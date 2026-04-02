চিড় ধরেছে বাম-ISF জোটে ! সার্বিক ঐক্যের বার্তা বিমানের
নির্বাচনী বোঝাপড়া অনুযায়ী বামফ্রন্ট 252টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে ঠিক করেছে ৷
Published : April 2, 2026 at 2:15 PM IST
কলকাতা, 2 এপ্রিল: চিড় ধরেছে বাম-আইএসএফ জোটে । একই কেন্দ্রে আরএসপি ও আইএসএফ প্রার্থী । বাসন্তী, ভাঙড় ও খানাকুল বিধানসভায় মতবিরোধ । দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় বিধানসভায় সিপিআইএম মাস লাইনকে সমর্থন করবে আরএসপি । যেখানে আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী নিজে প্রার্থী । আরএসপির দলের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে এই সিদ্ধান্তের কথা । অন্যদিকে, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু প্রেস বিবৃতি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের 294টি কেন্দ্রে উল্লিখিত সহযোগী দলগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানিয়েছেন ।
রেভল্যুশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি (আরএসপি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির তরফে বলা হয়েছে, "আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'র বিরোধী সকল ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি, সামাজিক আন্দোলনের কর্মী, সংগঠন প্রমূখদের নিয়ে বৃহত্তর এক মঞ্চের মাধ্যমে লড়াই করার কৌশল বামফ্রন্টের সভায় গৃহীত হয়েছিল । আরএসপি'র পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে সংশয় থাকলেও রাজ্যে বামপন্থার পুনর্জাগরণ, মানুষের রুজি-রুটির স্বার্থে কৌশলটি মেনে নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাই, পরবর্তী সময়ে আলোচনা যত এগিয়েছে তত আমরা লক্ষ্য করলাম বামফ্রন্টের সহযোগী দল হিসেবে আইএসএফের ভূমিকা বামফ্রন্ট দ্বারা গৃহীত কৌশলের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে যাচ্ছে ।"
বিবৃতি অনুযায়ী, "আরএসপি এই বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবেও বামফ্রন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনার প্রক্রিয়া চলাকালীন আমরা অনুভব করেছি, জোট ভাঙার দায় বামফ্রন্টের ঘাড়ে না-নিতে চাওয়ার এক বাধ্যবাধকতাও যেন কাজ করেছে । তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে আইএসএফ বারংবার বিশ্বাসভঙ্গ করেছে এবং বামফ্রন্টকেই ব্ল্যাকমেইল করেছে । ফলতঃ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পরও বাসন্তী ও বোলপুর আসন দুটিতে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হিসেবে আরএসপি-কে এবারের নির্বাচনে লড়াই করতে দেওয়ার ব্যাপারে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান ও সিপিআইএম দলের নীতিগত আপত্তি না-থাকলেও, শেষ পর্যন্ত তা হতে পারল না ।"
আরএসপি আরও বলেছে, "বামফ্রন্টের বাধ্যবাধকতার সুযোগটি কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত সুচতুরভাবে আইএসএফ বামফ্রন্টের সাংগঠনিক শক্তিকে ব্যবহার করে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'র মধ্যে মেরুকরণকে বজায় রেখে ভোট রাজনীতিতে ফায়দা তুলতে চাইছে । যা বামপন্থী দল ও বামেদের নেতৃত্বে শ্রেণি আন্দোলন গড়ে তোলার পথটি দুর্বল করবে বলেই আমাদের মনে হচ্ছে । এরূপ পরিস্থিতিতে আরএসপি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থী দল হিসেবে বামপন্থার স্বার্থে নীতিগত কারণেই দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বাসন্তী, হুগলি জেলার খানাকুল-সহ বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ।"
দলের সংযোজন, "বামেদের কাছে নির্বাচন একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম । বর্তমান পরিস্থিতিতে বামপন্থার স্বার্থেই আমাদের বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে । তরুণ আইনজীবী ও কবি অ্যাডভোকেট সমর বিশ্বাস বাসন্তী কেন্দ্রে আরএসপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন । খানাকুল কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম খুব দ্রুত ঘোষণা করা হবে । ভাঙড় আসনে বাম সহযোগী দল সিপিআইএমএল (লিবারেশন) মাস লাইন-এর প্রার্থীকেই আরএসপি সমর্থন করবে ।"
এদিকে, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "বর্তমান সময়ে দেশ ও রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে তৃণমূল ও বিজেপি'র বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট এবং সহযোগী দল হিসাবে সিপিআইএমএল (লিবারেশন) এবং ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের সঙ্গে আসন সমঝোতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে । বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট ও সহযোগী দল-সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী শক্তির কাছে এই নির্বাচন একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জের, অপরদিকে সম্ভাবনাময় ।"
তিনি আরও বলেন, "নির্বাচনী বোঝাপড়া অনুযায়ী বামফ্রন্ট 252টি আসনে, যার মধ্যে সিপিআই(এম) 195, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক 23, সিপিআই 16, আরএসপি 16, আরসিপিআই একটি এবং মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে স্থির হয়েছে । বামফ্রন্টের সহযোগী দল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সোশ্যালিস্ট পার্টিকে একটি আসনে এবং তিনটি আসনে অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রার্থীদের সমর্থন করা হবে ।"