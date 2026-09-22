হেলিপ্যাডে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেড় মিনিটের সাক্ষাৎ গুরুংয়ের, কারণ কী?

হেলিপ্যাডে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেড় মিনিটের সাক্ষাৎ গুরুংয়ের, কারণ কী?
Bimal Gurung met Suvendu Adhikari: মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি থেকে ফেরার পথে হেলিপ্যাডেই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরংয়ের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : September 22, 2026 at 10:12 PM IST
জলপাইগুড়ি, 22 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং ৷ মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় ৷ দুই নেতার মধ্যে এই সাক্ষাৎ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ের রাজনীতিতে হইচই পড়েছে ৷ গুরুং অবশ্য বিষয়টি সৌজন্য সাক্ষাৎ হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন ৷ তিনি জানান, মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন ৷ আর সাক্ষাতের ঘটনাস্থল হেলিপ্যাড হওয়ায় এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
উল্লেখ্য, এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে উত্তরবঙ্গে হাজির হয়েছিলেন ৷ সেই কর্মসূচিগুলির অন্যতম ছিল জলপাইগুড়িতে মূর্তি নদীর উপর তৈরি হওয়া সেতুর উদ্বোধন ৷ বিকেল পৌনে চারটে নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছন জলপাইগুড়িতে ৷ নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু’ঘণ্টা পর তিনি সেখানে যান ৷ ফলে তড়িঘড়ি অনুষ্ঠান শেষ করে ফেরার পথ ধরেন ৷
জলপাইগুড়ির টিয়াবনের হেলিপ্যাডে পৌঁছে গাড়ি থেকে হেলিকপ্টারের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেই সময়ই তিনি জানতে পারেন যে সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং ৷ মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারের দিকে না গিয়ে ফিরে আসেন ৷ হেলিপ্যাডের মধ্যেই সাক্ষাৎ করেন বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে ৷
বিমল গুরুং মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ফুলের তোড়া তুলে দেন ৷ পরিয়ে দেন উত্তরীয় ৷ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা প্রথমে মোর্চা নেতা রোশন গিরি-সহ আরও একজনকে আটকে দিলেও পরে ছেড়ে দেন ৷ তাঁরা এসেও মুখ্যমন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন ৷ তাঁদের মধ্যে এক-দেড় মিনিট কথাও হয় ৷ তার পর মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান ৷ আর বিমল গুরুংরাও হেলিপ্যাড ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ৷
তখনই তাঁকে এই সাক্ষাৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় ৷ উত্তরে গুরুং বলেন, ‘‘আগামী 7 অক্টোবর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন । আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলাম । উনি কথা দিয়েছেন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন । অনুষ্ঠান হবে দার্জিলিং সেন্ট জেম গ্রাউন্ডে ।’’ একটি সূত্রের অবশ্য দাবি, জিটিএকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার পাশাপাশি ষষ্ঠ তফিসিলের দাবি জানিয়েছেন বিমল গুরুং ।
আর এই বিষয়ের মধ্যেই নতুন সমীকরণ খুঁজছেন রাজনীতিবিদরা । সরাসরি এই বিষয়ে কোনও কথা না বললেও সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পাহাড়ের কোনও নেতা দেখা করতেই পারেন । কিন্তু ডুয়ার্স-তরাই এবং পাহাড়ের শান্তি যাতে কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয়, সেই দিকটা মুখ্যমন্ত্রীকে নজরে রাখতেই হবে ।’’
অন্যদিকে নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেন, ‘‘উনি একটি আমন্ত্রণ দিতে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে । এর মধ্যে অন্য কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ নেই ।" তবে যে যে যাই বলুক না কেন, সবাইকে এড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিমল গুরুং-এর এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিমধ্যেই চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ।
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