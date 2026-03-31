রামনবমীর মিছিলে গদা হাতে বিমান বসু ! ছবি বিকৃতির অভিযোগে লালবাজারে সিপিএম
বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর ছবি বিকৃতির অভিযোগ উঠেছে। তাই, মঙ্গলবার লালবাজারের কলকাতা পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়ি।
Published : March 31, 2026 at 10:31 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: সিপিআইএম প্রবীণ নেতা তথা বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর ছবি বিকৃতির অভিযোগ উঠেছে। প্রবীণ নেতার ছবি 'কাটাছেঁড়া' করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে। সেই ছবি এক ঝলক দেখলেই মনে হবে বিমান বসু রামনবমীর মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আদতে যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। শুধু তাই নয়, বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এরকম ছবি পোস্ট করে সমাজে ঘৃণা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলে দাবি করছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। তাই, মঙ্গলবার লালবাজারের কলকাতা পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়ি।
তাঁর আভিযোগ, প্রবীণ নেতা বিমান বসুর একটি বিকৃত ছবি ফেসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যমে 'সৌমেন ভারতীয় হালদার' নামের একটি আইডি থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, 86 বছর বয়সী এই সিপিআই(এম) নেতা রামনবমীর একটি মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
এই ছবিতে গেরুয়া পতাকায় 'জয় শ্রী রাম' লেখা রয়েছে। তিনি গেরুয়া স্কার্ফ পরে আছেন এবং ডান হাতে একটি অস্ত্র (গদা) রয়েছে। এটি এমন একজন ব্যক্তির অত্যন্ত নিন্দনীয়, নোংরা ও বিকৃত চিত্রায়ন। যাঁকে তাঁর সংযত জীবনযাপনের জন্য রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা করেন। এটা নিশ্চিত যে, এমন একজন নির্মল ব্যক্তির চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে করা এই ধরনের জঘন্য, বিকৃত, ঘৃণ্য ও অমার্জিত কাজের নিন্দা সমাজের প্রত্যেকেই করবে।
শমীক লাহিড়ির অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সমাজে ঘৃণা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করার এবং সহিংসতায় উসকানি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এটি করা হয়েছে। এটি একজন সম্মানিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি গুরুতর সাইবার অপরাধ এবং তাও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সময় ঝামেলা সৃষ্টির জন্য। এই জঘন্য অপরাধের জন্য অবিলম্বে গ্রেফতার করা প্রয়োজন।