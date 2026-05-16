আজ মুখ্যমন্ত্রীর সভা ফলতায়, আগামী 21 মে কড়া নিরাপত্তায় বিধানসভা নির্বাচন

ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে একেবারে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আগামী 21 মে ভোটগ্রহণ হবে। তার আগে আজই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফলতা সভা করবেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর সভা ফলতায় (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 16, 2026 at 3:27 PM IST

কলকাতা, 16 মে: ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী 21 মে রয়েছে পুনর্নির্বাচন। আর তার আগে আজই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফলতায় সভা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আজ থেকে জেলা সফর শুরু করলেন তিনি। প্রথমে ডায়মন্ড হারবারে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। আর তারপর ফলতায় সভা সারবেন।

অন্যদিকে, 144 ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে একেবারে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আগামী 21 মে ভোটগ্রহণ হবে। নির্বাচনী নিয়ম মেনে ওইদিন সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, গোটা কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেহেতু নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই এই রাজ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী তাই ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রটি রয়েছে capf নজরদারির আওতায়৷

ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে মোতায়েন করা হচ্ছে 35 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি, দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য থাকছে আরও 35টি কুইক রেসপন্স টিম বা কিউআরটি দল।

ভোট প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ রাখতে প্রতিটি বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতি বুথের ভিতরে থাকবে দু’টি করে ক্যামেরা এবং বুথের বাইরে থাকবে আরও একটি সিসিটি ক্যামেরা। সেই সব সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি নজরদারি চালানো হবে। নজরদারি চালানো হবে কলকাতার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকেও।

গত 29 এপ্রিল ভোটের দিন বহু বুথে ইভিএম কারচুপি নিয়ে অভিযোগ জমা পড়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে। বিভিন্ন রিপোর্ট, পর্যবেক্ষক ও প্রশাসনিক সূত্রের তথ্য খতিয়ে দেখে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুর্নর্নিবাচনের সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে পুর্নর্নিবাচন হবে আগামী 21 মে, যার ফল প্রকাশিত হবে 24 মে।

কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের সবকটি বুথে অর্থাৎ 285টি বুথ এবং অক্সিলারি বুথে নতুন করে ভোটগ্রহণ হবে। এই প্রক্রিয়াকে 'কাউন্টারম্যান্ড' (Countermand) বলা হয়। 1950 সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 58 এ ধারায় বলা আছে যে, বিধানসভায় অনেক বুথে গণ্ডগোল হলে, অসংগতি দেখা দিলে সেখানে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ বিধানসভায় ফের নতুন করে নির্বাচন করাতে পারবে। এটাকে Countermand বলা হয়।

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি বুথে ন্যূনতম এক সেকশন করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। অর্থাৎ, প্রতিটি বুথে আটজন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থাকবেন। ভোটের আগে প্রযুক্তিগত প্রস্তুতিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবার সকাল সাড়ে 10টা থেকে ওয়েব কাস্টিং ব্যবস্থার ট্রায়াল রান শুরু হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। মূলত, কড়া নিরাপত্তা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি এবং প্রযুক্তিনির্ভর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ফলতা কেন্দ্রে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করাই এবার লক্ষ্য।

সম্পাদকের পছন্দ

