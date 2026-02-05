ETV Bharat / politics

আমরা কোর্টেও জিতি, ভোটেও জিতি - বিধানসভায় শুভেন্দুকে তোপ মমতার

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক ইস্যুতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিরোধী দল বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন৷

বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীকে তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 5, 2026 at 4:21 PM IST

কলকাতা, 5 ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন বৃহস্পতিবার সাক্ষী থাকল এক নজিরবিহীন বাগযুদ্ধের। রাজ্যপালের ভাষণের ওপর জবাবি বক্তৃতার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ ও রাজনৈতিক তরজায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভার কক্ষ। বিরোধী দলনেতাকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমরা কোর্টেও জিতি, আমরা ভোটেও জিতি।”

এদিন বিতর্কের সূত্রপাত হয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য চলাকালীন। রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বলতে গিয়ে তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। শুভেন্দু অভিযোগ করেন, রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিরোধী দলনেতা হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তাঁকে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাঁর দাবি, গত কয়েক বছরে তাঁকে অন্তত 106 বার আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে নিজের অধিকার ও বিরোধীদের কণ্ঠস্বর বজায় রাখার স্বার্থে।

তিনি মমতার অতীত রাজনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিরোধী নেত্রী ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গেই ছিলাম। তখন তো তাঁকে এতবার কোর্টে যেতে দেখিনি।” পাশাপাশি, বিধানসভায় ‘সাব-জুডিস’ বা বিচারাধীন বিষয় (SIR) নিয়ে আলোচনা সংক্রান্ত নিয়ম নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর যুক্তি ছিল, যে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন বলে তাঁকে বলতে দেওয়া হয়নি, সেই একই বিষয় শাসক দলের বিধায়করা কী করে আলোচনার মধ্যে আনছেন? বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির সিদ্ধান্ত অমান্য করা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

শুভেন্দুর এই অভিযোগের পরেই আসরে নামেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের আক্রমণের জবাব দেন। তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধীরা উন্নয়নমূলক রাজনীতি বা গঠনমূলক সমালোচনা না করে কথায় কথায় আদালতের ভয় দেখাচ্ছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের কিছু আইনি সাফল্যের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি জানান, সরকার পক্ষ আইনি লড়াই লড়তেও জানে এবং জিততেও জানে।

এরপরই বক্তৃতার মেজাজ আরও চড়া করে শুভেন্দুর দিকে সরাসরি আঙুল তুলে কটাক্ষ করেন মমতা। বিরোধী দলনেতা অনেক বিষয় না-জেনেই কথা বলেন, এমন ইঙ্গিত করে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, “আপনার দিকে আঙুল তুলে মানুষ বলবে, জানেই না কিছু!” এখানেই থেমে থাকেননি তিনি, বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “আপনারা দেখতে থাকুন, এবারে অনেকে সিট হারাবেন।”

আদালত ও ভোটের লড়াই ছাড়াও মমতার বক্তৃতায় এদিন কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের বিষয়টিও প্রবলভাবে উঠে আসে। তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার প্রতি বঞ্চনা করছে। বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ এবং সিআইএসএফ-এর জন্য অতিরিক্ত জমির দাবি নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি, ভিন রাজ্যে বাঙালিদের ওপর হামলার ঘটনায় বিরোধীরা কেন নীরব থাকেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, বিভিন্ন জল প্রকল্প এবং কেন্দ্রীয় ফান্ডের বকেয়া টাকা না-পাওয়ার অভিযোগ তুলে ফের মোদি সরকারের 'ডবল ইঞ্জিন' তত্ত্বকে নিশানা করেন তিনি।

বক্তৃতার শেষ লগ্নে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বিখ্যাত রাজনৈতিক স্লোগানটি ফের শোনা যায়। বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে মমতা বলেন, “আপনারা জিরো ছিলেন, জিরো থাকবেন। বাংলা হিরো ছিল, হিরো থাকবে।”

