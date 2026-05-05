অশান্তি-মারামারি-ভাঙচুর বরদাস্ত নয়, শান্তির বার্তা দিতে গ্রামে গ্রামে ছুটলেন জয়ী বিজেপি প্রার্থী

অশান্তি-মারামারি-ভাঙচুর বরদাস্ত নয়, শান্তির বার্তা দিতে গ্রামে গ্রামে ছুটলেন জয়ী বিজেপি প্রার্থী
বিজেপি প্রার্থী নিজের নম্বর দিয়েছেন ৷ কোনও সমস্যা হলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন ।
Published : May 5, 2026 at 5:49 PM IST
ভাতার, 5 মে: রাজ্যে পালাবদল হয়েছে এখনও 24 ঘণ্টাও কাটেনি । এরই মধ্যে ভাতার বিধানসভা এলাকার মানুষ দেখলেন অন্য ছবি । মঙ্গলবার সকাল হতেই একটা গাড়িতে চেপে মাইক হাতে এলাকায় শান্তির বার্তা দিতে ঘুরে বেড়ালেন ভাতারের জয়ী বিজেপি প্রার্থী সৌমেন কার্ফা । অশান্তি না-ছড়ানোর বার্তা দিলেন তিনি ৷
এদিন ভাতার এলাকায় ঘুরতে ঘুরতে মাইক হাতে সৌমেন কার্ফা বলেন, "মানুষ দু'হাত ভরে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছে । এই সুযোগে কেউ কেউ বিজেপির নাম করে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে । কোনও তৃণমূল নেতার বাড়িঘর ভাঙচুর কিংবা তাদের মারধর করা যাবে না । তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস দখল করা যাবে না । কাউকে আক্রমণ করা যাবে না । আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের মতো নোংরামি করাতে বিশ্বাসী নই । যদি কেউ অশান্তি করে প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে ।"
বিধানসভার ফল বেরোনো নিয়ে মানুষের মধ্যে ভয় ছিল । ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে নিয়ে এমনিতেই আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল বিজেপি কর্মী সমর্থক থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে । অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শান্তনু কোনার জিতলে আবার তাঁর 'দাদাগিরি' সহ্য করতে হবে । গত পাঁচ বছরে তাঁর আত্মীয় বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীর পাশাপাশি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনারের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ জর্জরিত ছিল বলে অভিযোগ । ফলে তাঁরা এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছিলেন ।
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেখানকার বিধায়কের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ থেকে সাধারণ মানুষের এতটাই ক্ষোভ ছিল যে, ভাতার নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে ভাতার বাজার থেকে বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার পড়েছিল । সেই পোস্টারে লেখা ছিল, 'স্বজনপোষণকারী এবং মূর্খ বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী ও বিজেপির দালাল, তোলাবাজ, চোর শান্তনু কোনারের কার্যকলাপে ভাতারের সর্বস্তরের মানুষ আজ বিরক্ত ও হতাশ ।'
ফলে বিধানসভার ফল ঘোষণা হতেই রাজ্যের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে ভাতার এলাকার মানুষেরাও মানগোবিন্দ অধিকারী ও শান্তনুর কোনারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে । এরই মধ্যে এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে মারধর ও ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে । সেই খবর পাওয়ার পরেই এলাকায় শান্তির বার্তা দিতে পথে নামেন জয়ী বিজেপি প্রার্থী সৌমেন কার্ফা ।
এদিন সৌমেন কার্ফা বলেন, "বিগত 15 বছরের শাসকদলের অত্যাচারে মানুষ বীতশ্রদ্ধ ছিল । তৃণমূল কংগ্রেস তো সিপিএমের ছেঁড়া জুতোয় পা গলিয়েছিল । তার ফলে তৃণমূল সাধারণ মানুষের বাড়িঘর ভাঙচুর, মারধর, পার্টি অফিসে তুলে আনা, জমি চাষ বন্ধ করে দেওয়া, ব্যবসাদারদের উপরে হামলা এই সব কাজকর্মে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল । সোমবার জয়লাভের পরে গভীর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি । কেউ কেউ অতি উৎসাহিত হয়ে কিছু নোংরামো করেছে । আমরা দলের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি । কাউকে মারধর বা বাড়িঘর ভাঙচুর জাতীয় কাজকর্ম করা যাবে না । তাদের দলীয় কার্যালয় দখল করা যাবে না ।"
তিনি আরও বলেন, "দু-এক জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে আমাদের পতাকা তোলা হয়েছিল । আমাদের পোস্টার লাগানো হয়েছিল । সেগুলো আমি নিজের হাতে খুলে দিয়েছি । তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের কাছেও বার্তা তাঁদের কোনও ভয় নেই । কোনও সমস্যা হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন । আমি আপনাদের পাশে আছি । এর পরেও যদি কেউ আবার ঝামেলা করার চেষ্টা করে প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে ।" ভোটে জেতার পর বিজেপি প্রার্থীর এই বার্তায় রীতিমতো খুশি ভাতারবাসী ।