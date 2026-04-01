মোমবাতির বদলে টর্চ! প্রতীকের গেরোয় বিজিপিএম-এর ‘নির্দল’ প্রার্থীরা

মোমবাতির বদলে টর্চ! প্রতীকের গেরোয় বিজিপিএম-এর ‘নির্দল’ প্রার্থীরা
বুধবার বিজিপিএম মনোনীত দুই নির্দল প্রার্থী রুদেন সাদা লেপচা (কালিম্পং) ও অমর লামা (কার্শিয়াং) মনোনয়ন পেশ করেন৷
Published : April 1, 2026 at 9:44 PM IST
কালিম্পং, 1 এপ্রিল: স্বীকৃতি না মেলায় এবারও ভোটে লড়া হচ্ছে না ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার৷ ফলে তাদের মনোনীত প্রার্থীদের এবারও নির্দল হিসেবেই লড়তে হবে৷ একই সঙ্গে ওই প্রার্থীরা পছন্দমতো প্রতীকও পাননি৷ ফলে ভোটের মুখে নতুন সমস্যায় অনিত থাপারা৷
ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা বা বিজিপিএম অনিত থাপার দল৷ তিনি জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ৷ গত জিটিএ নির্বাচনে নিজেদের প্রতীক মোমবাতি রেখেছিল বিজিপিএম। তাই এবার নির্বাচনেও বিজিপিএম মোমবাতি প্রতীক হিসেবেই প্রচার করতে শুরু করেছিল। কিন্তু জাতীয় নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতি না মেলায় এবারও নির্দল হিসেবে লড়তে হবে অনিত শিবিরের প্রার্থীদের। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের তালিকায় নির্দলদের জন্য প্রতীকের তালিকায় মোমবাতি না থাকায় তার পরিবর্তে টর্চ লাইট প্রতীক হিসেবে বেছে নিয়েছে বিজিপিএম।
এই বিষয়ে অনিত থাপা বলেন, ‘‘মনোনয়ন প্রক্রিয়া চলছে। এরপর নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে। পাহাড়বাসীর কাছে আমার আবেদন যেন সবাই শান্তিপূর্ণভাবে ভোটে অংশ নেয়। কোথাও যেন কোনও গন্ডগোল না হয়। সেই দায়িত্ব আমাদের সবার। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তালিকায় আমাদের মোমবাতি প্রতীক ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন কেন নির্দলের প্রতীকের তালিকা থেকে মোমবাতি প্রতীকটি সরিয়ে দিল জানি না৷ এর জন্য কাউকে দোষ দিতে পারব না।’’
উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনেও নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল অনিত থাপার শিবিরকে। বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গ ত্যাগ করে নতুন মোর্চা গঠন করেন অনিত থাপা। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতি না মেলায় অনিত শিবিরের সব প্রার্থীদের নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। এবারও স্বীকৃতি না আসায় এককভাবে হলেও গতবারের মতো ঠিক একইভাবে নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বিজিপিএম।
কিন্তু এবার পছন্দমতো প্রতীক না মেলায় সমস্যায় পড়তে হবে তাঁদের৷ নতুন করে ভোটারদের চেনাতে হবে তাঁদের প্রতীক৷ তবে এই পরিস্থিতিতেও বুধবার কার্শিয়াং ও কালিম্পংয়ের বিজিপিএম মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিয়েছেন৷ দুই প্রার্থী অমর লামা (কার্শিয়াং) ও রুদেন সাদা লেপচা (কালিম্পং) এদিন নাচেগানে ওই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা-সহ বিশাল মিছিল করে মনোনয়ন জমা দিতে যান।
অমর লামার সঙ্গে মিছিলে পা মেলান জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপা। কার্শিয়াং শহর পরিক্রমা করে কার্শিয়াং মহকুমাশাসকের কার্যালয় পর্যন্ত যায়। তারপর মনোনয়ন জমা দেন অমর লামা। অন্যদিকে বুধবার কালিম্পং-এ বিজিপিএম কার্যালয় থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে কালিম্পংয়ের জেলাশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন রুদেন সাদা লেপচা।
তবে এবার লড়াইয়ে জয় নিয়ে বেশ নিশ্চিত অমর লামা। তিনি বলেন, ‘‘এসআইআর অবশ্যই প্রভাব ফেলবে। অনেক মানুষের নাম কাটা পড়েছে। এবার আমরা জয়ের দিকে এগোচ্ছি। খুব ভালো সাড়া মিলছে। মনোনয়নের পর আমরা ছোট ছোট মিটিং মিছিল ও জনসংযোগ করব।’’
অন্যদিকে অনিত থাপা অবশ্য জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী৷ তিনি বলেন, ‘‘অজয় এডওয়ার্ডরা এর আগেও ভোটে লড়াই করেছে। পুরসভা, জিটিএ ভোটে জিততে পারেনি। আমরা দু’বারই জিতেছি। এখন ওরা পরিবর্তনের স্লোগান দিচ্ছে। এটা আমরা 2017 সালেই তুলেছিলাম। কোনও ব্যাপার না। আমরা অনায়াসে জয়ী হব।’’
জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী কালিম্পংয়ের প্রার্থী রুদেন সাদা লেপচাও৷ তিনি বলেন, ‘‘আমরা জয় পাচ্ছি, তা নিশ্চিত। আমি, বিধায়ক ও জিটিএ মিলে কালিম্পং শহরে প্রচুর উন্নয়নের কাজ করেছি। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় দারুণ উন্নয়ন করা হয়েছে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। প্রার্থী বিজেপির যেই হোক না কেন আমরা জয় পাব।"