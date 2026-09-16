রেজিনগরের আকাশে শিল্পের ধোঁয়া ওঠানোর দায়িত্ব বিজেপির, বার্তা শমিকের

রেজিনগরের আকাশে শিল্পের ধোঁয়া ওঠানোর দায়িত্ব বিজেপির, বার্তা শমিকের
Bengal bypolls 2026: বিজেপির পাশপাশি ঋতব্রত শিবিরের তৃণমূল প্রার্থীও এদিন মনোেনয়ন জমা দিলেন । তাঁর জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ফিরহাদ ।
Published : September 16, 2026 at 7:43 PM IST
বহরমপুর, 16 সেপ্টেম্বর: রেজিনগরের আকাশে শিল্পের ধোঁয়া উঠবে। বুধবার দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার অনুষ্ঠান থেকে এমনই আশার কথা শোনালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য। অন্যদিকে, ঋতব্রত শিবিরে নেতা ফিরহাদ হাকিম দাবি করলেন দলের প্রতীক জোড়া ফুল তাঁরাই পাবেন ।
রেজিনগর কেন্দ্রে এবার সরাসরি লড়াই হবে পাঁচ প্রার্থীর মধ্যে । আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবীরের ছাড়া আসনে তাঁর ছেলে প্রার্থী হয়েছেন আগেই । বামেদের পাশাপাশি কংগ্রেস এবং মমতা শিবিরের প্রার্থীরাও মনোনয়ন জমা দিয়েছেন । শেষ দিনে মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপির শাখারভ সরকার এবং ঋতব্রত তৃণমূলের সফিউজ্জামান শেখ ওরফে হাবিব মাস্টার ।
শাখরাভ মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শমীক । তিনি বলেন, "রেজিনগরের আকাশে শিল্পের ধোঁয়া ওঠানোর দায়িত্ব বিজেপির। মানুষকে ঠিক করতে হবে তাঁরা কী চান। মন্দির মসজিদ নিয়ে লড়বেন, 70 শতাংশ আর 30 শতাংশ নিয়ে লড়বেন না ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসে ঘরের ভাত খাবে সেটা বেছে নেওয়ার দায়িত্ব তাঁদের । তাঁদের কেন পরিযায়ী শ্রমিক হতে হবে ? তৃণমূল এখানে শিল্প হতে দেয়নি। গুজরাতের সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক অবস্থা দেখুন আর এখানকার সংখ্যালঘুদের অবস্থা দেখুন- তাহলেই সবটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা বিভাজনের রাজনীতি করব না। রেজিনগর শিল্পতালুকে শিল্প আসবেই।"
অন্যদিকে, ফিরহাদ বলেন, "আমরা নিশ্চিত তৃণমূল প্রার্থী হাবিব মাস্টার রেজিনগরের মানুষের সেবার জন্য ইতিমধ্য়েই নির্বাচিত হয়ে গিয়েছেন। কারণ মানুষ অসভ্যতা-র্বরতা এবং সাম্প্রদায়িকতা চাইছে না। জোড়াফুল প্রতীক নিশ্চিতভাবে আমাদেরই থাকবে।"
রেজিনগরে বিরাট এলাকা জুড়ে শিল্পতালুক থাকলেও এখন তা কার্যত বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রথমে 34 বছরের বামফ্রন্ট বা দেড় দশকের তৃণমূল সরকার সেই শিল্পতালুকে উদ্যোগপতিদের ডেকে আনতে পারেনি। সিন্ডিকেট রাজের আতঙ্কেই রেজিনগর শিল্পতালুকে শিল্পপতিরা,আসতে চাইছেন না । বিভিন্ন প্রশাসনিক বৈঠকে সেকথা শিল্পপতিদের অনেকে জানিয়েছেন। এদিন বহরমপুরে এসে এ প্রসঙ্গে শমিক বলেন, "বিজেপি সরকারে আসার পর সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রেজিনগরের আকাশে শিল্পের ধোঁয়া ওঠানোর দায়িত্ব বিজেপির।"
শেষ দিনে বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে সঙ্গে নিয়ে রেজিনগর উপ নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার। প্রার্থীর সঙ্গে জেলা কার্যলয় থেকে মিছিলে পা মেলালেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষও। অন্যদিকে, ঋতব্রত তৃণমূল পন্থী সফিউজ্জামান শেখ ওরফে হাবিব মাস্টারের মনোনয়ন পত্রে মিছিলে হাঁটিলেন প্রাক্তনমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অপূর্ব সারকার। দুই প্রার্থীর মনোনয়ন ঘিরে উপচে পড়ল সমর্থকদের ভিড়।