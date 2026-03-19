ফের উত্তপ্ত ভাঙড়, বিস্ফোরণের অভিযোগ তুলে আক্রান্ত আইএসএফ নেতা, কাঠগড়ায় তৃণমূল

ভাঙড়ের তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লা অভিযোগ করেছেন যে এই ঘটনার নেপথ্যে আইএসএফ রয়েছে৷

West Bengal Assembly Elections 2026
ফের উত্তপ্ত ভাঙড় (নিজস্ব ছবি)
Published : March 19, 2026 at 6:11 PM IST

ভাঙড় (দক্ষিণ 24 পরগনা), 19 মার্চ: ভোট ঘোষণা হতেই ফের উত্তপ্ত দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়৷ আইএসএফ-এর অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ হয়৷ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে গেলে আইএসএফ-এর এক নেতার উপর হামলা করা হয় বলে অভিযোগ৷ যদিও তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে৷

আইএসএফ নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে বুধবার গভীর রাতে দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়-2 ব্লকের দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় বোমা তৈরির কাজ চলছিল। সেই সময়ই অসাবধানতাবশত বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হন কয়েকজন। আইএসএফের আরও দাবি, একজন মারা যান৷ মৃত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে হাড়োয়া থানার সরুপোল এলাকার একটি খালপাড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, যাতে ঘটনার প্রমাণ লোপাট করা যায়।

ফের উত্তপ্ত ভাঙড়, বিস্ফোরণের অভিযোগ তুলে আক্রান্ত আইএসএফ নেতা, কাঠগড়ায় তৃণমূল (ইটিভি ভারত)

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বৃহস্পতিবার সকালে এলাকায় পৌঁছান আইএসএফ নেতৃত্ব। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান আইএসএফের পঞ্চায়েত সদস্য আবুল খয়ের মোল্লা। অভিযোগ, তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাঁকে বাধা দেয় এবং তাঁর উপর চড়াও হয়। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন আবুল খয়ের মোল্লা। পাশাপাশি আহত হন আরও কয়েকজন আইএসএফ কর্মী-সমর্থক। পরে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠায়।

ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিজয়গঞ্জ বাজার থানার পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি এলাকায় টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কে বা কারা বোমা তৈরি করছিল, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল এবং ঠিক কতজন আহত হয়েছেন, সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এই নিয়ে কোনও পুলিশ আধিকারিক মন্তব্য করতে চাননি৷

West Bengal Assembly Elections 2026
দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়ে তদন্তে পুলিশ (নিজস্ব ছবি)

এছাড়া আইএসএফ-এর তরফে যে একজনের মৃত্যুর দাবি করা হয়েছে, সেই বিষয়টি নিয়েও পুলিশের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি৷ এদিকে এই পরিস্থিতি নিয়ে ভাঙড়ের তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন আরাবুল ইসলাম (তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফ-এ যোগ দিয়েছেন)৷ তিনি গোটা ঘটনার দায় শওকতের উপরই চাপিয়েছেন৷

West Bengal Assembly Elections 2026
আক্রান্ত আবুল খয়ের মোল্লা (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দাবি, আইএসএফ পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। ভাঙড়ের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শওকত মোল্লা বলেন, ‘‘আমি আজ সকালেই বিষয়টি জানতে পারি সংবাদমাধ্যমের যে আইএসএফ নেতা অভিযোগ করছে, সেই আইএসএফ নেতার কাছ থেকে প্রচুর বোমা উদ্ধার করেছিল পুলিশ৷ এরাই বোমা তৈরি করে৷ তৃণমূল এর সঙ্গে যুক্ত নয়৷ পুলিশ-প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে।’’

আরও পড়ুন -

  1. তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণার পরদিনই সংঘর্ষ, ক্যানিংয়ে রক্তাক্ত 5 বিজেপি কর্মী
  2. আইএসএফে যোগ দিয়েই ভাঙড়ের বোমাবাজি নিয়ে সরব আরাবুল ! পালটা তোপ শওকতের

