ETV Bharat / politics

রুদেন লেপচা জিতলে কালিম্পঙে চলাফেরার জন্যও পাস লাগবে, বিস্ফোরক বিমল গুরুং

বিমলের দাবি, রুদেন সাদা লেপচা পুনরায় বিধায়ক হলে কালিম্পংবাসীর স্বাধীনতা বিপন্ন হবে । তারা জমির অধিকার হারাবে ৷

গোরুবাথানে বিজেপি প্রার্থী ভরত ছেত্রীর সমর্থনে বিমল গুরুংয়ের প্রচার
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 3, 2026 at 3:14 PM IST

|

Updated : April 3, 2026 at 3:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কালিম্পং, 3 এপ্রিল: বিস্ফোরক মন্তব্য করে পাহাড়ের রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলে দিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং । তাঁর মতে, ভারতীয় গোর্খা প্রজতান্ত্রিক মোর্চার প্রার্থী রুদেন সাদা লেপচা পুনরায় বিধায়ক হলে কালিম্পংবাসীর স্বাধীনতা বিপন্ন হবে । কালিম্পং নিষিদ্ধ এলাকায় পরিণত হবে ৷ তাঁর এই চাঞ্চল্যকর দাবি এই বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক লড়াইকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে ৷

​বুধবার গোরুবাথানে বিজেপি প্রার্থী ভরত ছেত্রীর সমর্থনে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় বিমল গুরুং রুদেন লেপচাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন । বিমল বলেন, ​"উত্তর সিকিমের এমন কিছু জায়গা আছে, যেখানে যেতে গেলে পাসের প্রয়োজন হয় । একইভাবে যদি আজ রুদেন সাদা লেপচা জেতে, তবে ভবিষ্যতে কালিম্পংবাসীকেও নিজের শহরে চলাফেরা করার জন্য পাস নিয়ে ঘুরতে হবে ।" কারণ পাহাড়ের এই অংশ নিষিদ্ধ এলাকা হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সভাপতি ৷

রুদেন সাদা লেপচা

কেন তিনি এই মন্তব্য করছেন, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ​বিমল গুরুং আরও দাবি করেন যে, কালিম্পং বর্তমানে একটি 'সেনসিটিভ জোন' বা সংবেদনশীল এলাকায় পরিণত হয়েছে । তাঁর অভিযোগ, যদি রুদেন লেপচা জিতে বিধানসভায় পৌঁছান, তাহলে তিনি এমন একটি প্রস্তাব (Resolution) বিধানসভায় পাশ করাবেন, যার ফলে কালিম্পংবাসী তাঁদের জমির অধিকার হারাবেন । শুধু তাই নয়, ​ব্যবসা ও সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রেও বাধা আসবে বলে হুঁশিয়ারি দেন গুরুং ৷ তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ নিজেদের এলাকায় জমি কেনা বা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন ।

বিমল গুরুং

বিমল গুরুংয়ের এই মন্তব্যের ​পালটা জবাব দিয়েছে ভারতীয় গোর্খা প্রজতান্ত্রিক মোর্চা ৷ দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা গুরুংয়ের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে বলেন যে, "পাহাড়ের মানুষ এখন আর বিমল গুরুং-এর কথাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না ।" বিমলের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে ​শর্মা আরও বলেন, "কিছুদিন আগেই তিনি বলেছিলেন যে, বিজেপি পাহাড়ের জন্য কিছুই করেনি এবং বিজেপিকে পাহাড়ে ঢুকতে দেওয়া হবে না । অথচ এখন নির্বাচনে তিনি আবার তাদের সঙ্গেই জোট বেঁধে লড়াই করছেন । এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বিমল গুরুং-এর রাজনৈতিক অবস্থান কতটা নড়বড়ে ।"

ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই তীব্র হচ্ছে পাহাড়ের নির্বাচনী যুদ্ধ । একদিকে রুদেন লেপচা নিজের শক্তি প্রদর্শন করে জানাচ্ছেন যে, জয়ের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির সুভা প্রধানকে 3,870 ভোটে হারিয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন রুদেন লেপচা ৷ তিনি জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হলেও গুরুং 'অস্তিত্ব এবং জমির সুরক্ষা'-র ইস্যু তুলে ভোটারদের সতর্ক করার চেষ্টা করছেন । কালিম্পংয়ের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত কার হাতে যাবে, তা নির্বাচনের ফলাফলই বলে দেবে ।

TAGGED:

GJMM
KALIMPONG
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
বিমল গুরুং
BIMAL GURUNG

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.