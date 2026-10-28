বিহার এমএলসি নির্বাচন: খাতা খুলল 'জন সুরাজ পার্টি', পটনা শিক্ষক আসনে জয়ী আরজেডি

বিহার এমএলসি নির্বাচন: খাতা খুলল 'জন সুরাজ পার্টি', পটনা শিক্ষক আসনে জয়ী আরজেডি
Bihar MLC polls: নির্বাচনী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বাকি আসনগুলোর ফলাফল বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে ঘোষণা করা হতে পারে ।
Published : October 28, 2026 at 12:44 PM IST
পটনা, 28 অক্টোবর: বিহার বিধান পরিষদ (মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) নির্বাচনে খাতা খুলল ‘জন সুরাজ পার্টি’। দলের প্রার্থী সুরেশ প্রসাদ রাই দ্বারভাঙা শিক্ষক আসনে কংগ্রেসের বর্তমান এমএলসি মদন মোহন ঝাকে 324 ভোটে পরাজিত করেছেন । বুধবার একথা জানিয়েছেন এক আধিকারিক ৷ উল্লেখ্য, বিহারে গত বিধানসভা নির্বাচনে জন সুরাজ পার্টি একটিও আসনে জিততে পারেনি ৷ দলের সব ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন প্রশান্ত কিশোর ৷
মঙ্গলবার তিরহুত শিক্ষক আসনে বিজেপি প্রার্থী নরেন্দ্র প্রসাদ সিং তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, নির্দল প্রার্থী ভূষণ কুমার ঝাকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন । আধিকারিকরা জানিয়েছেন, কিছু এমএলসি আসনের ভোট গণনা এখনও চলছে । এই মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অর্থাৎ বিধান পরিষদ নির্বাচনে চারটি স্নাতক আসনের 90 জন প্রার্থী এবং চারটি শিক্ষক আসনের 60 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে ।
পটনা স্নাতক আসনে জেডি(ইউ)-এর নীরজ কুমার আরজেডি প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন ৷ যদিও এই আসনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল এখনও ঘোষণা করা হয়নি । সূত্র জানিয়েছে, পটনা শিক্ষক আসন থেকে বিজেপির বর্তমান এমএলসি নওয়াল কিশোর যাদব আরজেডি-র সঞ্জীব কুমারের কাছে পরাজিত হয়েছেন । অন্যদিকে, সারন শিক্ষক আসনে বর্তমান এমএলসি আফাক আহমেদ নির্দল প্রার্থী রাহুল রাজের কাছে পরাজিত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।
আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, "চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পড়ানোও হচ্ছে না । যাঁরা আরজেডিকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই । আমরা স্নাতক বা শিক্ষক নির্বাচনে কখনও জিতিনি, কিন্তু আজ একটি আসন জিততে পেরে আমরা আনন্দিত । নির্বাচন কমিশনে স্বচ্ছতা থাকতে হবে...নির্বাচন কমিশন পুরোপুরি বিজেপির তালে নাচছে...৷"
এদিকে, নির্বাচনী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বাকি আসনগুলোর ফলাফল বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে ঘোষণা করা হতে পারে ।
গত 23 অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় বিহারের বিধান পরিষদ নির্বাচন ৷ নির্বাচনে শিক্ষক আসনগুলোতে 82.85 শতাংশ এবং গ্র্যাজুয়েটস আসনগুলোতে 53.42 শতাংশ ভোট পড়েছে । পটনা, দ্বারভাঙা, তিরহুত ও কোসি গ্র্যাজুয়েটস আসনে মোট 4.92 লক্ষ যোগ্য ভোটার ছিলেন ৷ অন্যদিকে পটনা, দ্বারভাঙা, তিরহুত ও সারন শিক্ষক আসনগুলোতে ভোটারের সংখ্যা ছিল 40,253 জন ।