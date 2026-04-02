পাহাড়ের দুই আসনে মনোনয়ন ঘিরে শক্তি প্রদর্শনের লড়াইয়ে বিজিপিএম-মোর্চা-বিজেপি-আইজিজেএফ

পাহাড়ের দুই আসনে মনোনয়ন ঘিরে শক্তি প্রদর্শনের লড়াইয়ে বিজিপিএম-মোর্চা-বিজেপি-আইজিজেএফ
বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে মনোনয়ন জমা দেয় বিজিপিএম৷ কার্শিয়াংয়ে মনোনয়ন জমা দেন মোর্চা সমর্থিত বিজেপি প্রার্থী এবং আইজিজেএফ-এর মনোনীত নির্দল প্রার্থী৷
Published : April 2, 2026 at 9:02 PM IST
দার্জিলিং, 2 এপ্রিল: শৈলরানীতে শক্তি প্রদর্শন করল অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং আসনে মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়ে এই শক্তি প্রদর্শন করে তারা৷ অন্যদিকে কার্শিয়াংয়ে মনোনয়ন জমা দেন বিজেপির প্রার্থী সোনম লামা৷ জোট শরিক বিমল গুরুংকে পাশে নিয়ে মনোনয়ন জমা দেন তিনি৷
এদিকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা-বিজেপি জোট বনাম তৃণমূল কংগ্রেস ও অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার জোটের সঙ্গে পাহাড়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট (আইজিজেএফ)। এদিন তাঁর দলের প্রার্থীও কার্শিয়াংয়ে মনোনয়ন জমা দেন৷
দার্জিলিংয়ে বিজিপিএম-এর মনোনয়ন
বৃহস্পতিবার সকালে দার্জিলিং বিধানসভা আসনের বিজিপিএমের নির্দল প্রার্থী বিজয় কুমার রাই মনোনয়ন জমা দেন। কিন্তু মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে দার্জিলিংয়ে সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শন করতে দেখা যায় বিজিপিএমকে। এদিন প্রথমে বিজিপিএমের কর্মী সমর্থকরা দার্জিলিং ম্যালে জমায়েত হন। সেখানে নাচেগানে সভা শুরু হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপা, বিজয় কুমার রাই-সহ অন্যান্যরা। এরপর একইভাবে নাচেগানে বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল করে জেলাশাসককের কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা দিতে যান বিজয় কুমার রাই।
গতবার ওই বিধানসভা আসনে জয়ী হয়েছিল বিজেপি ও জিএনএলএফ জোট। বিধায়ক হয়েছিলেন নিরজ জিম্বা। কিন্তু এবার জিএনএলএফের সঙ্গে জোট রাখলেও ওই আসনে বিজিপিএমের বিরুদ্ধে মোর্চাকে টিকিট দিয়েছে বিজেপি। বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার যুবনেতা নোম্যান রাইকে প্রার্থী করেছে বিজেপি।
অন্যদিকে, অজয় এডওয়ার্ড নিজে আইজিজেএফ বা ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের তরফে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অজয় এডওয়ার্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় কিছুটা হলেও ভোটে ফায়দা অনিত থাপা পেতে চলেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল। তবে জিটিএ নির্বাচনে জয়লাভের পর পাহাড়ে অনেকটাই সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে বিজিপিএমের। আর সেই শক্তিই এদিন দার্জিলিংয়ের ম্যালে প্রদর্শন করতে দেখা যায় অনিত থাপাকে। কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে গোটা ম্যাল ভরে যায়। এরপর মিছিল মোটরস্ট্যান্ড হয়ে জেলাশাসকের কার্যালয়ে যায়। মিছিলেও কর্মী-সমর্থকদের ভিড় উপচে পড়তে দেখা যায়।
অনিত থাপা বলেন, ‘‘আমরা এবার দারুণ আত্মবিশ্বাসী। মানুষের সমর্থন ব্যাপকভাবে রয়েছে। আমরা এবার তিনটে আসনেই জয় পাব। প্রতীক কোনও অসুবিধা হবে না। তবে বিজেপি এসআইআর করে পাহাড়ের মানুষের অনেক ক্ষতি করেছে। আমরা জয়ী হলে পাহাড়ে আরও উন্নয়ন হবে। প্রার্থী বিজয় রাই একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ। পাহাড়ের ভূমিপুত্র। তিনি পাহাড়ের মানুষের মনের কথা জানেন।’’
কার্শিয়াংয়ে বিজেপির মনোনয়ন
অন্যদিকে, এদিন কার্শিয়াংয়ে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করল বিজেপি ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। এদিন সোনম লামার মনোনয়ন জমা নিয়ে কার্শিয়াংয়ে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিশাল মিছিল করে বিজেপি ও মোর্চা। তবে এদিন আরেক জোট শরিক জিএনএলএফের কোনও নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকদের দেখা যায়নি। এদিন মিছিলটি গোটা কার্শিয়াং শহরে পরিক্রমা করে। আর ওই মিছিলের পরই সভা করেন বিমল গুরুং ও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা।
বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে জোট করে পাহাড়ের তিন আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। বিজেপি কার্শিয়াং ও কালিম্পং আসনে নিজেদের দলীয় প্রার্থী দিয়েছে। পাশাপাশি মোর্চাকে দেওয়া হয়েছে দার্জিলিং আসনটি। ওই আসনে মোর্চাকে সমর্থন করছে বিজেপি। তবে মোর্চার প্রার্থী লড়বে বিজেপির প্রতীকেই।
এদিন জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপা ও ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চাকে তীব্র আক্রমণ করেন মোর্চা নেতা বিমল গুরুং ও সাংসদ রাজু বিস্তা। রাজু বিস্তা বলেন, ‘‘পাহাড়বাসী এবারও মোদিকে সমর্থন করছে। এটা পরিস্কার। পাহাড়বাসীর মধ্যে দারুণ উচ্ছ্বাস রয়েছে। আগে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হব তারপর জিটিএ-র পালা। এরপর জিটিএ দখল করব।’’
বিমল গুরুং বলেন, ‘‘জিটিএ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল অমর লামা। আর সেই রিজেক্টেড মানুষকেই প্রার্থী করেছে বিজিপিএম। কিন্তু আমাদের জোট প্রার্থী ভূমিপুত্র ও স্থানীয়। আমরা জয়ী হচ্ছি। 1986 সাল থেকে আমি একটাও নির্বাচনে হারিনি। এবারও হারব না। গতবার জোট হয়নি। সেটা ভুল হয়েছিল। কিন্তু এবার একত্রিত হয়ে লড়ছি। ভালো ফল হবে। অজয় এডওয়ার্ডও জোটে আসতে চাইছিল। কিন্তু হয়নি। ওরাও লড়বে। আমরাও লড়ব। তবে কালিম্পং বাদে বাকি দুই আসনে আমাদের সহজ জয় হবে।’’
কার্শিয়াংয়ের আইজিজেএফ-এর বন্দনা রাইয়ের মনোনয়ন
বৃহস্পতিবার কার্শিয়াংয়ে পরিবর্তন যাত্রার মধ্যে দিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দেন কার্শিয়াংয়ের আইজিজেএফের নির্দল প্রার্থী বন্দনা রাই। 2021 সালে জিএনএলএফের সঙ্গ ত্যাগ করে 2022 সালে হামরো পার্টি গঠন করেছিলেন অজয় এডওয়ার্ড। প্রথম নির্বাচনেই দার্জিলিং পুরসভার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পুরসভার দখল নেন। কিন্তু দল ভাঙনের খেলায় হেরে গেলে পুরসভা তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। দলের রেজিস্ট্রেশনের জন্য হামরো পার্টির নাম বদলে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট গঠন করেন। যদিও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতি না মেলায় এবারের বিধানসভা নির্বাচনে নির্দল হিসেবেই লড়াই করতে হবে আইজিজেএফের প্রার্থীদের।
প্রথমে বিজেপি ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে জোটে যাওয়ার কথা থাকলেও আসন সমঝোতায় রফা না হওয়ায় একাই লড়ার সিদ্ধান্ত নেন অজয়। সেই মতো নিজে যেমন দার্জিলিং আসনে লড়বেন। অন্যদিকে, আইনজীবী বন্দনা রাই লড়বেন কার্শিয়াং থেকে। বিজেপি ও মোর্চার পাশাপাশি এদিন শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেন অজয় এডওয়ার্ডও। একটি বিশাল মিছিল গোটা কার্শিয়াং শহর পরিক্রমা করে। লড়াইটা যে সহজ হবে না, তা অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।
এদিন মনোনয়নের পর সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে অজয় এডওয়ার্ড বলেন, "রাজু বিস্তা মিথ্যা কথা বলে বলেছেন। গত 20 বছরে একটা প্রতিশ্রুতি পালন করেনি বিজেপি। তাই পাহাড়বাসীর বিজেপির উপর থেকে বিশ্বাস উঠে গিয়েছে। অন্যদিকে, জিটিএ যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁরা দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে। নিজেদের কাছের ঠিকাদারদের টাকা দিচ্ছে কিন্তু বাকিরা টাকা পাচ্ছে না। এসবের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। এবার পাহাড়ে আমরাই পরিবর্তন আনব।"