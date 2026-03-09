'শুধু নাম কাটা নয়, ইভিএমেও কারচুপি করবে'; ধরনামঞ্চ থেকে আশঙ্কা মমতার
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ইভিএম কারচুপি থেকে শুরু করে ভোটার তালিকা থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নাম বাদ দেওয়া— একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
Published : March 9, 2026 at 10:02 PM IST
কলকাতা, 9 মার্চ: আসন্ন 2026 সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্রমশ পারদ চড়ছে বঙ্গ রাজনীতির। আর সেই আবহে মেট্রো চ্যানেলের ধরনামঞ্চ থেকে বিজেপি এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইভিএম কারচুপি থেকে শুরু করে ভোটার তালিকা থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নাম বাদ দেওয়া— একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন তিনি। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভয় দেখানো এবং নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ‘ভ্যানিশ কুমার’ বলে তীব্র কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
ধরনামঞ্চ থেকে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, ভোটের আগেই ভোটারদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার সুপরিকল্পিত ছক কষা হয়েছে। তিনি বলেন, "এদের প্ল্যান ওয়ান হচ্ছে ভোটার কাটা। প্ল্যান টু হচ্ছে ইভিএম মেশিন কারচুপি। আমি অলরেডি খবর পেয়েছি এবং তার প্রিকশন আমরা নেব।"
এই প্রসঙ্গে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই ব্যবহারের কথা টেনে এনে তিনি কমিশনকে তুলোধোনা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এআই দিয়ে নামের টাইটেল এবং ঠিকানা পরিবর্তনের নাম করে বহু মানুষের ভোট কেটে দেওয়া হচ্ছে। মেয়েদের বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া বা নতুন ফ্ল্যাটে যাওয়ার মতো বিষয়গুলিকে হাতিয়ার করে এআই দিয়ে এই কাজ করা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ।
গণনা পর্বেও কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে বলেন, "ভোটগুলো যখন কাউন্টিংয়ে বেরোবে, বিজেপির সিটগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরটা পরে দেখাবে। যাতে মানুষের কাছে ভুল বার্তা যায় আর অফিসারদের ম্যানিপুলেট করতে পারে, যাতে তারা ভয় পায়।"
কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে গিয়ে রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিকদের ভয় দেখানোর অভিযোগও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গেই নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করে তাঁর তীক্ষ্ণ কটাক্ষ, "বেচারা ভ্যানিশ কুমার! আমি কোনও চেয়ারকে অপমান করছি না, ভ্যানিশ কথাটা ইউজ করি কারণ কালো লোকেদের ওয়াশিং মেশিনে ভ্যানিশ করে হোয়াইট করে দেওয়া হয়। স্ট্রং ভ্যানিশিং পাউডার।"
মে মাসের পরেও ব্যবস্থা নেওয়ার যে হুঁশিয়ারি আধিকারিকদের দেওয়া হচ্ছে, তার কড়া জবাব দিয়ে মমতা বলেন, "মে মাসের পরে আপনি থাকবেন তো আপনার চেয়ারে? আগে সেটা ঠিক করুন। সুপার গড হয়ে গিয়েছেন, বাচ্চাদের স্পাইডারম্যান হয়ে গিয়েছেন যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন! ভোটারদের ভোলাচ্ছেন আর অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছেন।"
অত্যধিক চাপের মুখে 190 জনের বেশি ভোটকর্মীর মৃত্যু হয়েছে দাবি করে এর সম্পূর্ণ দায়ও কমিশনের ঘাড়েই চাপিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, "শোকজের একটা নোটিশ একটা মৃত্যু। 190 জনের উপর লোক মারা গিয়েছে। কোথায়? আপনার মুখ দিয়ে একটা বাক্যও সরেনি। মনে রাখবেন এই মৃত আত্মাগুলো কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর জবাব আপনি নিজের মধ্যে দিয়ে পাবেন। অন্যায় কখনও কাউকে ছাড়ে না।"
বিজেপির বিরুদ্ধে কালো টাকা ছড়ানোর মারাত্মক অভিযোগও এ দিন শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। তিনি দাবি করেন, হুগলি-সহ বিভিন্ন জেলায় বিজেপি সাংসদ ও মন্ত্রীরা খালি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসে আছেন বাড়ি বাড়ি টাকা বিলি করার জন্য। এমনকি, নির্বাচনের ঠিক আগে রাজ্যপালকে সরিয়ে দেওয়ার নেপথ্যেও বড়সড় চক্রান্ত দেখছেন তিনি। মমতার কথায়, "এর মধ্যেও অনেক কাহিনি আছে। ডাল মে কুছ কালা হ্যায় এবং আমি সেটা উদ্ধার করবই। লোকভবনটা এখন বিজেপি ভবন হবে। ওখান থেকে টাকা আমদানি-রফতানি হবে।"
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির অপব্যবহার নিয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই সরব হয়েছেন মমতা। ইডি, সিবিআই, আয়কর দফতর থেকে শুরু করে সিআইএসএফ, বিএসএফ-এর মতো কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বিজেপি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে বলে তাঁর অভিযোগ। তবে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই সব কৌশল কাজে আসবে না জানিয়ে তাঁর পরিষ্কার হুঁশিয়ারি, "যতই দেখাও ইডি-সিবিআই, ছাব্বিশের ভোটে করবে বাই বাই!" সেনার মতো নিরপেক্ষ সংস্থাকেও রাজনীতির আঙিনায় টেনে এনে পার্টি অফিস বানানো হচ্ছে বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
এ দিনের মঞ্চ থেকে রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়েও কেন্দ্রকে একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী। এক হাজার টাকায় গ্যাসের প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যে আখ্যা দিয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন, ইন্ডেন গ্যাসের আসল দাম এখন 2100 টাকা। কেন্দ্রকে ‘জুমলার সরকার, হামলার সরকার, দাঙ্গার সরকার’ বলে আক্রমণ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "গ্যাস যদি ফুরিয়ে যায়, ঘুঁটে বাটি চাটাবেন? মানুষ যদি গ্যাস না পায়, 500 টাকা ক্যাশ দিয়ে আপনি কী করবেন?"
সিএএ এবং এনআরসি ইস্যুতেও ফের নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন মমতা। ইতিহাস স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, গান্ধিজি বা নেতাজি সর্বশক্তি দিয়ে করেছিলেন, সেখানে বাংলার কোনও ভাগাভাগি ছিল না। তাঁর সাফ কথা, দেশভাগের পর যাঁরা এ দেশে এসেছেন, তাঁরা সকলেই ভারতীয় নাগরিক। ভোটের নামে যাঁদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাঁদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিজেপিকে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন তিনি। সবশেষে, বাংলার নাম বদল করার চেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করে বিজেপিকে তাঁর চরম বার্তা, "যতই কর হামলা, জিতবে কিন্তু বাংলা। আবার জিতবে বাংলা।"