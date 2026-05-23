শহিদ মিনারে 21 জুলাই সমাবেশের ডাক শুভেঙ্করের, তৃণমূলীদের কংগ্রেসে ফিরতে আহ্বান

শনিবার এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের নিয়ে কলকাতায় সাংগঠনিক বৈঠক হয়৷ সেই বৈঠক থেকেই 21 জুলাইয়ের সমাবেশের কথা বলা হয়৷

কংগ্রেসের সাংগঠনিক বৈঠকে প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকার (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 23, 2026 at 9:22 PM IST

কলকাতা, 23 মে: রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ময়দানও কার্যত ফাঁকা! কারণ, 80 জন বিধায়ক পেয়ে বিধানসভায় প্রধান বিরোধী হয়েও রাস্তার লড়াইয়ে তাদের তেমন কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছে না। এই সুযোগে আগামী পাঁচ বছরের আগে শাসকের গদি সম্ভব না হলেও প্রধান বিরোধী হয়ে ওঠার মরিয়া চেষ্টা করছে বাম-কংগ্রেস।

কিন্তু, একসঙ্গে নয়। আলাদা আলাদা করে। যেমন, এবারের নির্বাচনে একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্তে নিয়েছিল কংগ্রেস। অন্যদিকে বামেরাও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে লাগাতার আন্দোলনে থাকার চেষ্টা করছে। লড়াইয়ের বার্তা দিচ্ছে। কিন্ত, এবার ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার টার্গেট নিল প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

শনিবার কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কংগ্রেস প্রার্থীদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বিশেষ জরুরি সাংগঠনিক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে পুরনো কংগ্রেসীদের ঘরে ফেরানোর বার্তা দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর। শুধু তাই নয়, আগামী 21 জুলাই শহিদ মিনারে শহিদ দিবস পালন করা হবে বলেও ঘোষণা করেছেন শুভঙ্কর সরকার। অর্থ্যাৎ, তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিধান ভবনের ভিড় বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

কংগ্রেসের সাংগঠনিক বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের হাত শক্ত করার আহ্বান জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "যাঁরা কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাস করেন, তাঁদের সকলের জন্য কংগ্রেসের দরজা খোলা। যাঁদের জন্ম কংগ্রেসে, রাজনৈতিক বেড়ে ওঠা কংগ্রেসে, তাঁদের খোলা মনে স্বাগত জানানো হবে।"

কংগ্রেসের সাংগঠনিক বৈঠকে পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর (নিজস্ব ছবি)

একই সুর শোনা গিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীরের গলায়। তিনি বলেন, "এটাই সুবর্ণ সুযোগ। কংগ্রেস আপনাদের সুযোগ দিচ্ছে, লড়াই থেকে কংগ্রেস পিছু হটবে না। দরজা সবার জন্য খোলা। সব পুরনো কংগ্রেসিদের দলে ফিরে আসতে আহ্বান করছি। যাঁদের কংগ্রেস লালন-পালন করেছে, কিন্তু কোনও না কোনও পরিস্থিতিতে, চাপে, ক্ষোভে বা ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতার জন্য অন্য দলে গিয়েছেন, তাঁরা দলে ফিরে আসুন। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইটা এখন স্বাধীনতা আন্দোলনের মতো।"

অন্যদিকে, 21 জুলাইয়ের শহিদ দিবস পালনের বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বে বক্তব্য, কংগ্রেস ভেঙে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস দল তৈরি করেছিলেন। কংগ্রেসের থেকে তৃণমূলই 21 জুলাই ‘হাইজ্যাক’ করে পালন করত। অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস দলীয় কার্যালয় বিধান ভবনেই শহিদ দিবস পালন করত। এবার শহিদ মিনারে 21 জুলাই পালন করবে কংগ্রেস।

