জয়ের বিষয়ে আশাবাদী, যাদবপুরের ভোট দেখে খুশি বিকাশরঞ্জন
নিরুপদ্রব ও নির্বিঘ্ন ভোটগ্রহণ পর্বের জন্য কমিশনের পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন সিপিএম প্রার্থী । তাঁর সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সাহাজান পুরকাইত ৷
Published : April 29, 2026 at 6:30 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বুধবার বিকেল পর্যন্ত শান্তিতেই চলেছে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ পর্ব । কলকাতাতেও এদিন তেমন কোনও বড় অশান্তির খবর নেই । ভোটের পুরো দিনটা সকালের বৃষ্টির মতোই ঠান্ডা, উপভোগ্য । শুধু তৃণমূল কিংবা বিজেপির প্রার্থীরাই নন, এবারের শান্তির ভোটে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী অন্যান্য দলের প্রার্থীরাও । তাঁদেরই একজন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য । যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী । নিরুপদ্রব ও নির্বিঘ্ন ভোটগ্রহণ পর্বের জন্য কমিশনের পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন তিনি । তবে ভোটগ্রহণ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত সতর্ক তিনি ।
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলার মানুষের পক্ষে বেশ কিছু মামলার আইনজীবী ছিলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র । সে'সব মামলা লড়ে এখন তিনি বঙ্গবাসীর একাংশের কাছে আপনজন হয়ে উঠেছেন । এবারের ভোটে বিকাশরঞ্জনের সেই ইমেজকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে সিপিআইএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব । যাদবপুর কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করাই শুধু নয়, বিকাশরঞ্জনের সমর্থনে এখানে সভা ও মিছিলে অংশ নিয়েছেন তাবড় বামপন্থী নেতা-নেত্রীরা । এদিন তারই ফাইনাল স্টেজ শো । সেখানে বিকাশবাবুকে যাদবপুরের মানুষ কতটা কাছে টেনে নেয়, এখন সেটাই দেখার ।
যদিও যাদবপুর কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ পর্ব দেখে খুশি বিকাশরঞ্জন । এদিন সকাল থেকে এই কেন্দ্রের কোনায় কোনায় ঘুরেছেন তিনি । কথা বলেছেন ভোটারদের সঙ্গে । সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়েও গিয়েছেন । প্রতিটি জায়গায় ভোটের গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করেছেন । কলকাতা পুরসভার 109 নম্বর ওয়ার্ড, মুকুন্দপুরের একাধিক এলাকায় গিয়েছেন । কোথায় কেমন ভোট হচ্ছে তা জানার চেষ্টা করেছেন দলীয় কর্মীদের কাছ থেকে । তাঁর দাবি, এবার এই কেন্দ্রের প্রতিটি বুথে তাঁরা পোলিং এজেন্ট দিয়েছেন । বিকেল পর্যন্ত কোথাও থেকে কোনও অপ্রীতিকর খবর তাঁর কাছে আসেনি ।
বিকাশরঞ্জন বলেন, "সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি এখনও শান্ত । মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিচ্ছে । উৎসবের মেজাজে ভোট হচ্ছে । তবে বিপদ এখনও কমেনি । দুপুর থেকেই তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী ভোটারদের উত্যক্ত করতে ময়দানে নামে । এবারও তারা সেই চেষ্টা করেছিল । তবে এবার যেভাবে পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা হয়েছে সেই ব্যবস্থা যদি কার্যকর হয় তবে তৃণমূলের গুন্ডারা কিছু করতে পারবে না । বেশ কিছু জায়গা থেকে বেআইনি জমায়েতের খবর আসছিল । সেই খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে । আমরা চাই, প্রতিটি মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিন । তাতে সবার সামনেই খোলা ময়দান থাকবে । মানুষ যাকে চাইবে, তিনিই জিতবেন । মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে কেন কেউ হস্তক্ষেপ করবে ? সেটা গণতন্ত্র নয় ।"