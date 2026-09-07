মোদির জীবন-জনকল্যাণকর কাজ বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ বিজেপি'র
সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে টানা 25 বছর পার করতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই উপলক্ষ্য়ে দেশজুড়ে বিজেপি ‘প্রধানমন্ত্রী সেবা সংকল্প অভিযান’ করবে ৷
Published : September 7, 2026 at 4:30 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর হাত দিয়ে শুরু হওয়া জনকল্যাণকর প্রকল্পগুলির বিস্তারিত তথ্য পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ৷ পাশাপাশি তারা বাংলার মানুষকে জানাবে, গত 12 বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার থাকার কারণে কেন্দ্রের কোন কোন প্রকল্প থেকে এই রাজ্যের বাসিন্দারা বঞ্চিত হয়েছেন ৷ সোমবার একথা জানান বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ৷
মোদির জন্য বিশেষ কর্মসূচি বিজেপির
2001 সালের 7 অক্টোবর ৷ গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদি ৷ তার পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে টানা 13 বছর এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 12 বছর কাটিয়ে ফেলেছেন তিনি ৷ যেকোনও সরকারের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে টানা 25 বছর পূর্ণ করতে চলেছেন মোদি ৷ ঠিক একমাস পর আগামী 7 অক্টোবর মোদির প্রশাসনিক পদে থাকার রজতজয়ন্তী হবে ৷ সেই উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ৷ নাম- প্রধানমন্ত্রী সেবা সংকল্প অভিযান ৷
সেই কর্মসূচি নিয়েই সােমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিজেপি'র রাজ্য সভাপতি ৷ সেখানেই তিনি জানান, এই কর্মসূচির মাধ্য়মে বাংলার ঘরে ঘরে কী কী তথ্য পৌঁছে দিতে চায় বিজেপি ৷ পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘‘আমাদের দেশে অনেকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ৷ কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে 25 বছর প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে থাকার গৌরব একমাত্র নরেন্দ্র মোদির ।’’
আগামী 17 সেপ্টেম্বর নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন ৷ সেদিনই এই কর্মসূচির সূচনা করে হচ্ছে বলে জানান শমীক ৷ তিনি আরও জানান, একমাস ধরে এই কর্মসূচি চলবে ৷ শেষ হবে আগামী 17 অক্টোবর ৷ জেলা নেতৃত্বকে এই কর্মসূচির বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করতে বলা হয়েছে ৷ তারা এই বিষয়ে রাজ্য নেতৃত্বকে জানাবে আগামী 9 ও 10 সেপ্টেম্বর ৷
প্রধানমন্ত্রী সেবা সংকল্প অভিযান
এই কর্মসূচিতে আগামী 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হবে দেশজুড়ে । প্রত্যেক বুথে অন্তত 25টা করে প্রদীপ জ্বালানো হবে । এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করা হবে ৷ এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর 25 বছরের প্রশাসনিক যাত্রা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রকাশ করা হবে একটি তথ্যচিত্র ও থিম সং । ‘নমো সেবা গাথা’-র মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনিক কর্মযজ্ঞ এবং জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ তুলে ধরা হবে । শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তাঁর সুস্থ শরীর, দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করে রাজ্যের প্রতিটি বুথে অন্তত 25টি প্রদীপ প্রজ্বলনের উদ্যোগ নেওয়া হবে । ইতিমধ্যেই দলীয় কর্মীরা এই কর্মসূচির প্রস্তুতি শুরু করেছেন ।’’
এছাড়া জেলা ও মণ্ডলস্তরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’ করবে বিজেপি ৷ ‘সেবায় আমার অবদান’ কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক কাজে যুক্ত করা হবে । নিজের এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানো, নদী ও জলাধার সংস্কার, জল সংরক্ষণ, বর্জ্য পৃথকীকরণ-সহ বিভিন্ন কাজে মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে ।
শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘শুধু রাজনৈতিক প্রচার নয়, এই একমাসকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটি সেবামূলক অভিযান হিসেবেও গড়ে তোলা হবে । 140 কোটি মানুষের দেশে সরকারের পক্ষে প্রতিটি সমস্যার সমাধান একা করা সম্ভব নয় । সমাজের মানুষকে সরকারি উদ্যোগের অংশীদার করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে । সেই ভাবনা থেকেই এই কর্মসূচি ।’’
সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে আয়োজন করা হচ্ছে ‘সেবা সেতু অভিযান’ ৷ তিন দিনের বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত যোগ্য মানুষদের সহায়তা করা হবে । প্রত্যেক ব্লকে এই শিবির হবে এবং পরবর্তীতে তা বুথস্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে । আবেদনপত্র পূরণ, ডিজিটাল প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করা হবে । আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা যোজনা, বার্ধক্যভাতা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের যোগ্য উপভোক্তারা যাতে কোনও কারণে সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করার জন্য দলীয় কর্মীরা কাজ করবেন ।
শিশুদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি এবং বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে । দেশের বিপুল সংখ্যক শিশুকে এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে । তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবনী প্রতিভাকে উৎসাহিত করতে কলকাতা-সহ পাঁচটি শহরে সায়েন্স কংগ্রেস আয়োজন করা হবে । দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকদের এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে । কলেজগুলিকেও এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা হবে । তাঁদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর 25 বছরের প্রশাসনিক যাত্রা এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় উদ্যোগকে মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পে উপকৃত পরিবারগুলির জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন এসেছে, তা তুলে ধরতে 25 লক্ষ উপভোক্তা পরিবারের সাফল্যের কাহিনি সংগ্রহ ও প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হবে । সামাজিক মাধ্যম, ইনস্টাগ্রাম এবং গণমাধ্যমে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনের কাহিনি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে ।
শমীক ভট্টাচার্য জানান, ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 25 বছরের প্রশাসনিক যাত্রা, তাঁর বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ এবং সেই উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনে আসা পরিবর্তন মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে ।
একই সঙ্গে এই এক মাসকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সেবামূলক কাজে যুক্ত করার একটি বৃহৎ সামাজিক কর্মসূচিতে পরিণত করার লক্ষ্য রয়েছে । বুথস্তর পর্যন্ত দলের কর্মীরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যোগ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করবেন ।
প্রধানমন্ত্রী কি আসবেন ?
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এই এক মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আনার কোনও পরিকল্পনা রয়েছে কি না, জানতে চাওয়া হয় ৷ তিনি বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রীকে আনার চেষ্টা করা হয় না ৷ প্রধানমন্ত্রী নিজেই বিভিন্ন রাজ্যে যান । এই মুহূর্তে তাঁর সফর সম্পর্কে দলের কাছে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই ।’’
তৃণমূলকে তোপ শমীকের
এই কর্মসূচির ঘোষণা করতে গিয়ে নাম না করে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন শমীক ভট্টাচার্য ৷ তাঁর অভিযোগ, পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের অসহযোগিতার কারণে এবং রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় জনকল্যাণমূলক প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি । তিনি বিশেষভাবে পিএম সূর্য ঘর, মুফত বিজলি যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা এবং কিষাণ সম্মান নিধি-র প্রসঙ্গ তুলে ধরেন । তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের যোগ্য মানুষ যাতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর মাধ্যমে সেই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে ।
গেরুয়া বঙ্গ থেকে জিন-জি ও বাঙালির খাদ্যাভাস নিয়ে কী বলছেন শমীক ?
‘গেরুয়া বঙ্গ’ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘বিজেপি ‘গেরুয়া বঙ্গ’ শব্দবন্ধে বিশ্বাস করে না । গেরুয়া ত্যাগের প্রতীক এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বহমানতার প্রতীক । তাই ‘গেরুয়া ঝড়’, ‘গেরুয়া প্রতীক’ বা ‘শিক্ষার গৈরিকীকরণ’এর মতো শব্দবন্ধ বিজেপি গ্রহণ করে না ।’’
জেন-জি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘তরুণ প্রজন্মকে সমাজের অন্য অংশ থেকে আলাদা করে দেখার মানসিকতা ঠিক নয় । তাঁদের প্রশ্ন করার অধিকার এবং নিজেদের ভাষায় নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে । একটি গণতান্ত্রিক দেশে তরুণরা সামাজিক সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করছেন, আলোচনা করছেন এবং প্রতিবাদ করছেন ৷ এটি গণতন্ত্রের জন্য ইতিবাচক বিষয় । বিজেপি তরুণদের এই প্রশ্ন করার অধিকারকে খর্ব করবে না ।’’
বাঙালির খাদ্যাভ্যাস নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে কে কী খাবেন বা কী পরবেন, তা নিয়ে বিজেপির কোনও বক্তব্য নেই ।’’ বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর নিরামিষ খাওয়ার আবেদন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘একজন সাধক হিসেবে তিনি তাঁর মতামত বা পরামর্শ দিতে পারেন । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কী খাবেন, সেই সিদ্ধান্ত বাঙালির নিজস্ব বিষয় ।’’
শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, ‘‘বাঙালি যে সংস্কৃতি ও অভ্যাসে অভ্যস্ত, সে অনুযায়ীই চলবে । কেউ মাছ-মাংস খাবেন, কেউ নিরামিষ খাবেন, এটি ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় । কাউকে কী খেতে হবে, তা নির্ধারণ করে দেওয়া বিজেপির অবস্থান নয় ।’’