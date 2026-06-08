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শতাব্দীর বাড়িতে বিদ্রোহী সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক শুভেন্দুর, দিলেন বড় ভাঙনের ইঙ্গিত

সোমবার সন্ধ্যায় শতাব্দীর বাড়িতে পৌঁছন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে আগে থেকেই তাঁর অপেক্ষায় হাজির ছিলেন জুন মালিয়া, অসিত মাল, খলিলুর রহমানের মতো একঝাঁক বিক্ষুব্ধ ঘাসফুল সাংসদ।

Suvendu Adhikari Meets Satabdi Roy
শতাব্দীর বাড়িতে বিদ্রোহী সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক শুভেন্দুর (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 10:47 PM IST

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কলকাতা, 8 জুন: ​রাজধানীর বুকে তখন ঘাসফুল শিবিরের চরম অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চলছে। আর ঠিক সেই দমবন্ধ করা রাজনৈতিক আবহেই তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের দিল্লির বাসভবন থেকে বেরোনোর সময় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে ‘ভিক্ট্রি সাইন’ বা জয়সূচক চিহ্ন দেখালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সন্ধ্যায় শতাব্দীর বাসভবনে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল শিবিরের একাধিক বিক্ষুব্ধ সাংসদ। রাজনৈতিক মহলের মতে, বাংলায় বিধায়কদের পর এবার লোকসভাতেও তৃণমূলের অন্দরে যে আড়াআড়ি ভাঙন ধরেছে, মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির কাঁচ নামিয়ে দেখানো এই হাসিমুখের ‘ভি’ চিহ্ন যেন সেই মেগা রাজনৈতিক পালাবদলের জল্পনাতেই চূড়ান্ত সিলমোহর দিল।

নির্বাচনের ফল প্রকাশের মাত্র এক মাসের মাথাতেই কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলায় দলের অন্দরে বিধায়কদের নজিরবিহীন বিদ্রোহের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার খোদ দিল্লিতে সাংসদদের বিদ্রোহে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়েছেন স্বয়ং তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হল, খোদ দলনেত্রী যখন দিল্লিতে অবস্থান করছেন, ঠিক তাঁর নাকের ডগাতেই দফায় দফায় গোপন বৈঠক সেরেছেন দলের সাংসদরা। সূত্রের খবর, সোমবার তৃণমূলের অন্তত 20 জন সাংসদ স্পিকার ওম বিড়লার কাছে চিঠি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এনডিএ জোটে শামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। এদিন সকালেই বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে এই বিক্ষুব্ধ সাংসদদের সঙ্গে একপ্রস্থ দীর্ঘ বৈঠক সেরেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এরপর সন্ধে গড়াতেই তিনি সোজা পৌঁছে যান বীরভূমের সাংসদের বাড়িতে।

​জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধে সওয়া সাতটা নাগাদ শতাব্দীর বাড়িতে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে আগে থেকেই তাঁর অপেক্ষায় হাজির ছিলেন জুন মালিয়া, অসিত মাল, আবু তাহের খান, খলিলুর রহমানের মতো একঝাঁক বিক্ষুব্ধ ঘাসফুল সাংসদ। প্রকাশ্যে এই জমায়েতকে বিক্ষুব্ধ শিবিরের তরফে নিছকই সান্ধ্য আড্ডা এবং 'চা-চক্র' বলে দাবি করা হলেও, এর রাজনৈতিক সমীকরণ যে সুদূরপ্রসারী তা বুঝতে কারও বাকি নেই। এমনিতেই রাজনৈতিক পরিসরে শতাব্দীর আতিথেয়তার বিশেষ সুখ্যাতি রয়েছে। তিনি বরাবরই অত্যন্ত অতিথি-বৎসল। ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, সকালে ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়ির বৈঠক সেরেই সান্ধ্যকালীন এই বিশেষ আড্ডার জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন সাংসদ। এই হাইভোল্টেজ বৈঠকে উপস্থিত অতিথিদের আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি। গরম চায়ের পাশাপাশি নিরামিষ ও আমিষ— দু'ধরনেরই এলাহি মুখরোচক পদের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল এদিন।

​রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, শতাব্দী রায়ের বাড়ির এই বৈঠক নিছক কোনও সৌজন্য সাক্ষাৎ বা সান্ধ্য আড্ডা নয়, বরং এটি জাতীয় রাজনীতির এক বিরাট সন্ধিক্ষণ। লোকসভায় তৃণমূলের এই বিরাট অংশের দলবদলের ফলে কেন্দ্রে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ শিবিরের শক্তি যে একধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে গেল, তা পরিসংখ্যানের দিক থেকেই স্পষ্ট। পাশাপাশি জল্পনা ছড়িয়েছে, লোকসভার কায়দায় এবার রাজ্যসভাতেও পদ্ম শিবিরের ‘অপারেশন লোটাস’ শুরু হতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রীর ওই ‘ভিক্ট্রি সাইন’ কি শুধুই লোকসভায় তৃণমূল সাংসদদের সমর্থন পাওয়ার আনন্দ, নাকি আগামী দিনে রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতিতে আরও বড় কোনও রদবদলের সুনিশ্চিত ইঙ্গিত— তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজধানী থেকে শুরু করে বঙ্গ রাজনীতিতে চর্চা তুঙ্গে উঠেছে। সব মিলিয়ে, যে তৃণমূল কংগ্রেস জাতীয় স্তরে বিরোধী জোটের অন্যতম মুখ হতে চেয়েছিল, মাত্র এক মাসের রাজনৈতিক ঝড়ে খোদ দিল্লিতে বসেই আজ তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কঠিনতম সঙ্কটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

  1. অস্তিত্ব সঙ্কটে মমতার দল, দিল্লিতে শুভেন্দুর সঙ্গে বৈঠকে ‘বিদ্রোহী’ তৃণমূল সাংসদরা
  2. 600 কোটি টাকার বিপুল বিনিয়োগ, সাঁকরাইলে আমূলের মেগা ডেয়ারি প্ল্যান্টের ভূমিপুজোয় মুখ্যমন্ত্রী

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