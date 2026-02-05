ETV Bharat / politics

রাজ্য বাজেটকে দিশাহীন কটাক্ষ বিরোধীদের, পালটা জবাব কুণাল ঘোষের

বৃহস্পতিবার পেশ হল রাজ্য বাজেট৷ এই বাজেটকে দিশাহীন বলে কটাক্ষ করল বিরোধীরা৷ তবে তৃণমূল কুণাল ঘোষের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন৷

BENGAL BUDGET 2026
রাজ্য বাজেটকে দিশাহীন কটাক্ষ বিরোধীদের, পালটা জবাব কুণাল ঘোষের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 5, 2026 at 9:40 PM IST

6 Min Read
কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: বাজেট নিয়ে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কটাক্ষ এই ভোট অন অ্যাকাউন্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বেকার যুবক-যুবতীদের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। পালটা তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেন৷ তাঁর কথায়, এবার নির্বাচনে ফের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্তন হবে শুধু বিরোধী দলের। এদিন বিরোধী দলনেতার পাশাপাশি অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও বাজেটকে দিশাহীন বাজেট বলে কটাক্ষ করেন।

শুভেন্দু অধিকারী

এদিন বাজেট সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘এই বাজেট দিশাহীন বাজেট। এপ্রিল-মে-জুন-জুলাই, এই সময় আদর্শ আচরণবিধি থাকে, তার ফলে কোনও টেন্ডার ওয়ার্ক অর্ডার, উদ্বোধন কিংবা উপভোক্তাদের কিছু প্রদান ইত্যাদি করা যায় না। এটাই দেশের আইন। সাধারণত এই বাজেটে এমন কিছু বলা হয়েছে, সেটা আগামী বিজেপি সরকারই বিবেচনা করবে। কারণ এই সরকারের আর বিবেচনা করা কিংবা কার্যকর করার কোনও সুযোগ নেই।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আশা কর্মী, আইসিডিএস কর্মীদের লড়াই, এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন বিভাগের কর্মী আছেন, যাঁরা সম কাজে সম বেতন পান না, তাঁদের সংসার চালানোর জন্য ন্যূনতম আর্থিক সুরক্ষা রাজ্য সরকারের দেওয়া উচিত। ফলে আজ আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের এক হাজার টাকা করে এপ্রিল মাস থেকে বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, সেটা নির্বাচন বিধি শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে কার্যত অসম্ভব।’’

Bengal Budget 2026
শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘অথচ এই হাজার টাকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের ভালো ভাবে মাছ-ভাতও জুটবে না। আজ রাজ্যে বেকার ভাতা, যুবশ্রী প্রকল্প সব কিছু উঠে গিয়েছে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাম বদলে বলা হচ্ছে, যুবসাথী প্রকল্প৷ চলতি বছরের অগস্ট মাসে এই প্রকল্প শুরু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। অথচ এই বাজেট অগস্ট মাসের বাজেট নয়। এই ভোট অন অ্যাকাউন্ট এপ্রিল-মে-জুন-জুলাইয়ের। ফলে অগস্ট মাসের কোনও প্রতিশ্রুতি এই ভোট অন অ্যাকাউন্টে করা যায় না। ফলে শিক্ষিত বেকার, পরিযায়ী শ্রমিক, মেধাযুক্ত শিক্ষিত ভাই-বোনেদের সঙ্গে কার্যত বঞ্চনা করা হয়েছে।’’

শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, ‘‘এদিন এই ভোট অন অ্যাকাউন্টে মূলত বেকার যুবক-যুবতীদের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এটা তিনি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। তাই বেকার যুবক-যুবতীদের বলব ঐক্যবদ্ধ হয়ে শপথ গ্রহণ করুন, এই সরকারকে পরিবর্তন করবেন। আমরা কথা দিচ্ছি নতুন রাজ্য সরকার গঠনের ছয় মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করব। আমরা অঙ্গীকার করছি 21টা বিজেপি রাজ্যের মতো আমরা এই রাজ্যে সুনির্দিষ্টভাবে এইসব কাজ করব। এই বাজেটে শিল্প, পরিকাঠামো উন্নয়ন, ইরিগেশন ইত্যাদি কোনও বিষয় নিয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। ভোট ব্যাংক বৃদ্ধি করতে তাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে ভুল তথ্য দিচ্ছে। বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে এই প্রকল্প নকল করা হয়েছে।’’

নওশাদ সিদ্দিকী

নওশাদ সিদ্দিকীও বাজেটকে দিশাহীন বাজেট বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘‘ভাতাতেই সীমাবদ্ধ এই বাজেট। রাজ্যের নতুন শিল্প, বেকার যুবকদের জন্য চাকরি কিংবা কর্মসংস্থান এই সংক্রান্ত বাজেটে কোনও উচ্চারণ ছিল না। শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে ধ্বংস হচ্ছে, সেটাকে রুখে অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত কোনও ভাবনাচিন্তা বাজেটে ছিল না। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শুধুমাত্র স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের উপরেই দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়েছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিনামূল্যে পাওয়ার কোনও দিশা দেখা যায়নি। সরকারি কর্মচারীরা হকের ডিএ পাচ্ছেন না। শুধু ভোটের জন্য চমক দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষিত বেকার যুবকদের দুর্ভাগ্য বাড়ছে। তাঁদের কাজের ব্যবস্থার জন্য কোনও উদ্যোগ নেই এই বাজেটে। এই বাজেট শুধু ভোটমুখী বাজেট।

তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ‘‘যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, তাতে মানুষের হাতে কম করে হাজার পাঁচেক টাকা দেওয়া হোক, তার বিনিময়ে রাজ্য কাজ বুঝে নিক। আমরা চাই কাজের মূল্যায়ন হোক। সম কাজে সম বেতন এই গাইড লাইন মেনে মূল্যায়ন করা হোক। আজ রাজ্যে বেকারত্বের হার বেড়ে যাচ্ছে বলে দেড় হাজার টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা কিন্তু কাজ চাই। পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, সেটা গিমিক ছাড়া কিছু নয়। আজ ভোটের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সওয়াল করছেন। অথচ যে রাজ্যে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন, না সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়েছেন, না চিফ সেক্রেটারি গিয়েছেন। কেউ যাননি। এসব নাটক ছাড়া কিছু নয়। আমরা ক্ষমতায় এলে প্রতি পরিবার পিছু চাকরির ব্যবস্থা করব। এই বাজেট দিশাহীন বাজেট।’’

হুমায়ুন কবীর

জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘‘রাজ্যের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেট কার্যকর করার সুযোগ আর বর্তমান সরকার পাবে না। এই সব গালভরা প্রস্তাব বাংলার মানুষকে উনি শুনিয়েছেন। তা বাস্তব রূপ পাবে না। এপ্রিল মাস থেকে আশাকর্মী থেকে অন্যান্য কর্মীদের মাত্র এক হাজার টাকা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সম্ভবত এই এপ্রিল মাসেই এই সরকারের বিদায় ঘণ্টা বেজে যাবে। তারপর তাদের গালভরা প্রস্তাবের কার্যকারিতা থাকবে না। তারা আর কোনও সুযোগ পাবে না।’’

কুণাল ঘোষ

এদিকে বাজেট নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষকে পাত্তা না দিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘বিরোধী দল নিয়ে কিছু বলার নেই৷ তারা এখনও বিরোধী পরে আরও কম সংখ্যক নিয়ে বিরোধী হবে। কোন খাতে কত টাকা খরচ হবে, রাজ্য সরকার সেটা করবে, আর বিরোধীরা শুধু দেখে যাবে। বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা দিয়ে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। যেভাবে পরিকাঠামো খাতে, কর্মসংস্থানের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে, সেগুলো নজিরবিহীন কাজ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও যেভাবে রাজ্য সরকারের ফান্ড থেকে বিভিন্ন শাখার মানুষকে আর্থিক সামাজিক সুরক্ষা দিয়েছেন, তা নিয়ে কোনও কথা বলার জায়গাই নেই। যাঁদের চাকরি পেতে দেরি হচ্ছে, তাঁদের জন্যও প্রকল্প আনা হয়েছে।’’

Bengal Budget 2026
কুণাল ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র আরও বলেন, ‘‘আসলে বিরোধীরা ভয় পেয়ে গিয়েছে। এই বাজেটে মানুষের এত উপকার হবে যে যাঁরা বিরোধীদের ভোট দিতেন, তাঁরাও তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন। এই বাজেট মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বাজেট। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাংলার মহিলাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে। তখন তারা বিরোধিতা করেছিল। পরে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো এই প্রকল্পকে নকল করেছে। আসলে বিরোধীরা নিজেরাই দিশাহীন। তখন তারা এর বিরোধিতা করে এই প্রকল্পকে ভিক্ষা দেওয়া বলে কটাক্ষ করেছিল। অথচ তাদের বাড়ির লোকজন এই সব প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এই বাজেট বাংলাকে পুনরুজ্জীবনের বাজেট। আশা কর্মী থেকে যাঁরা ডেলিভারি বয়, তাঁদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে। বিভিন্নস্তরের মানুষের আর্থিক সুরক্ষা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস 250 পার করে 260-270 আসন পেতে চলেছে। এটা বিরোধীরা বুঝতে পেরে গিয়েছে। তাই তারা ভয় পেয়ে ভুলভাল কথা বলতে শুরু করেছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই থাকবেন। সেখানে পরিবর্তন হবে না। বিজেপি গো হারা হারবে। পরিবর্তন হবে শুরু বিরোধী দলের। বিরোধী দলনেতা হওয়ার জন্য যে ক’জন বিধায়কের স্বীকৃতি দরকার, সেই সংখ্যাটাও বিজেপি পাবে না।’’

