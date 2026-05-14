ফের উত্তপ্ত হবে পাহাড় ! গোর্খাদের অধিকারের দাবিতে দিল্লি অভিযানে বিমল গুরুং
গোর্খা নেতার দাবি, কেন্দ্র দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ না-নিলে ভবিষ্যতে পাহাড়ে আরও বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠবে ।
Published : May 14, 2026 at 2:44 PM IST
দার্জিলিং, 14 মে: গোর্খাদের আত্মপরিচয় ও মাটির অধিকারের প্রশ্নে ফের আন্দোলনের সুর চড়ালেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং । বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক লড়াইয়ের রূপরেখা ঘোষণা করলেন তিনি । তাঁর বক্তব্য ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পাহাড়ের রাজনীতি ।
এদিন বিমল গুরুং বারবার 'পার্মানেন্ট পলিটিক্যাল সলিউশন' (PPS) এর প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "গোর্খাদের দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে শুধু আশ্বাস দেওয়া হয়েছে । কিন্তু বাস্তবে কোনও স্থায়ী সমাধানের পথে এগোয়নি কেন্দ্র । পাহাড়ের মানুষ আর অপেক্ষা করতে রাজি নয় ।" তাঁর দাবি, ভারতীয় সংবিধানের গণ্ডির মধ্যেই গোর্খাদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে, যা ভবিষ্যতে পাহাড়ের মানুষের অধিকার ও পরিচয় সুরক্ষিত করবে ।
শুধু পাহাড়ে আন্দোলন নয়, এবার দিল্লির বুকে শক্তি প্রদর্শনের হুঁশিয়ারিও দেন মোর্চা প্রধান । তিনি জানান, খুব শীঘ্রই রাজধানীর যন্তর মন্তরে বৃহৎ বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে । সেই কর্মসূচিতে পাহাড়ের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মোর্চার সর্বস্তরের কর্মীদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি । গুরুংয়ের কথায়, "গোর্খারা এই দেশের নাগরিক । অথচ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজও আমাদের রাস্তায় নামতে হচ্ছে । আমাদের কণ্ঠস্বর দিল্লির দরবারে পৌঁছতেই হবে ।"
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পাহাড়ের 11টি গোর্খা জনজাতিকে তফশিলি জনজাতির (ST) মর্যাদা না-দেওয়ার বিষয়েও তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন এলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু ভোট মিটে গেলেই সেই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয় । গুরুং স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "11টি জনজাতির অধিকার আদায় না-হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না ।"
গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (GTA)কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এই ব্যবস্থা গোর্খাদের আবেগ ও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দাবির কোনও বাস্তব সমাধান নয় । পাশাপাশি পাহাড়ের উন্নয়ন প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের ভূমিকাও তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন মোর্চা সভাপতি । তাঁর অভিযোগ, উন্নয়নের আড়ালে গোর্খাদের মূল রাজনৈতিক দাবিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে ।
বক্তব্যের শেষে পাহাড়ের সমস্ত আঞ্চলিক দলকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানান বিমল গুরুং । ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ ভুলে গোর্খা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, কেন্দ্র দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে পাহাড়ে আরও বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠবে ।