ট্রাফিক আইন ভেঙেছি, জরিমানা করুন ; পুলিশের দুয়ারে বিজেপির জেলা সভাপতি

ট্রাফিক আইন ভেঙেছি, জরিমানা করুন ; পুলিশের দুয়ারে বিজেপির জেলা সভাপতি
দেবতনুর কথায়, আইন সবার জন্য এক । আগামী দিনে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়টি নজরে রাখব ।
Published : August 14, 2026 at 11:52 AM IST
আসানসোল, 14 অগস্ট: আইন ভেঙেছিলেন । কিন্তু বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার বদলে 'ভুল স্বীকার' করে নিজেই পৌঁছে গেলেন ট্রাফিক পুলিশের কাছে । নিজের নামে কাটালেন জরিমানার চালানও । বৃহস্পতিবার আসানসোলে এমনই নজির তৈরি করলেন বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য ।
ঘটনার সূত্রপাত বিকেলে । আসানসোলের মহিশীলা এলাকায় বিজেপির বাইক মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন দেবতনু । কিন্তু মিছিলের অধিকাংশ বাইক আরোহীর মাথাতেই ছিল না হেলমেট । নিজেও হেলমেট ছাড়া মিছিলে অংশ নেন বিজেপির জেলা সভাপতি । পরে বিষয়টি বুঝতে পেরে আর পাঁচজনের মতো দায় এড়িয়ে যাননি তিনি ।
মিছিল শেষ হওয়ার পর নিজের বাইক নিয়ে আসানসোলের হটন রোড মোড়ের ট্রাফিক পোস্টে পৌঁছে যান দেবতনু । সেখানে কর্তব্যরত ট্রাফিক আধিকারিকদের কাছে গিয়ে জানান, বাইক চালানোর সময় তাঁর মাথায় হেলমেট ছিল না । তিনি ট্রাফিক আইন ভেঙেছেন । সেই ভুলের জন্য জরিমানার চালান কাটার অনুরোধও করেন । দেবতনুর নামে অনলাইন চালান কাটেন ট্রাফিক আধিকারিকেরা ।
ঘটনাটি সামনে আসতেই শহরে চর্চা শুরু হয়েছে । কারণ, গত কয়েক দিন ধরেই আসানসোল শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি বেড়েছে । হেলমেট ছাড়া বাইক চালালেই জরিমানা করা হচ্ছে । সেই পরিস্থিতিতে একটি রাজনৈতিক দলের বাইক মিছিলে একসঙ্গে অনেকজনকে হেলমেট ছাড়া দেখা যাওয়ায় প্রশ্ন উঠেছিল । তার মধ্যেই দলের জেলা সভাপতির নিজের ভুল স্বীকার করে 'জরিমানা' দেওয়ায় ঘটনা অন্য মাত্রা পেয়েছে ।
দেবতনুর দাবি, বাইক মিছিল হবে, এমন কোনও আগাম পরিকল্পনা বা খবর তাঁর কাছে ছিল না । তাঁর ধারণা ছিল, অন্য জায়গার মতোই তেরঙা পতাকা হাতে, হেঁটে মিছিল হবে । কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহে তিনি বাইক মিছিলে যোগ দেন । তখন তাঁর মাথায় হেলমেট ছিল না । পরে বুঝতে পারেন, আইনবিরুদ্ধ কাজ করেছেন ৷
দেবতনু বলেন, "বাইক র্যালি হবে, তার কোনও খবর আমার কাছে ছিল না । ভেবেছিলাম সব জায়গায় যেমন হেঁটে তেরঙা পতাকা নিয়ে র্যালি হচ্ছে, তেমনই হবে । কিন্তু সেখানে গিয়ে কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে বাইক র্যালিতে অংশ নিই । তবে, আমার হেলমেট ছিল না । মনে হয়েছে, সেটা বেআইনি কাজ । তাই ট্রাফিক পুলিশের কাছে গিয়ে জরিমানার চালান কাটিয়েছি ।"
দেবতনুর এই পদক্ষেপকে অনেকে প্রতীকী বার্তা হিসাবেও দেখছেন । রাজনৈতিক পরিচয় বা পদ নয়, আইন সবার জন্য সমান, নিজের আচরণের মাধ্যমে সেই বার্তাই দিতে চেয়েছেন বিজেপির জেলা সভাপতি । একই সঙ্গে দলের কর্মী-সমর্থকদের কাছেও ভবিষ্যতে ট্রাফিক আইন মেনে চলার বার্তা দিতে চেয়েছেন তিনি । দেবতনুর কথায়, "আইন সবার জন্য এক । যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, সেই বিষয়টি নজরে রাখব ।"
রাজনীতির ময়দানে নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আইন ভাঙার অভিযোগ নতুন নয় । কিন্তু নিজের ভুল স্বীকার করে পুলিশের কাছে গিয়ে জরিমানা দেওয়ার ঘটনা যে ব্যতিক্রমী, তা মানছেন অনেকেই । বৃহস্পতিবারের বাইক মিছিল তাই রাজনৈতিক কর্মসূচির গণ্ডি ছাড়িয়ে আলোচনায় এসেছে 'আইন সবার জন্য এক' এই বার্তার কারণেও ।