‍্যবাসীকে সেটাই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। এক কথায় বললে, এবারে ওঁর ক্ষমতাচ‍্যুত হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত। মানুষও সেটা ধরে নিয়েছে।"

শুক্রবার দুপুরে উত্তর 24 পরগনার খড়দায় দলীয় কর্মীর বাড়িতে ঘরোয়া এক বৈঠকে যোগ দেন রাজ‍্য বিজেপির পর্যবেক্ষক ও দলের সাংসদ বিপ্লব দেব। নাটাগড়ে দলীয় ওই কর্মীর বাড়িতে বৈঠক করার আগে তাঁকে বরণ করে নেন পরিবারের মহিলারা। গলায় তিলক এবং ফুল ছিটিয়ে অভ্যর্থনাও জানানো হয় ত্রিপুরার প্রাক্তন এই মুখ্যমন্ত্রীকে। দলীয় সূত্র মারফত খবর, এই বৈঠকে কলকাতা উত্তর শহরতলীর জেলা নেতৃত্বরাও হাজির ছিলেন।

Biplab Kumar Deb
উত্তর 24 পরগনার খড়দায় রাজ‍্য বিজেপির পর্যবেক্ষক ও সাংসদ বিপ্লব দেব (নিজস্ব ছবি)

বৈঠকে দলের জেলা নেতাদের ভোটের টোটকাও দিয়েছেন বিজেপি নেতা বিপ্লব দেব। কীভাবে ভোটের ময়দানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে, প্রচারের রণকৌশল, এমনকী বুথ কমিটিতে সক্রিয় করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে দলীয় সূত্রে। তবে, বৈঠক শেষে এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে বিজেপি নেতা বিপ্লব দেব কিংবা দলের কোনও নেতাই মুখ খুলতে চাননি। শুধুমাত্র রাজ‍্য বাজেট এবং বিজেপি এ রাজ‍্যে ক্ষমতায় এলে তার দিকনির্দেশ নিয়ে নিজের মতামত তুলে ধরেছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

Biplab Kumar Deb
উত্তর 24 পরগনার খড়দায় রাজ‍্য বিজেপির পর্যবেক্ষক ও সাংসদ বিপ্লব দেব (নিজস্ব ছবি)

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘরে গিয়ে বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা গিয়েছিল দলের পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেবকে। তা নিয়ে বিজেপির এই কেন্দ্রীয় নেতার সামনেই শুভেন্দু বলেছিলেন, ‘‘বিপ্লব দেব যেখানেই হাত দেন, সেখানেই সোনা ফলে।’’ ত্রিপুরায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার পিছনে তাঁর অবদানের কথাও উল্লেখ করেছিলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক। সেই প্রসঙ্গে শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা আবার বিপ্লব দেবকে নিশানা করতেও ভোলেননি।

Biplab Kumar Deb
উত্তর 24 পরগনার খড়দায় রাজ‍্য বিজেপির পর্যবেক্ষক ও সাংসদ বিপ্লব দেব (নিজস্ব ছবি)

এই বিষয়ে এদিন তাঁকে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেব বলেন, "পার্টি আমাকে যে দায়িত্ব দেয়, সেটা আমি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকি। এই নিয়ে কোনও অহংকার নেই আমার মধ্যে। কাজ দেয়, কাজ করি। মানুষ পাশে থাকে। সেটা পার্টি যেমন অনুভব করে, মানুষও অনুভব করে থাকে। তার জন‍্যই ভোটে ভালো ফল হয়। এটার মধ্যে নতুন কিছু নেই। বাস্তব যেটা, তা কখনও পাল্টায় না। সত্যিটা সত্যিই থেকে যায়, মিথ্যে কখনও হয় না। তাই, কে কী বলল তাতে কিছু আসে যায় না।’’

অন‍্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে কাটমানি, সিন্ডিকেট, গুন্ডা-মাফিয়ারাজের দৌরাত্ম্য নিয়ে কোনও আপোষ করবে না বলেও এদিন জানিয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বিপ্লব দেবের কথায়, "ভালো কাজের জন্য সব সময় রয়েছে বিজেপি। পরিষেবার ক্ষেত্রে সেটা প্লাস করা হবে।"

আরও পড়ুন -

  1. ডিএ: সুপ্রিম নির্দেশে 'কান মুলে' টাকা আদায় হবে, বিধানসভার বাইরে উল্লাস বিজেপির
  2. ছাব্বিশে হারবে জেনে ওকালতি প্র্যাকটিস, মমতাকে কটাক্ষ বিজেপির ! 'নাটক' বলছে সিপিএম

TAGGED:

BJP
GOVERNMENT SCHEMES
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
BIPLAB KUMAR DEB

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.