উন্নয়নে বাধা সৃষ্টিকারী নিষ্ঠুর সরকারকে শাস্তি দেবে বাংলা: মোদি, টানলেন ত্রিপুরা-দিল্লির উদাহরণ

উন্নয়নে বাধা সৃষ্টিকারী নিষ্ঠুর সরকারকে শাস্তি দেবে বাংলা: মোদি, টানলেন ত্রিপুরা-দিল্লির উদাহরণ
Published : January 18, 2026 at 7:40 PM IST
সিঙ্গুর, 18 জানুয়ারি: রাজ্য রাজনীতিতে 34 বছরের বাম শাসনের পরিবর্তনের বীজ পুঁতেছিল যে সিঙ্গুর, সেই মাটিতে দাঁড়িয়েই 'আসল পরিবর্তন'-এর ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ ফের স্লোগান তুললেন, 'পালটানো দরকার, বিজেপির সরকার ৷' কেন্দ্রের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত না-করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বাংলার উন্নয়নের পথকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ মোদির বিশ্বাস, "নিষ্ঠুর সরকারকে এবার শাস্তি দেবে জনতা ৷"
ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখলের দৃষ্টান্ত দিলেন
সিঙ্গুর থেকে 830 কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর উন্নয়নের বার্তা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টেনে আনেন বিহার ও ত্রিপুরার প্রসঙ্গ ৷ তিনি বলেন, "ত্রিপুরায় যখন বামেদের সরকার ছিল, তখন 100টির মধ্যে চারটি বাড়িতে পানীয় জল সরবরাহ করত প্রশাসন । এখন বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারের জন্য সেখানে 100টির মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে 85টি বাড়িতে । আর পশ্চিমবঙ্গে এখন অর্ধেক মানুষের বাড়িতে জল পৌঁছয় না ৷ ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় না-এলে সেখানে এখনও এই পরিস্থিতিই থাকত । পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি এলে ছবিটা বদলে যাবে ।"
'উন্নয়নে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল সরকার'
সভায় উপস্থিত জনতার চিৎকার শুনে মোদি বলেন, "সকলেই এখানে 15 বছরের মহা-জঙ্গলরাজকে বদলাতে চাইছেন ।" তাঁর মতে, ভোটাররা এখন বুঝতে পারছেন যে, কারা তাঁদের উন্নয়নের পথকে অবরুদ্ধ করে রাখছে ৷ এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাংলায় চালু না-হওয়ার কথা উল্লেখ করেন নমো ৷
তাঁর কথায়, "আমি পশ্চিমবঙ্গের তরুণ, কৃষক ও মা-বোনেদের যতটা সম্ভব সেবা করতে চাই । কিন্তু তৃণমূলের সরকার এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পকে আপনাদের কাছে পৌঁছতে দেয় না । এদের মোদিকে নিয়ে সমস্যা আছে, সেটা আমি বুঝি । বিজেপির সঙ্গে শত্রুতাও বুঝি । কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস তো পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করছে । তৃণমূল এই রাজ্যের যুব সম্প্রদায়, কৃষক, মৎস্যজীবী এবং মা-বোনদের সঙ্গে শত্রুতা করছে ।"
প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, "মৎস্যজীবীদের জন্য কেন্দ্র একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম খুলেছে । বিভিন্ন রাজ্য সেখানে নিজ নিজ এলাকার মৎস্যজীবীদের নাম নথিভুক্ত করছে । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেসবে 'ব্রেক' লাগানো হয়েছে । আমি বারবার এই রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে চিঠি লিখি । মুখ্যমন্ত্রী সেই চিঠি পড়েন না । কিন্তু অফিসারদের তো চিঠিগুলো পড়তে দিন । তৃণমূলের সরকার এখানকার মৎস্যজীবী যোজনায় রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কোনওরকম সাহায্য করছে না । তৃণমূল রাজ্যের মৎস্যজীবীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলছে ।"
'নিষ্ঠুর সরকারকে শাস্তি দেবে বাংলা'
তৃণমূল সরকার নিষ্ঠুর তকমা দিয়ে মোদি আরও বলেন, "দেশের ভোটারদের ঘুম ভেঙেছে । যাঁরা উন্নয়নে বাধা দিচ্ছেন, তাঁরা প্রত্যেকে শাস্তি পাচ্ছেন । দিল্লিতেও এমনই এক সরকার ছিল, যারা কেন্দ্রের প্রকল্পকে কার্যকর করতে দিত না। আমরা তাদের বারবার বলতাম গরিবদের চিকিৎসার জন্য আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করো । কিন্তু ওরা সে কথা শুনত না । শুধু রাজনৈতিক হিসেব করতেই তারা ব্যস্ত থাকত । সেই জন্য দিল্লিবাসী ওই সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের মানুষও ঠিক করে ফেলেছে, তাঁরাও তৃণমূলের নির্মম সরকারকে শাস্তি দেবে আর বিজেপির সরকার গঠন করবে ।"
মোদির গ্যারান্টি
বিজেপির সরকার ক্ষমতায় এলেই রাজ্যে দুর্নীতি, হিংসা ও সিন্ডিকেটরাজের অবসান ঘটবে, এদিন সেই গ্যারান্টি দেন নমো ৷ তিনি বলেন, "এখানে কলেজে ধর্ষণ ও হিংসায় লাগাম টানতে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে ৷ আপনার একটি ভোটই নিশ্চিত করে দেবে যে, এই রাজ্যে আর সন্দেশখালির মতো ঘটনা ঘটবে না । আপনার একটা ভোটই নিশ্চিত করে দেবে যে, আগামী দিনে আর কখনও হাজার হাজার শিক্ষক নিজেদের চাকরি হারাবেন না । এই রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ঠিক হলে তবেই বিনিয়োগ আসবে । কিন্তু এখানে মাফিয়ারা ছাড় পেয়ে যায় ৷ এখানে সব কিছুতে সিন্ডিকেট ট্যাক্স বসানো । এই সিন্ডিকেট ট্যাক্স এবং মাফিয়ারাজকে বিজেপিই শেষ করে দেবে । এটাই মোদির গ্যারান্টি ।"
বাঙালির অস্মিতায় শান
বঙ্গবাসীর মন জয় করতে বাঙালি অস্মিতাতেও শান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন দিল্লির কর্তব্যপথে নেতাজির মূর্তি নির্মাণের কথা, 23 জানুয়ারিকে নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালনের কথা, বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দেমাতরমকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কথা, বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি এনে দেওয়ার কথা ৷ মোদি বলেন, "বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি আমাদের সরকারের আমলেই হয়েছে । বিজেপি দিল্লিতে সরকার গঠনের পরই এই স্বীকৃতি এসেছে ৷ এতে বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণায় আরও গতি আসবে ।" বিজেপি সরকারের উদ্যোগেই দুর্গাপুজোকে ইউনেসকো কালচারাল হেরিটেজের স্বীকৃতি দিয়েছে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী ৷
'এক জেলা, এক পণ্য'
বাংলায় বিজেপির সরকার গঠিত গড়লে 'এক জেলা, এক পণ্য' নীতি গ্রহণের স্বপ্নও দেখিয়েছেন মোদি ৷ তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় কোনও না কোনও বিশেষত্ব আছে । এখানে সাধারণ মানুষের বুদ্ধি, প্রতিভা ও সামর্থ্য রয়েছে । বিজেপি প্রত্যেক জেলাকে নিয়ে আলাদা আলাদা পরিকল্পনা তৈরি করবে । এর ফলে সংশ্লিষ্ট জেলার মানুষেরা বিশেষ উপকৃত হবেন । যেমন এই জেলায় ধনেখালির শাড়ি আছে, পাট, হস্তশিল্পের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সামগ্রী রয়েছে । বিজেপির 'এক জেলা, এক পণ্য' নীতির আওতায় প্রত্যেক জেলাকে এমন পণ্যে উৎসাহিত করবে । বিজেপির সরকার এলে প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে কড়়া নীতি নেওয়া হবে । পাট শিল্পকে আরও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ।"