রাজ্যের CEO'র ছেলের বান্ধবীকে হুমকির অভিযোগ, পালটা থানায় মন্ত্রী উমেশ রাই

রাজ্যের CEO'র ছেলের বান্ধবীকে হুমকির অভিযোগ, পালটা থানায় মন্ত্রী উমেশ রাই
Umesh Rai on Threat Allegation: অভিযোগকারী তরুণ কি সত্যিই IAS নীলম মিনার ছেলে ? প্রশ্ন তুললেন উমেশ রাই ৷
Published : September 26, 2026 at 8:42 PM IST
হাওড়া, 26 সেপ্টেম্বর: হাওড়ার পুলিশ কমিশনার ও সিটি পুলিশের দ্বারস্থ হলেন মন্ত্রী উমেশ রাই ৷ যার নেপথ্যে তাঁর বিরুদ্ধে হাওড়ার বাসিন্দা এক তরুণী ও তাঁর পরিবারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ৷ অভিযোগকারী নিজেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নীলম মিনার ছেলে অনীশ মিনা বলে দাবি করেছেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে সেই অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ যেখানে তিনি দাবি করেছেন, তাঁর মা IAS নীলম মিনার কথায় বিধায়ক তাঁর বান্ধবীর বাড়িতে গুন্ডা পাঠিয়ে হুমকি দিয়েছেন ৷ যার পালটা এবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন মন্ত্রী ৷
উমেশ রাই জানিয়েছেন, তিনি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে তাঁর কোনও পরিচয় নেই ৷ আর সেই সিইও-র ছেলের পরিচয় দিয়ে এক তরুণ তাঁকে বদনাম করছেন ৷ আদতে তিনি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নীলম মিনার ছেলে কি না, তা তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন উমেশ রাই ৷ তাই তিনি হাওড়ার পুলিশ কমিশনার এবং সিটি পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ জানিয়েছেন ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক হাওড়া পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "মন্ত্রী উমেশ রাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷"
তিনি জানান, এক বন্ধুর মারফত সেই ভিডিয়োটি তিনি পান ৷ সেখানে নিজেকে অনীশ মিনা বলে দাবি করা তরুণের অভিযোগের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগসূত্র নেই বলে দাবি করেছেন উমেশ রাই ৷ তিনি বলেন, "ওই তরুণ আদতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ছেলে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে ৷ ওই তরুণ কোন উদ্দেশ্যে এই ধরনের ভিডিয়ো পোস্ট করলেন, তার তদন্ত হওয়া উচিত ৷"
উল্লেখ্য, সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন অনীশ মিনা নামে এক তরুণ ৷ যিনি নিজেকে আইএএস তথা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নীলম মিনার ছেলে বলে দাবি করেন ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, "আমার মা আইএএস নীলম মিনা মন্ত্রী উমেশ রাইকে দিয়ে আমার এক বান্ধবী ও তাঁর পরিবারকে হুমকি দিয়েছেন ৷ আমার ওই বান্ধবীর বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল ৷ ও আমাদের বাড়িতে আসত ৷ কিন্তু, আমার মা সেটা পছন্দ করতেন না ৷ তাই আমার ওর বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন ৷ এমনকি আমার বান্ধবীকে বাড়িতে আসতে দেন না ৷"
এরপরেই গুরুতর অভিযোগ আনেন ওই তরুণ ৷ তিনি বলেন, "আমার মা নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন ৷ হাওড়ার বিধায়ক তথা মন্ত্রী উমেশ রাইকে দিয়ে আমার ওই বান্ধবী ও তার পরিবারকে বাড়িতে গুন্ডা পাঠিয়ে হুমকি দিয়েছেন ৷ কে আমার বন্ধু হবে, সেটা ঠিক করার অধিকার আমার আছে ৷ আমার দেশের সংবিধান আমাকে সেই অধিকার দিয়েছে ৷ কিন্তু, আমার মা নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন ৷ তিনি আমার ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন ৷"
ভিডিয়োটি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই হইচই শুরু হয়ে যায় ৷ এবার উমেশ রাই সেই ভিডিয়োর অভিযোগ অস্বীকার করলেন ৷ পালটা তিনি এবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷