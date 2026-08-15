ধর্মীয় বিভাজনকে ঘৃণা করতেন নেতাজি ! 80 তম স্বাধীনতা দিবসে সুভাষ-স্মরণ বিমানের

ধর্মীয় বিভাজনকে ঘৃণা করতেন নেতাজি ! 80 তম স্বাধীনতা দিবসে সুভাষ-স্মরণ বিমানের
দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানের ৷ জাতি, বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ বিভক্ত করা থেকে বিরত থাকার বার্তা ৷
Published : August 15, 2026 at 7:50 PM IST
কলকাতা, 15 অগস্ট: স্বাধীনতার 80তম বর্ষে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু ৷ শনিবার শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে নেতাজি মূর্তির সামনে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে শপথবাক্য পাঠের পর, বক্তব্য পেশ করেন তিনি ৷ সেখানেই ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও ভাষার ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগে সরব হন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান ৷ তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আদর্শের কথা ৷
বিমান বলেন, "দেশের অর্থনৈতিক নীতি, বৈদেশিক নীতি এবং শাসনব্যবস্থা, সব ক্ষেত্রেই বর্তমান সময়ে মানুষকে বিভক্ত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ৷ ধর্ম, বর্ণ ও জাতির ভিত্তিতে বিভাজনের কর্মসূচি চললে দেশের ঐক্য ও প্রগতির পথে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ৷ স্বাধীনতার লড়াইয়ের সময় যদি ভারতবাসীকে ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হত তাহলে দেশ কখনও পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারত না ৷"
তাঁর বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পায় স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকার প্রসঙ্গ ৷ আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রসঙ্গ তুলে বিমান বসু বলেন, "নেতাজি কখনও ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভাজন করেননি ৷ তাঁর সঙ্গে হিন্দু, মুসলিম, শিখ-সহ বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন ৷ নেতাজির রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাই প্রতিফলিত হয়েছে ৷"
বিমানের কথায়, "নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজনের নীতিকে ঘৃণা করতেন ৷" তাই স্বাধীনতার 80 তম বর্ষে তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও শক্তিশালী করতে শপথ নেওয়ার আহ্বান জানান ফ্রন্ট চেয়ারম্যান ৷ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে ৷ রাজ্যে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষকে জাতি, বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিমান বসু ৷ তাঁর দাবি, এই ধরনের বিভাজনের রাজনীতি দেশের অগ্রগতির পথকে সংকীর্ণ করতে পারে ৷
তিনি বলেন, "নেতাজি সবসময় প্রগতির পক্ষে কথা বলেছেন ৷ মানুষকে তাঁর ধর্ম, জাত, বর্ণ বা ভাষা দিয়ে নয়, মানুষ হিসেবে বিচার করতে হবে ৷ মানুষের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন সুদৃঢ় করাই হওয়া উচিত এই স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার ৷"
স্বাধীনতার 80 তম বর্ষে বিমান বসুর এই বক্তব্যে একদিকে যেমন বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ধর্মনিরপেক্ষ ও ঐক্যের আদর্শকে সামনে রেখে নতুন করে শপথ নেওয়ার বার্তাও উঠে এসেছে ৷