বিধানসভা ভোটে পাহাড়ের 3 আসনে অনীতকে সমর্থন তৃণমূলের, প্রার্থী নিয়ে বিপাকে বিজেপি

বিধানসভা ভোটে পাহাড়ের 3 আসনে অনীতকে সমর্থন তৃণমূলের, প্রার্থী নিয়ে বিপাকে বিজেপি
কয়েকমাস পরই বিধানসভা নির্বাচন৷ তার আগেই পাহাড়ের রাজনীতির উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে৷
Published : December 16, 2025 at 7:35 PM IST
দার্জিলিং, 16 ডিসেম্বর: কয়েকমাস পরই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন৷ সেই ভোটে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের প্রতীকে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাহাড়ের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি। এতদিন তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপিকে সমর্থন কিংবা এই দুই দলের টিকিটেই পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলির নেতাদের লড়তে দেখা যেত৷ এবার সেই পরিস্থিতির বদল চাইছেন তাঁরা৷
কিন্তু বদল চাইলেই তো হল না! তা বাস্তবে কার্যকর করা সহজ নয়৷ কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে থাকা ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার স্বীকৃতি থাকলেও বিজেপির সঙ্গে থাকা দলগুলি রাজনৈতিক স্বীকৃতি হারিয়েছে৷ ফলে তাদের বিজেপির প্রতীকেই লড়তে হবে৷
এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চাকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে৷ অন্যদিকে বিজেপি পড়েছে অথৈ জলে৷ গেরুয়া শিবিরের শরিক একাধিক আঞ্চলিক দল একই আসনের দাবি করছে৷ এর ফলে বিজেপির সঙ্গে থাকা আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে বাড়তে পারে দূরত্ব৷
কিন্তু পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলি কেন চাইছে নিজস্ব প্রতীকে লড়তে? জানা গিয়েছে, পাহাড়ে রাজ্যের শাসকদলের ছবিটা খুব একটা ভালো নয়। অনীত থাপার শিবির থেকে প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়া ফুল চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে প্রতিবারই তারা পরাস্ত হয়েছে। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না-করায় জিএনএলএফ, বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মতো দাপুটে দলগুলোর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন।
এই পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক দলগুলি অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে৷ তাই এবার তারা নিজেদের প্রতীকে লড়তে চাইছে৷ সেই কারণে এবার পাহাড়ের তিনটি আসনে নিজেদের প্রতীকে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনীত-শিবির। 2021 সালের পাহাড়ের তিনটি আসনের মধ্যে দু’টিতে বিজেপি জিতেছিল৷ আর একটিতে (কালিম্পং) নির্দল হিসেবে লড়ে জিতেছিলেন অনীত-শিবিরের প্রার্থী৷ সেই বিষয়টি মাথায় রেখে এবার অনীতের প্রস্তাবে ছাড়পত্র দিয়েছে রাজ্যের শাসকদলের নেতৃত্ব। পাহাড়ের ওই তিন আসনে এবার অনীত থাপাকে সমর্থন জানাবে তৃণমূল কংগ্রেস।
অনীত থাপা বলেন, "পাহাড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীককে পাহাড়বাসী সেভাবে পছন্দ করে না। যে কারণে প্রতিবার আমরা পরাজিত হয়েছি। তাই এবার আমরা নিজেদের মতো করে নিজেদের প্রতীকে লড়াই করব। তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের সমর্থন করবে।"
শিলিগুড়ি মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির সদস্য গৌতম দেব বলেন, "পাহাড়ের তিনটে আসনে অনীত থাপারা নিজেদের মতো করে লড়বে। আমরা সমর্থন করব। পাহাড়ে আমরা এর আগে নির্বাচনগুলোতে অনেকভাবে লড়াই করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু জিততে পারিনি। তাই এবার তারা লড়বে।"
এদিকে পাহাড়ে এনডিএ জোট শরিক জিএনএলএফ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, সিপিআরএম-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা বরাবর বিজেপির প্রতীকে লড়াই করে এসেছে। 2009 সাল থেকে জিএনএলএফ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা-সহ অন্যান্য এনডিএ শরিক দলগুলো বিজেপিকে সমর্থন করে পদ্ম-প্রতীকে লড়াই করে এসেছে। তবে 2011 সাল থেকে 2016 পর্যন্ত বিজেপি বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাকে সমর্থন করেছে। কিন্তু 2019 বিধানসভা উপনির্বাচন ও 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রতীকে লড়াই করেছিল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। একুশে দার্জিলিং ও কার্শিয়াং বিধানসভা আসনে জয়লাভ করে বিজেপি৷
এবারও বিজেপিকেই লড়তে হবে৷ কারণ, গেরুয়া শিবিরের শরিকদের রাজনৈতিক স্বীকৃতি বাতিল হয়েছে৷ তাই প্রার্থী আঞ্চলিক সংগঠন থেকে হলেও তাদের বিজেপির প্রতীকেই লড়াই করতে হবে। আর এখানেই বিপাকে পড়েছে পদ্ম-শিবির। কোন আসন, কোন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলকে ছাড়া হবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে টানাপোড়েন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিম্পং ও দার্জিলিং বিধানসভা আসনে প্রার্থী দিতে চাইছে বিমল গুরুংয়ের মোর্চা। আর অন্যদিকে, দার্জিলিং ও কার্শিয়াং আসনে প্রার্থী দিতে চাইছে জিএনএলএফ।
এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের দু’বারের বিজেপি বিধায়ক তথা জিএনএলএফের সম্পাদক নীরজ জিম্বা বলেন, "আমাদের অর্থাৎ আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোকে টিকে থাকতে হলে নির্বাচনে লড়াই করতে হবে। আমরা বিজেপির সঙ্গে জোটে রয়েছি। বাকিটা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"
গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সম্পাদক রোশন গিরি বলেন, "প্রতি নির্বাচনে আমরা বিজেপিকে সমর্থন জানিয়ে এসেছি। এবার বিজেপি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোকে সমর্থন করুক।" বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "এখনও এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। আমরা প্রত্যেক আঞ্চলিক দলের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেব।"