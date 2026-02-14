ETV Bharat / politics

বিধানসভা নির্বাচন 2026: মুর্শিদাবাদ দখলে বড় পদক্ষেপ মমতার!

জঙ্গিপুর ও বহরমপুরের কোর কমিটি ঘোষণা করল তৃণমূল

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)
Published : February 14, 2026 at 9:29 PM IST

কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এখন থেকেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। মুর্শিদাবাদ জেলা বরাবরই বাংলার রাজনীতিতে ক্ষমতার পালাবদলে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। সেই সমীকরণকে মাথায় রেখেই শনিবার শাসক দলের পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদের দুই সাংগঠনিক জেলা—জঙ্গিপুর ও বহরমপুরের জন্য পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী কোর কমিটি ঘোষণা করা হল। সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানেই এই গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক রদবদল করা হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনে এই জেলায় ভালো ফল করলেও বিধানসভা ভোটের অঙ্কটা সর্বদা ভিন্ন হয়। আর সেই কারণেই কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ ঘাসফুল শিবির। 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিটি আসন শাসক দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ার অনেক আগেভাগেই ঘর গোছাতে শুরু করল তৃণমূল। অভিজ্ঞ নেতাদের পাশাপাশি নবীনদের মিশেলে তৈরি এই কমিটি আদতে ভোটের আগে কর্মীদের চাঙ্গা করার ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে একজোট হয়ে লড়াই করার বার্তা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা নির্বাচনী কোর কমিটিতে মোট দশজন সদস্যকে রাখা হয়েছে। সংগঠনের ভারসাম্য বজায় রাখতে এই তালিকায় সাংসদ, বিধায়ক এবং দলের দীর্ঘদিনের লড়াকু নেতাদের জায়গা দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে স্থান পেয়েছেন সাংসদ খলিলুর রহমান ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রভাবশালী নেতা জাকির হোসেন। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসকেও এই কমিটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া আমিরুল ইসলাম, আশিস মার্জিত, ইমানি বিশ্বাস, কানাইচন্দ্র মণ্ডল, মনিরুল ইসলাম, মহম্মদ আলি এবং জনাব আখরুজ্জামানের মতো নেতারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন। পুরনো বিবাদ ভুলে সবাইকে এক ছাতার তলায় এনে লড়াই করাই এই দশজনের কমিটির মূল লক্ষ্য।

অন্যদিকে, বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার ক্ষেত্রে 16 সদস্যের এক শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করেছে দল। বহরমপুর একসময় কংগ্রেসের দুর্গ বলে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে সেখানে তৃণমূলের আধিপত্য স্পষ্ট। সেই মাটি যাতে 2026-এ আরও শক্ত হয়, তার জন্য ইউসুফ পাঠানের মতো তারকা সাংসদ যেমন এই তালিকায় রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ ও সাংসদ আবু তাহের খান।

বহরমপুরের কমিটিতে আব্দুল সৌমিক হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, অপূর্ব সরকার (ডেভিড), গোলাম মোর্শেদ (জর্জ), হাসানুজ্জামান, মহাআলম শেখ, মুস্তাফিজুর রহমান (সুমন), নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম (তারজান), নেয়ামত শেখ, রবিউল আলম চৌধুরি, রিয়াত হোসেন সরকার, শাহিনা মমতাজ খান এবং শাওনী সিংহ রায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই কোর কমিটি গঠন আদতে মুর্শিদাবাদের মাটিতে তৃণমূলের সংগঠনের রাশ আরও শক্ত করার ইঙ্গিত। নবনিযুক্ত সদস্যদের ওপর দলের শীর্ষ নেতৃত্বের যে পূর্ণ আস্থা রয়েছে, তা এই তালিকা থেকেই স্পষ্ট। একই সঙ্গে নিচুতলার কর্মীদের কাছেও বার্তা গেল যে, 'টিম গেম'-এর মাধ্যমেই আগামিদিনে এগোতে হবে। এখন দেখার, হেভিওয়েট নেতাদের নিয়ে গঠিত এই কমিটি 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ থেকে দলকে একশো শতাংশ সাফল্য এনে দিতে পারে কি না।

