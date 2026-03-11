ETV Bharat / politics

SIR-এর জেরে বিপাকে পাহাড়বাসী, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি অনীত থাপার

বুধবার কালিম্পংয়ে সভা করেন জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ তথা বিজিপিএম-এর সভাপতি অনীত থাপা। সেখানেই তিনি এই নিয়ে হুঁশিয়ারি দেন৷

ANIT THAPA ON SIR
জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ তথা বিজিপিএম-এর সভাপতি অনীত থাপা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 11, 2026 at 5:48 PM IST

দার্জিলিং, 11 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা না-হলেও পাহাড়ে রাজনীতির পারদ চড়ছে। পাহাড় এখন উত্তপ্ত এসআইআর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) ইস্যুতে। অভিযোগ, পাহাড়ের ভোটার তালিকা থেকে ব্যাপক পরিমাণে গোর্খাদের নাম বাদ পড়েছে৷ এবার এই ইস্যুতে পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ তথা বিজিপিএম সভাপতি অনীত থাপা।

বুধবার কালিম্পংয়ে একটি সভা করেন তিনি৷ সেখানে অনীত থাপা বলেন, ‘‘এসআইআর-এর মাধ্যমে রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কাটা হবে, একথা বলেছিলেন বিজেপি নেতারা। কিন্তু রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি নয়, ভোটার তালিকা থেকে পাহাড়ের প্রকৃত গোর্খাদের নামই বাদ গিয়েছে। এই ইস্যুতে বিজিপিএম রাস্তায় নামবে।’’

SIR-এর জেরে বিপাকে পাহাড়বাসী, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি অনীত থাপার (ইটিভি ভারত)

এদিন অনীত থাপা বলেন, "অন্যায়ভাবে গোর্খাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা জানেই না গোর্খাদের পদবি কী হয়।’’ তাঁর দাবি, পাহাড়ে বাবার আর ছেলের পদবি অনেক সময় আলাদা হয়। সেটা না-জানলে এই অবস্থা হবেই। এআই-এর কারণে অনেকের নাম বাদ পড়েছে বলেও অভিযোগ৷

অনীত থাপা বলেন, ‘‘সিঙ্কোনা বাগানে কাজ করত এখন পেনশন হোল্ডার। কিন্তু নাম ডিলিট হয়ে গিয়েছে। তারা এখন থেকে আর পেনশন পাবে না। এর দায় তো কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। আর কেন্দ্রে রয়েছে বিজেপি। তাদের কথাতেই নির্বাচন কমিশন ওঠে-বসে। তাই তাদের জন্যই এই কাজ করা হয়েছে। তাই আমরা এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবই।"

Anit Thapa on SIR
কালিম্পংয়ে একটি অনুষ্ঠানে বিজিপিএম-এর সভাপতি অনীত থাপা (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, পাহাড়ে দার্জিলিং ও কার্শিয়াং বিধানসভা কেন্দ্রে বাদ পড়া এবং বিচারাধীন গোর্খা ভোটারের সংখ্যা 47 হাজার 976 জনের। পাশাপাশি কালিম্পং জেলায় বিচারাধীন ও বাদ পড়েছে 18 হাজার 931 জনের নাম। এর প্রতিবাদেই বুধবার পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ে। এমন প্রেক্ষাপটে পাহাড়ে সহায়তা কেন্দ্র চালু করে পদ্ম শিবির৷ যদিও বিজেপির দাবি, পাহাড়ে প্রায় পাঁচ হাজার গোর্খার নাম বাদ গিয়েছে।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্তার দাবি, প্রকৃত ভোটারদের নাম তালিকায় ঠাঁই দেওয়ার জন্য ব্লকে ব্লকে বিশেষ দল গঠন করতে হবে। এর জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। বিজেপির পার্বত্য সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতির কল্যাণ দেওয়ানের অভিযোগ, "পাহাড়ে প্রচুর ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার জন্য দায়ী বিএলও-রা। এই ব্যাপারে অভিযোগ জানাব।"

Anit Thapa on SIR
বিজিপিএম-এর সভাপতি অনীত থাপা (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, রাজ্যে এসআইআর পর্বের খসড়া ভোটার তালিকায় প্রায় 58 লক্ষের নাম বাদ পড়েছিল৷ গত 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন৷ সেখানে আরও প্রায় পাঁচ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে৷ এখনও ঝুলে রয়েছে প্রায় 60 লক্ষ ভোটারের ভাগ্য৷

