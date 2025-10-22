ETV Bharat / politics

বঙ্গজুড়ে CAA শিবিরের ভাবনা পদ্ম শিবিরের; তৈরি হল ব্লু প্রিন্ট

আজ বিজেপি সল্টলেকের কার্যালয় বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় CAA শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে বঙ্গ বিজেপির।

Bengal BJP CAA Camp
রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় CAA শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে বঙ্গ বিজেপির (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 22, 2025 at 9:55 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 22 অক্টোবর: একদিকে যখন দেশজুড়ে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে তুঙ্গে রাজ্য রাজনীতি তখনই CAA শিবির চালু করতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি ৷ এই নিয়েই আজ বিজেপি সল্টলেকের কার্যালয় বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় CAA শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে বঙ্গ বিজেপির।

রাজ্যের বিজেপির সাংসদ থেকে শুরু করে বিধায়ক এমনকি বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বি এল সন্তোষ উপস্থিত ছিলেন আজকের বৈঠকে। এছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুনীল বনশল, অমিত ম্যালব্য, সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকেই। রাজ্যজুড়ে CAA শিবির করার পাশাপাশি, স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের কাজে কোনও গাফিলতি করা যাবে না। সম্প্রতি দলের নেতা কর্মীদের এই নির্দেশ দিয়েছেন পদ্ম শিবিরের সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। যদিও শারীরিক অসুস্থতার জন্য এদিনের বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

একদিকে যখন স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে শাসক বিরোধীর মধ্যে চলছে তুমুল তরজা, তখনই CAA রাজনীতিতে শান দিতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি। তাই ওপার বাংলা থেকে আসা হিন্দু-সহ অমুসলিমদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য তাঁদের CAA-এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাইয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করতে চাইছে পদ্ম শিবির। জানা গিয়েছে যে, রাজ্যজুড়ে প্রায় সাতশোরও (700) বেশি CAA শিবির করতে চাইছে বিজেপি। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে এই শিবির করার ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়ার কথা আজকের বৈঠকে আলোচনা হয়।

সবেমাত্র হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে গতকালই বাড়ি ফিরেছেন শমীক ভট্টাচার্য। চিকিৎসকদের পরামর্শে আরও কিছুদিন বাড়িতে বিশ্রাম নিতে হবে তাঁকে। তাই তাঁর বাড়িই এখন তাঁর অফিস ও পার্টি অফিস। ফোন ও অনলাইনে দফায় দফায় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। রাজ্যের পুরোনো কর্মী, জেলা সভাপতি এবং বুথ স্তরের এজেন্ট বা BLA-2-দের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকা নেতাদের নিয়ে তেমনই একটি ভার্চুয়াল বৈঠকে শমীক ভট্টাচার্য SIR নিয়ে স্পষ্ট বার্তা যে, রাজ্যে একবার SIR চালু হয়ে গেলে এই কাজে দলের নেতা কর্মীদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে ৷ এই সংক্রান্ত কোনও কাজে কোনও রকম ঢিলেমি করা চলবে না। কর্মীরা যেন SIR-কে একেবারে 'do or die' মিশন হিসেবে বিবেচনা করেন। কারণ, এই কাজে কর্মীদের গাফিলতি হলে রাজ্যে সংগঠনের ভিত নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে।

বিজেপির জন্য এই রাজ্যে SIR সফল ভাবে সম্পন্ন হওয়াটা যে ঠিক কতটা জরুরি সেটা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন যে, এই রাজ্যে SIR-এর কাজ ঠিক মতো এগোচ্ছে কি না সেটা যদি নিশ্চিত করা না যায় তাহলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর এবং সুসজ্জিত পার্টি অফিস আর থাকবে না। বিহারের পর এবার দেশজুড়ে যে কোনও দিন চালু হয়ে যেতে পারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR। ইতিমধ্যেই SIR নিয়ে প্রাথমিক কাজ সেরে রাখছে রাজ্যগুলি। 2003 সালের পর প্রায় 23 বছর পর আবারও দেশে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন করা হতে চলেছে। এই নিয়ে এখন একেবারে উতপ্ত রাজ্য রাজনীতি। একদিকে যেমন স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন যাতে চালু না হয় সেই নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে শুরু করে কংগ্রেস, অন্যদিকে SIR আবহে রাজনৈতিক ফসল তুলতে চাইছে বিজেপি।

