বুধে মনোনয়ন পেশ মমতার, অংশ নেবে 'মিনি ইন্ডিয়া' ভবানীপুরের সব সম্প্রদায়

বুধে মনোনয়ন পেশ মমতার, অংশ নেবে 'মিনি ইন্ডিয়া' ভবানীপুরের সব সম্প্রদায়
মমতার মনোনয়ন পেশের মিছিলে থাকবে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা ৷ বাঙালি ও অবাঙালি ভোটারের সমন্বয় ভবানীপুর বিধানসভা ৷
Published : April 7, 2026 at 6:30 PM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বারবারই সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী ৷ বুধবার এই কেন্দ্র থেকে নিজের মনোনয়ন জমা করবেন রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়ে তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেবে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর ৷ মূলত, নিজের মনোনয়ন পেশের মিছিল থেকে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দেওয়াই লক্ষ্য তৃণমূল সুপ্রিমোর ৷
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আগামিকাল আক্ষরিক অর্থে প্রতিফলিত হতে চলেছে ভবানীপুরের কসমোপলিটান বা বহুত্ববাদী রূপ ৷ এই কেন্দ্রে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন পেশের দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উপস্থিত ছিলেন ৷ শুভেন্দুর মনোনয়ন পেশে মিছিলকে 'মেরুকরণে'র রাজনীতি বলে কটাক্ষ করেছিল তৃণমূল ৷ এবার তার পালটা ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার চেষ্টায় রয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব ৷
ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র কলকাতা পুরনিগমের মোট আটটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ৷ বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন, ভাষাভাষীর মানুষের বসবাস এই কেন্দ্রে ৷ বহুক্ষেত্রে একে 'মিনি ইন্ডিয়া' বলেও উল্লেখ করা হয় ৷ পরিসংখ্যান বলছে, এই কেন্দ্রের 72 ও 82 নম্বর ওয়ার্ড পুরোপুরি বাঙালি অধ্যুষিত ৷ অন্যদিকে, 63, 70, 71, 73 ও 74 নম্বর ওয়ার্ডে বসবাস করে বিপুল সংখ্যক অবাঙালি ভোটার ৷
এর মধ্যে রয়েছে গুজরাতি, পঞ্জাবি, মাড়োয়ারি এবং জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষজন ৷ আবার 77 নম্বর ওয়ার্ডে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের আধিক্য রয়েছে ৷ এর পাশাপাশি কর্মসূত্রে বিহার, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ড থেকে আসা বহু মানুষ এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন ৷ এই জনবিন্যাসের বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখেই মমতার মনোনয়ন পেশের মিছিলকে সাজাচ্ছে শাসকদল ৷
তৃণমূলের সূত্রে খবর, মনোনয়ন পর্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবকদের তালিকাতেও সেই বৈচিত্র্য বজায় রাখার চেষ্টায় রয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ সমাজের সব স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে চাইছে তৃণমূল ৷ প্রস্তাবকদের তালিকায় থাকার কথা রয়েছে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের স্ত্রী ইসমাত হাকিম ৷ 71 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল ব্লক সভাপতি বাবলু সিংহ এবং ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটির মীরজ শাহ-কে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবক হিসেবে দেখা যেতে পারে ৷
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিন্ন ধর্ম এবং ভাষাভাষীর মানুষদের প্রস্তাবক করার এই সিদ্ধান্ত নিছক কাকতালীয় নয় ৷ বরং, এটি কসমোপলিটান বা বহুত্ববাদী রাজনীতির একটি সুপরিকল্পিত কৌশল, যার মধ্যে দিয়ে ভোটারদের কাছে সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে তৃণমূল ৷
বুধবার মনোনয়ন পেশের দিন আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিং পর্যন্ত একটি বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে ৷ মমতার সঙ্গে সেই মিছিলে পা মেলাবেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা রাসবিহারী কেন্দ্রের প্রার্থী দেবাশিস কুমার-সহ স্থানীয় শীর্ষ নেতৃত্ব এবং কাউন্সিলররা ৷ শুধু নেতারাই নন, এই মিছিলেও ভবানীপুরের সব ভাষা ও ধর্মের সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি নিশ্চিত করার দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে ঘাসফুল শিবির ৷
মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবক হতে পেরে উচ্ছ্বাস লুকিয়ে রাখেননি 71 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি বাবলু সিংহ ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূল নেত্রী সবসময় সব ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে ভালোবাসেন ৷ তাই তাঁর মনোনয়ন পর্বেও যে সেই ঐক্যের ছবি ধরা পড়বে, সেটাই প্রত্যাশিত ৷ দল যে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে, তা পূরণ করাই এখন আমাদের মূল কাজ ৷"