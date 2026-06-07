ঋতব্রতর পাশে দাঁড়ানো 5 তৃণমূল বিধায়কের নিরাপত্তা বাড়াল নতুন সরকার, তাঁরা কারা

ঋতব্রতর পাশে দাঁড়ানো 5 তৃণমূল বিধায়কের নিরাপত্তা বাড়াল নতুন সরকার, তাঁরা কারা
ক্ষমতা হারানোর পরেই তৃণমূলে আড়াআড়ি ভাঙন দেখা দিয়েছে ৷ বীরভূম জেলা থেকে নির্বাচিত ওই পাঁচ তৃণমূল বিধায়কের নিরাপত্তা আচমকাই বৃদ্ধি করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার।
Published : June 7, 2026 at 12:03 PM IST
কলকাতা, 7 জুন: বিরোধী দলনেতা তথা তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের নেতৃত্ব দেওয়া ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে সমর্থন জানিয়েছেন বীরভূমের পাঁচজন তৃণমূল বিধায়ক ৷ আচমকাই সেই পাঁচজনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করল রাজ্য প্রশাসন ৷ এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরও অস্বস্তিতে ফেলার পুরস্কার কি না, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷
ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদল হওয়ার পর থেকেই বঙ্গ রাজনীতির সার্বিক সমীকরণে আমূল পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে । এক দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজ্যের মসনদে থাকা শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এখন ছিটকে গিয়ে বসেছে বিরোধী আসনে । কিন্তু ক্ষমতা হারানো মাত্রই দলের অন্দরে শুরু হয়েছে চরম ডামাডোল এবং অস্তিত্ব রক্ষার মরিয়া লড়াই । নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে, রাজ্যের 294টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র আশিটি আসনে জয়লাভ করে কোনওরকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে ঘাসফুল শিবির ।
দলের এই শোচনীয় ভরাডুবির ধাক্কায় খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রাক্তন সরকারের একাধিক হেভিওয়েট মন্ত্রী ও তাবড় নেতাদের পরাজয় ঘটেছে । আর এই বিপর্যয়ের পর থেকেই দলের অন্দরে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভের আগ্নেয়গিরি রীতিমতো ফেটে পড়েছে । বিশেষ করে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দলের নির্বাচিত বিধায়কদেরই একটি বড় অংশ এখন 'হাঁড়ি আলাদা' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । এই টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সরাসরি এবং গভীর প্রভাব পড়েছে বীরভূম জেলার রাজনীতিতেও ।
দলের এই ভরাডুবির কারণ হিসেবে শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের দিকেই আঙুল তুলেছিলেন দলের কয়েকজন প্রথম সারির নেতা । ফলস্বরূপ, দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপনের মতো নেতাদের তৃণমূল থেকে ছেঁটে ফেলা হয় । কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্বের এই পদক্ষেপে বিদ্রোহ কমার বদলে আরও তীব্র আকার ধারণ করে । বহিষ্কৃত নেতারাই দলের অভ্যন্তরে থাকা বিক্ষুব্ধদের নিয়ে 'ভালো তৃণমূল' নামে একটি পৃথক সমান্তরাল গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলেছেন । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের চমকে দিয়ে বিধানসভায় নির্বাচিত তৃণমূলের আশিজন বিধায়কের মধ্যে 58 জনই দলের মূল স্রোত বা শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন জানিয়েছেন । এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঋতব্রতকেই রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ।
এই চরম রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেই সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে বীরভূমের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান রাজ্য প্রশাসনের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত । একসময়ের তৃণমূলের দুর্ভেদ্য দুর্গ বলে পরিচিত বীরভূম জেলার 11টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে এবার মাত্র পাঁচটি আসনে জয় পেয়েছে তারা । রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই যখন পূর্বতন সরকারের একাধিক দাপুটে তৃণমূল নেতা এবং বিধায়কের সরকারি নিরাপত্তা একে একে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে প্রশাসন, ঠিক তখনই বীরভূমের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এক অভাবনীয় উলটপুরাণ ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, বীরভূম জেলা থেকে নির্বাচিত ওই পাঁচ তৃণমূল বিধায়কের নিরাপত্তা আচমকাই বৃদ্ধি করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। যাঁদের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে, তাঁরা হলেন - বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা হাঁসনের বিধায়ক কাজল শেখ, নলহাটির বিধায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং, মুরারইয়ের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা এবং নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি ।
জানা গিয়েছে, এই পাঁচজন বিধায়কই দলের নির্দেশিকা অমান্য করে নবনিযুক্ত বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করেছিলেন । আর সেই সমর্থনের 'পুরস্কার' হিসেবেই নতুন সরকার তাঁদের প্রত্যেককে অতিরিক্ত দু’জন করে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী প্রদান করেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । দলের একাংশের মতে, বিক্ষুব্ধ শিবিরকে আরও শক্তিশালী করতেই প্রশাসনের এই সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ ।
তবে বিধানসভার অন্দরে দলের পরিষদীয় কমিটিতে এই আড়াআড়ি ভাঙন কেবল রাজ্য রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ থাকছে না । রাজনৈতিক মহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই এই বিদ্রোহের আঁচ আছড়ে পড়তে চলেছে দেশের রাজধানী দিল্লিতেও । জল্পনা যদি সত্যি হয়, তবে লোকসভার সংসদীয় দলেও বড়সড় ভাঙন এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা । তৃণমূলের লোকসভার সাংসদদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই নাকি শীর্ষ নেতৃত্বের কার্যকলাপে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং তাঁরাও মূল দল ছাড়ার জন্য একপ্রকার পা বাড়িয়ে রয়েছেন ।
বাংলায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে ‘ভালো তৃণমূল’ গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে এবং যে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছে, দিল্লিতে সেই একই ধাঁচের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে পারেন বর্ষীয়ান সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সব মিলিয়ে, ক্ষমতা হারানোর প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ধারাবাহিক ভাঙনের জেরে তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ এখন চরম রাজনৈতিক সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ।