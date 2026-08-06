'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির প্রস্তুতিতে তৎপরতা, শাহকে আনার ভাবনা বঙ্গ বিজেপির
9 থেকে 17 অগস্ট পর্যন্ত দেশজুড়ে বিজেপির 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিকে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাত্মকভাবে সফল করতে কোমর বেঁধে নেমেছে রাজ্য নেতৃত্ব ৷
Published : August 6, 2026 at 6:39 PM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে এ বার শুধু জাতীয় পতাকা উত্তোলন নয়, রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট করতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি । 9 থেকে 17 অগস্ট পর্যন্ত দেশজুড়ে বিজেপির 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিকে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাত্মকভাবে সফল করতে কোমর বেঁধে নেমেছে রাজ্য নেতৃত্ব । আর সেই কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকুক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এমনই ইচ্ছা রাজ্য বিজেপির ।
দলীয় সূত্রের খবর, রাজ্য নেতৃত্বের তরফে দিল্লিতে প্রস্তাব পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে । পরিকল্পনা, কর্মসূচির মধ্যে অন্তত একদিন বাংলায় এসে একটি বড় জনসভা বা তিরঙ্গা অভিযানে অংশ নিন অমিত শাহ । পাশাপাশি একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকেও রাজ্যে আনার ভাবনা রয়েছে । বিজেপির মতে, স্বাধীনতার আবেগকে সামনে রেখে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি দেশপ্রেমের বার্তা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়াই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য । তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিকে বড় মাপে পালন করে নিজেদের জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বার্তাকেও আরও জোরালো করতে চাইছে গেরুয়া শিবির ।
রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে প্রতিটি জেলায় এই কর্মসূচিকে গণ-অভিযানের রূপ দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে । শুধু জেলা সদর নয়, প্রত্যন্ত গ্রাম, চা-বাগান এলাকা, সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে শুরু করে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যন্ত জাতীয় পতাকা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে । প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করবেন দলের কর্মী-সমর্থকেরা ।
এ বারের কর্মসূচির রাজ্য দায়িত্বে রয়েছেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ । তাঁকে সহযোগিতা করবেন অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনালি মুর্মু সোরেন, মহাদেব সরকার এবং ফাল্গুনী পাত্র । ইতিমধ্যেই জেলা কমিটিগুলিকে বিস্তারিত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে । প্রতিটি জেলায় তিরঙ্গা মিছিল, পদযাত্রা, মোটরবাইক র্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের আসরের আয়োজন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । একই সঙ্গে দলীয় কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জাতীয় পতাকা পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে ।
বিজেপি সূত্রের দাবি, বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই বিপুল সংখ্যায় জাতীয় পতাকা সংগ্রহ করা শুরু হয়েছে। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা সাধারণ মানুষের হাতে সেই পতাকা তুলে দেবেন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের নিয়ম সম্পর্কেও সচেতন করবেন । দল মনে করছে, এতে একদিকে যেমন স্বাধীনতা দিবসের আবহ আরও জোরদার হবে, তেমনই মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগও বাড়বে ।
অন্যদিকে, শুধু দলীয় স্তরেই নয়, সরকারি স্তরেও এ বছর 'হর ঘর তিরঙ্গা' পালনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সমস্ত অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব, সচিব, জেলাশাসক এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনারের কাছে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে । সেখানে জাতীয় ঐক্য, দেশপ্রেম এবং জন-অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি দফতর, পঞ্চায়েত, পুরসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যুব সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ব্যবসায়িক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষকে এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, প্রশাসনিক উদ্যোগ এবং বিজেপির সাংগঠনিক কর্মসূচি - দুই মিলিয়ে এ বার পশ্চিমবঙ্গে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান আগের তুলনায় অনেক বড় পরিসরে হতে চলেছে । সেই আবহে অমিত শাহের সম্ভাব্য সফর হলে তা শুধু কর্মসূচির গুরুত্বই বাড়াবে না, স্বাধীনতা দিবসের আগে রাজ্যের রাজনৈতিক পারদও আরও চড়িয়ে দিতে পারে ।
সব মিলিয়ে, স্বাধীনতার 79তম বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে 'হর ঘর তিরঙ্গা'কে ঘিরে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক, দুই ক্ষেত্রেই বড় প্রস্তুতি শুরু করেছে বিজেপি । এখন নজর, দিল্লি শেষ পর্যন্ত অমিত শাহের সফরে সবুজ সংকেত দেয় কি না ।