আইএসএফের সঙ্গে জোট নির্ধারিত, হুমায়ুনকে নিয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নয়: সেলিম

শুক্রবার সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন৷ সেখানে জোট প্রসঙ্গে একাধিক বিষয়ে নিজের মতামত দেন৷

Bengal Assembly Elections 2026
আইএসএফের সঙ্গে জোট নির্ধারিত, হুমায়ুনকে নিয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নয়: সেলিম (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 6, 2026 at 6:03 PM IST

3 Min Read
শিলিগুড়ি, 6 ফেব্রুয়ারি: 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআইএম তথা বামফ্রন্ট কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ-এর সঙ্গে জোট করে লড়াই করেছিল৷ এবারও কি সেটাই হবে, এই প্রশ্ন বঙ্গ রাজনীতিতে অনেকদিন ধরেই ঘুরছিল৷ বৃহস্পতিবার কংগ্রেস একা লড়াইয়ের বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে৷ আর আইএসএফ-এর অবস্থান শুক্রবার স্পষ্ট করে দিলেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম৷ জানিয়ে দিলেন যে নওশাদ সিদ্দিকীরা এবারও তাঁদের সঙ্গেই ভোটের ময়দানে নামছেন৷

একই সঙ্গে আরও একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠেছে, বামেরা কি এবার হুমায়ুন কবীরের জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে হাত মেলাবে? বিষয়টি আলোচনারস্তরে রয়েছে বলে জানিয়েছেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক৷

আইএসএফের সঙ্গে জোট নির্ধারিত, হুমায়ুনকে নিয়ে এখনই সিদ্ধান্ত নয়: সেলিম (ইটিভি ভারত)

শুক্রবার শিলিগুড়িতে দার্জিলিং জেলা সিপিএমের দলীয় কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন মহম্মদ সেলিম৷ সেখানে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের জোটের বিষয়ে খোলসা করেন তিনি৷ সেখানে আইএসএফ-এর সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক বলেন, ‘‘আইএসএফের সঙ্গে জোট হয়েছে। তারা আগে চিঠি দিয়েছিল। দু'দফায় বৈঠক হয়েছে। এখন খালি আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা চলছে।"

Bengal Assembly Elections 2026
আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী (নিজস্ব ছবি)

এদিকে জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে সম্প্রতি বৈঠক করেন মহম্মদ সেলিম৷ তার পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে তাহলে কি হুমায়ুনও এবার বৃহত্তর বামজোটের মধ্যে আসবে? এই নিয়ে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্য, "যেদিন হুমায়ুনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তখনই যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি সিপিআইএমের সঙ্গে জোটে আগ্রহী। তবে আলোচনা মানেই জোট নয়। আগে আমরা সিপিআইএমে দলের মধ্যে আলোচনা করব। তারপর শরিকদের সঙ্গে আলোচনা হবে। আলোচনা ফলপ্রসূ হলে জোট হবে।"

Bengal Assembly Elections 2026
জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের আগে রোডম্যাপ তৈরি করতে বৃহস্পতিবার থেকে বামফ্রন্ট ও বাম শরিক দলগুলোর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক সিপিআইএম-এর। সেই বৈঠকেও হুমায়ুন প্রসঙ্গ ওঠে৷ সূত্রের খবর, এই নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেলিমের বাকবিতণ্ডাও হয়৷ তার পর বৈঠক ছেড়ে বেরিয়েও গিয়েছিলেন নরেন চট্টোপাধ্যায়৷ কারণ, বাম শরিকদের অনেকেই সেলিম-হুমায়ুনের বৈঠক নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে৷ তাই সেলিমের বক্তব্য অনুযায়ী ফ্রন্টের অন্দরে এই নিয়ে আলোচনা কতটা ফলপ্রসূ হবে, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে৷

এদিকে কংগ্রেসে প্রসঙ্গে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক বলেন, "কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের জোট ছিল না। আমাদের আসন সমঝোতা ছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেস ও সিপিএমের কোনও যৌথ কর্মসূচি হয়নি। কংগ্রেসের নতুন রাজ্য সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেন না। তখনই সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর পরে তারা জানিয়ে দেয় একা লড়বে। সেই মতো আমরাও 294টি আসনেই লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রথমে সিপিআইএম, তারপর বামফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট শরিকদের সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা হবে।’’

Bengal Assembly Elections 2026
সাংবাদিক বৈঠকে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক (নিজস্ব ছবি)

আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে সিপিআইএম সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে বিধানসভাভিত্তিক কমিটি তৈরি করছে সিপিআইএম। তার পর সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কমিটির আবার শাখা কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। নির্বাচনের আগে প্রত্যেক বিধানসভায় পথসভা, মিটিং ও প্রচারে নামবে সিপিআইএম।

Bengal Assembly Elections 2026
সাংবাদিক বৈঠকে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট ভাঙা নিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "দু’টো দলই আসন সমঝোতা করে লড়েছিল। কেউই জিততে পারেনি। সিপিএম জোট করতে আগ্রহী, কংগ্রেস আগ্রহী নয়। মহম্মদ সেলিম হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বৈঠক করছেন। দলের অন্যরা তাঁর বিরোধিতা করছে। কিন্তু মহম্মদ সেলিম বৈঠক চালিয়ে যাচ্ছেন। দু’টোই ভিন্ন রাজনৈতিক দল। তাই তাদের নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যাথা নেই। আমরা সারাবছর মানুষের কাছে থাকি।"

