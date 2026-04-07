বিধানসভা নির্বাচন 2026: প্রথম দফায় 152 আসনে মনোনয়ন জমা 1,586 জন প্রার্থীর
23 এপ্রিল অর্থাৎ প্রথম দফার ভোটে 152টি বিধানসভা আসনে 1,586 জন প্রার্থীর মনোনয়ন ৷ প্রত্যাহারের শেষ দিন 9 এপ্রিল ৷
Published : April 7, 2026 at 6:16 PM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা ভোটের মনোনয়ন পর্ব শেষ হল সোমবার ৷ নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 23 এপ্রিল অর্থাৎ প্রথম দফার ভোটে 152টি বিধানসভা আসনের জন্য মোট 1,586 জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৷ এই বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর অংশগ্রহণ প্রমাণ করছে যে, এবারের নির্বাচন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রতিটি কেন্দ্রেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা।
গতবার (2021) রাজ্যে বিধানসভা ভোট হয়েছিল আট দফায় ৷ কিন্তু নির্বাচন কমিশন এবার রাজ্যে দু'দফায় ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ প্রথম দফা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল সোমবার। রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতর সূত্রে খবর, প্রার্থীর সংখ্যা 1,586 জন হলেও নির্বাচন কমিশনের কাছে মোট 2,308টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে ৷ এর কারণ, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী কোনও প্রার্থী একাধিক কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেন ৷ মূলত প্রার্থীরা মনোনয়ন বাতিল হওয়ার ঝুঁকি এড়াতেই এই অতিরিক্ত সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন । ফলে প্রার্থীর সংখ্যার তুলনায় মনোনয়ন পত্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷
কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মনোনয়নপত্রগুলি খতিয়ে দেখার কাজ বা স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ৷ জমা পড়া এই বিপুল সংখ্যক মনোনয়ন পত্রের মধ্যে কোনও ত্রুটি থাকলে, তা বাতিল হবে ৷ আগামী 9 এপ্রিল পর্যন্ত প্রার্থীরা চাইলে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন ৷ নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের মতে, স্ক্রুটিনি এবং মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময়সীমা পেরোনোর পরেই চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা কিছু হলেও কমে ৷ তবে চূড়ান্ত তালিকা যাইহোক না কেন, এ বছর যে অধিকাংশ কেন্দ্রে বহুমুখী লড়াই হতে চলেছে, তা কার্যত নিশ্চিত ৷
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, এবারের প্রথম দফার ভোটে প্রার্থীদের উৎসাহ এবং অংশগ্রহণের হার চোখে পড়ার মতো ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে এই 152টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন 1,062 জন প্রার্থী। সেখানে এবারের নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1,586 জন ৷ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক দলগুলির টিকিটের জন্য প্রবল চাহিদা এবং নির্দল প্রার্থীদের বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণের ফলেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি । তবে এটি রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মীদের সক্রিয়তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ৷
রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রের মনোনয়নের দিকে নজর দিলে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য উঠে আসে ৷ নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মনোনয়ন জমা পড়েছে ৷ সেখানে মোট 23 জন প্রার্থী এবারের নির্বাচনী ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন ৷ এর পরেই রয়েছে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ, যেখানে 18 জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। কোচবিহার (দক্ষিণ) কেন্দ্রেও 16 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড়ে রয়েছেন ৷ অন্যদিকে, বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা বিধানসভা কেন্দ্রে সবথেকে কম সংখ্যক প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছে ৷ এই তিনটি কেন্দ্রের প্রতিটিতে মাত্র 6 জন করে প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৷
23 এপ্রিল, অর্থাৎ প্রথম দফায় রাজ্যের 152টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে ৷ আর 29 এপ্রিল অর্থাৎ দ্বিতীয় দফার ভোট 132টি আসনে ৷ ভোটগণনা 4 মে ৷ দ্বিতীয় দফা ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা দেওযার শেষ দিন 8 এপ্রিল, বুধবার ৷ এদিন ভবানীপুর কেন্দ্রে তাঁর মনোনয়ন জমা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷