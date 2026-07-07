বঙ্গের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের দু'মাসে 15 'কীর্তি'! সমাজমাধ্যমে তীব্র কটাক্ষ অভিষেকের
সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্টে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে।
Published : July 7, 2026 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপির 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার। আর মাত্র দু'মাসের মধ্যেই সেই সরকারের তথাকথিত 'সাফল্যের' খতিয়ান তুলে ধরে কড়া আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্টে তিনি বর্তমান রাজ্য সরকারের 15টি পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেছেন। সেখানে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। সমস্ত অভিযোগ তুলে ধরার পর সরাসরি শাসকদলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অভিষেক লিখেছেন, "বিজেপি যদি সত্যিই বিশ্বাস করে যে তারা মানুষের রায়ে পশ্চিমবঙ্গে জিতেছে, তবে রাজনৈতিক বিরোধী এবং তৃণমূলকে এত ভয় পাচ্ছে কেন?"
অভিষেকের অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। তাঁর দাবি, যে কোনও উপায়ে তৃণমূলকে দুর্বল করতে দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। লাগাতার সাংসদ এবং বিধায়ক ভাঙানোর কাজ চলছে। হাজার হাজার তৃণমূল কর্মীকে মিথ্যে মামলায় জড়ানো হচ্ছে। বিধানসভাতেও বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে চলা এক পুতুলকে বিরোধী দলনেতার আসনে বসানো হয়েছে।
রাজ্যে যাঁরা শাসকদলের কাছে মাথা নত করছেন না, তাঁদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। উল্টোদিকে যাঁরা আপস করে পা চাটছেন, তাঁদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নিরাপত্তা দিয়ে মুড়ে ফেলা হচ্ছে। মাথা না নোয়ালে বিরোধীদের দমাতে ইডি, সিবিআই, সিআইডি এবং এসটিএফ-কে দিয়ে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি ও নোটিস পাঠানো হচ্ছে। অনেক বিরোধী নেতাকে গৃহবন্দিও করে রাখা হচ্ছে।
প্রশাসন এবং আদালতকে ব্যবহারের অভিযোগও বাদ যায়নি। অভিষেক জানিয়েছেন, দিল্লির 'জমিদারদের' নির্দেশে সলিসিটর জেনারেল আদালতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হয়ে বারবার সময় চেয়ে নিচ্ছেন। ফলে বাংলার মানুষের অধিকারের জন্য যাঁরা আইনি লড়াই লড়ছেন, তাঁরা কোনও অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি পাচ্ছেন না। যোগ দিবসের নামে টানা সাতদিন রাস্তা আটকে রাখার মতো জনবিরোধী কাজও এই দু'মাসে দেখেছে রাজ্যবাসী।
রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এবং সামাজিক সুরক্ষার বেহাল দশা নিয়েও সরব হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, এই অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে নাবালিকা-সহ অন্তত 14টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্থান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রান্তিক মানুষ এবং হকারদের উপর চলছে বুলডোজার। চোখের সামনে গরিবের বাড়িঘর এবং রুটিরুজি ধ্বংস করা হচ্ছে।
অভিষেকের অভিযোগ, কোপ পড়েছে রাজ্যের অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এও। এই প্রকল্প থেকে ইতিমধ্যেই এক কোটি প্রকৃত উপভোক্তার নাম ছেঁটে ফেলা হয়েছে। বাদ যায়নি স্কুলের শিশুরাও। রাজ্যে এই প্রথমবার শিশুদের মিড-ডে মিল থেকে ডিম সরিয়ে দিয়ে নিরামিষ খাবার দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে শিশুরা প্রয়োজনীয় প্রোটিন থেকে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিষেক। মূলত, এই ইস্যুগুলিকে হাতিয়ার করেই নতুন সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে চাইছেন তিনি।